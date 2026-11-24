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预计将为约300名受益人提供支持，并动员该银行的300名员工志愿者

自九月以来，已有36名看护者及其受照顾者参与了首两期活动。 照片：MARINE PARADE COMMUNITY SPACE

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 星展基金会 (DBS Foundation) 和注册慈善机构马林百列社区空间 (Marine Parade Community Space) 于周一（11月23日）宣布，双方建立合伙业务，星展基金会将为一项新的看护者支援计划在三年内投入27.6万新元。

该计划预计将为约300名受益人（包括看护者及其受照顾者）提供支持。该计划面向21岁及以上、负责照顾成年人的家庭看护者开放。

自九月以来，已有36名看护者及其受照顾者参与了首两期活动，下一期预计将在三月举行。

该计划的推出正值新加坡步入超老龄化社会之际，目前该国超过21%的公民年龄在65岁或以上。

根据看护福利协会 (Caregiving Welfare Association) 近期进行的《2026年看护者体验调查》，新加坡每十名看护者中就有九名曾经历或预计会因其职责而不堪重负。

作为这项为期10次计划的一部分，参与者将获得实用的看护指导、自我保健和压力管理支持；参加创意和社交活动以放松身心；获得喘息服务；并融入一个同伴互助社区。

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这些活动包括陶艺工作坊、滨海湾花园郊游，以及一个旨在了解看护财务方面的遗产规划讲座。

星展基金会主管 Karen Ngui 表示：“看护者是维系我们社区的支援体系中的重要一环。然而，他们自身的需求却常常被置于次要位置。”

“我们希望能更好地为看护者提供实用技能和知识，例如如何与受照顾者进行艰难对话以及如何进行遗产规划，通过自我保健和压力管理工具来支持他们的身心健康，并帮助他们建立同伴网络。”

在该计划目前的参与者中，约五分之二的看护者所照顾的对象患有慢性身体疾病，而十分之三的看护者所照顾的对象则有心理健康问题。

社会及家庭发展部高级政务部长兼马林百列集选区顾问 Goh Pei Ming 表示：“看护者在让其亲人有尊严地生活并享有更高生活质量方面扮演着极其宝贵的角色。随着新加坡人口老龄化和看护需求日益复杂，我们为看护者提供他们蓬勃发展所需的支持至关重要。”

负责协调该地区社会服务的马林百列社区空间，将在位于马林百列综合社会服务中心 The Anchor 新启动的 M.Pathy Caregiver Clubhouse 运营该计划。

虽然该计划对所有受益人开放，但居住在马林百列的居民将获优先考虑。

预计约300名星展银行员工志愿者将为该计划贡献超过1200个志愿服务小时。他们还将分享遗产规划等相关专业知识。

星展基金会成立于2014年，致力于与社区伙伴合作，满足人们的基本需求，并培养财务和数码素养。