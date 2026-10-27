“赋能者，而非颠覆者”：企业利用科技支持残障人士就业

TAKING HEART

雇主正积极利用“智能炒锅”和文件检索机器人等解决方案

【新加坡】尽管经历了两次中风，在 Metropolitan YMCA 餐厅工作的厨师 William Toh 并未停止其长达二十年的餐饮业 (F&B) 生涯。

Toh 的左半边身体行动不便，他在厨房里使用“智能炒锅”，通过反复试验输入并微调自己的食谱。

Metropolitan YMCA 的社会影响主管 Jeffrey Aw 表示：“他的手脚可能不太有力，但他仍然有烹饪的头脑。为了不影响他的烹饪能力，我们为他提供了技术支持。”

在处理切菜和备料等体力任务时，公司对其他同样是残障人士 (PWDs) 的员工也采取了同样的方法。

对于 Metropolitan YMCA 总裁 Charis Lim 而言，技术“旨在提升人类潜能”。

“这正是我们努力的方向：寻找利用技术减轻压力、简化工作流程的不同方法，从而解决残障人士通常需要面对的复杂工作职能。”

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

Metropolitan YMCA 设有一家自动化迷你超市，顾客可以自行购物和结账。残障人士负责补货；他们也担任大堂大使、餐厅服务员和客房服务员。

Lim 说：“技术是人类潜能的赋能者，而非颠覆者。在迷你超市，我们不需要收银员把所有时间都花在扫描商品上……我们可以实现工作职能的多样化，因为我们把人放在了一切的中心。”

他补充说，技术可以处理低价值和重复性的工作，而残障人士则可以从事更高价值的工作并与客户互动。这也使他们能够担任更多面向客户的职位。

他说：“我们希望通过这些职位让他们获得关注。我们想让他们感到自豪，从而对自己的工作产生归属感和主人翁意识。”

Metropolitan YMCA 的目标是到2030年，残障人士在其所有职能部门的员工中占比达到20%；截至今年4月，这一数字为12%。

数字素养的重要性

在新加坡，实现就业的残障人士数量正在上升。15至64岁残障居民的平均就业率从2018至2019年间的28.2%上升至2022至2023年间的32.7%。

社会及家庭发展部的数据显示，同期内，全职就业的残障人士比例从74.5%上升至79.7%，呈现上升趋势。

这个城市国家的目标是到2030年，让处于工作年龄的残障人士就业率达到40%。

新协立（SPD，前身为体障人士协会）总裁 Abhimanyau Pal 表示，近年来雇主普遍“更愿意招聘残障人士”。

这是因为他们“（认识到残障人士的）优势和对团队的贡献，以及企业宗旨和价值观在公司中日益增长的重要性”。

他指出，技术已经融入了大多数工作场所以及为残障人士设立的工作职能中，为他们创造了更广泛的职位角色和机会。

“随着工作场所的不断发展，未来的趋势很可能是从重复性的体力劳动，转向需要数字素养、适应能力和解决问题能力的职位。”

运用技术的公司

一些积极招聘残障人士的公司都强调了培训员工使用技术的重要性。

IHH医疗保健 (IHH Healthcare) 在其药房、放射科和行政部门招聘残障人士，并与新加坡自闭症资源中心建立了持续的合伙业务，旨在培训员工从事医疗保健工作。

其中一位员工 Gerald Wong 在放射科担任医疗保健助理，负责整理病人记录以便发送。他使用名为 Britney 的机器人来检索和递送记录，这让他能够专注于其他职责。

IHH医疗保健的 Gerald Wong 使用机器人 Britney 检索和递送文件。 照片：LINDSAY WONG, BT

IHH医疗保健新加坡的首席企业官 Sherry Tan 说：“当我们将技术引入我们的操作系统时，是为了提高每个人的生产力，而不是为了取代任何人……医疗保健始终是一个需要人情味的领域。”

残障人士承担的其他任务包括包装和标记药品，以及管理医疗记录；这些工作都涉及使用特定的机器或软件。

Tan 表示，技术是残障人士工作中“不可或缺的一部分”，并补充说他们都接受了相应的培训。

同样，房地产公司雅诗阁 (Ascott) 在其宾客服务、客房服务和餐饮等多个部门招聘残障人士。他们使用技术来支持日常工作，例如使用物业管理系统处理宾客信息和预订。

雅诗阁的人力资源总监 Linda Ong 表示：“我们依靠技术作为赋能工具，来简化日常工作流程、减少体力劳动、提高生产力和效率，以便员工能更好地利用时间从事更高附加值的工作。”

她补充说，公司对探索使用新技术持开放态度。

2025年，保险公司信安人寿 (Singlife) 与非营利组织 TomoWork 建立合伙业务，为其子公司 Propel 招聘在工作中经常使用技术的残障人士。例如，分析师 Chew Ler Gi 帮助实现了佣金报表的自动化。

Pal 指出，辅助技术“进一步改善了工作场所的无障碍性，并扩展了残障人士可以从事的职位类型”。

例如，视力受损的人可以使用屏幕阅读器来阅读电子邮件或管理客户咨询，而听力障碍的员工则可以在会议期间使用实时字幕。

培养下一代

SIM People Development Fund、新加坡协助残障人自立局和工艺教育学院合作开展了“赋能通道计划” (Enabling Pathway Programme)，旨在为残障学生增加就业机会。这些学生在航空、运输和物流等行业运用技术。

他们负责监控航班时刻表、管理地面运营、对公共交通工具进行维护检查以及更新库存系统。

自2024年启动以来，该计划已为16名学生提供了实习机会；雇主包括新捷运 (SBS Transit)、新加坡港务集团 (PSA Singapore) 和樟宜机场集团 (Changi Airport Group)。

一位新加坡协助残障人自立局的发言人表示，随着学生信心的增强，他们可以“逐步承担更复杂的任务”，并在整个过程中获得“循序渐进的指导、故障排除和持续的反馈”。

“为了在培训残障学生掌握技术之外，建立一个更具包容性的生态系统，新加坡协助残障人自立局还与雇主合作，通过工作再设计创造以技术为基础的职位。”

新加坡协助残障人自立局还在10月份宣布，将其“行业培训与就业计划” (Sector Train-and-Place programme) 从酒店业扩展到另外五个行业：餐饮业、物流、信息与通信技术、医疗保健以及人力资源与行政管理。

该计划预计到2030年将培训800名残障人士，并为他们对接就业机会。