“赋能者，而非颠覆者”：企业利用科技支持残障人士就业
雇主正积极利用“智能炒锅”和文件检索机器人等解决方案
- Metropolitan YMCA 餐厅里的“智能炒锅”可以通过编程设定食谱，帮助残障人士烹饪。 照片：LINDSAY WONG, BT
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】尽管经历了两次中风，在 Metropolitan YMCA 餐厅工作的厨师 William Toh 并未停止其长达二十年的餐饮业 (F&B) 生涯。
Toh 的左半边身体行动不便，他在厨房里使用“智能炒锅”，通过反复试验输入并微调自己的食谱。
Metropolitan YMCA 的社会影响主管 Jeffrey Aw 表示：“他的手脚可能不太有力，但他仍然有烹饪的头脑。为了不影响他的烹饪能力，我们为他提供了技术支持。”
在处理切菜和备料等体力任务时，公司对其他同样是残障人士 (PWDs) 的员工也采取了同样的方法。
对于 Metropolitan YMCA 总裁 Charis Lim 而言，技术“旨在提升人类潜能”。
“这正是我们努力的方向：寻找利用技术减轻压力、简化工作流程的不同方法，从而解决残障人士通常需要面对的复杂工作职能。”
Metropolitan YMCA 设有一家自动化迷你超市，顾客可以自行购物和结账。残障人士负责补货；他们也担任大堂大使、餐厅服务员和客房服务员。
Lim 说：“技术是人类潜能的赋能者，而非颠覆者。在迷你超市，我们不需要收银员把所有时间都花在扫描商品上……我们可以实现工作职能的多样化，因为我们把人放在了一切的中心。”
他补充说，技术可以处理低价值和重复性的工作，而残障人士则可以从事更高价值的工作并与客户互动。这也使他们能够担任更多面向客户的职位。
SEE ALSO
他说：“我们希望通过这些职位让他们获得关注。我们想让他们感到自豪，从而对自己的工作产生归属感和主人翁意识。”
Metropolitan YMCA 的目标是到2030年，残障人士在其所有职能部门的员工中占比达到20%；截至今年4月，这一数字为12%。
数字素养的重要性
在新加坡，实现就业的残障人士数量正在上升。15至64岁残障居民的平均就业率从2018至2019年间的28.2%上升至2022至2023年间的32.7%。
社会及家庭发展部的数据显示，同期内，全职就业的残障人士比例从74.5%上升至79.7%，呈现上升趋势。
这个城市国家的目标是到2030年，让处于工作年龄的残障人士就业率达到40%。
新协立（SPD，前身为体障人士协会）总裁 Abhimanyau Pal 表示，近年来雇主普遍“更愿意招聘残障人士”。
这是因为他们“（认识到残障人士的）优势和对团队的贡献，以及企业宗旨和价值观在公司中日益增长的重要性”。
他指出，技术已经融入了大多数工作场所以及为残障人士设立的工作职能中，为他们创造了更广泛的职位角色和机会。
“随着工作场所的不断发展，未来的趋势很可能是从重复性的体力劳动，转向需要数字素养、适应能力和解决问题能力的职位。”
运用技术的公司
一些积极招聘残障人士的公司都强调了培训员工使用技术的重要性。
IHH医疗保健 (IHH Healthcare) 在其药房、放射科和行政部门招聘残障人士，并与新加坡自闭症资源中心建立了持续的合伙业务，旨在培训员工从事医疗保健工作。
其中一位员工 Gerald Wong 在放射科担任医疗保健助理，负责整理病人记录以便发送。他使用名为 Britney 的机器人来检索和递送记录，这让他能够专注于其他职责。
IHH医疗保健新加坡的首席企业官 Sherry Tan 说：“当我们将技术引入我们的操作系统时，是为了提高每个人的生产力，而不是为了取代任何人……医疗保健始终是一个需要人情味的领域。”
残障人士承担的其他任务包括包装和标记药品，以及管理医疗记录；这些工作都涉及使用特定的机器或软件。
Tan 表示，技术是残障人士工作中“不可或缺的一部分”，并补充说他们都接受了相应的培训。
同样，房地产公司雅诗阁 (Ascott) 在其宾客服务、客房服务和餐饮等多个部门招聘残障人士。他们使用技术来支持日常工作，例如使用物业管理系统处理宾客信息和预订。
雅诗阁的人力资源总监 Linda Ong 表示：“我们依靠技术作为赋能工具，来简化日常工作流程、减少体力劳动、提高生产力和效率，以便员工能更好地利用时间从事更高附加值的工作。”
她补充说，公司对探索使用新技术持开放态度。
2025年，保险公司信安人寿 (Singlife) 与非营利组织 TomoWork 建立合伙业务，为其子公司 Propel 招聘在工作中经常使用技术的残障人士。例如，分析师 Chew Ler Gi 帮助实现了佣金报表的自动化。
Pal 指出，辅助技术“进一步改善了工作场所的无障碍性，并扩展了残障人士可以从事的职位类型”。
例如，视力受损的人可以使用屏幕阅读器来阅读电子邮件或管理客户咨询，而听力障碍的员工则可以在会议期间使用实时字幕。
培养下一代
SIM People Development Fund、新加坡协助残障人自立局和工艺教育学院合作开展了“赋能通道计划” (Enabling Pathway Programme)，旨在为残障学生增加就业机会。这些学生在航空、运输和物流等行业运用技术。
他们负责监控航班时刻表、管理地面运营、对公共交通工具进行维护检查以及更新库存系统。
自2024年启动以来，该计划已为16名学生提供了实习机会；雇主包括新捷运 (SBS Transit)、新加坡港务集团 (PSA Singapore) 和樟宜机场集团 (Changi Airport Group)。
一位新加坡协助残障人自立局的发言人表示，随着学生信心的增强，他们可以“逐步承担更复杂的任务”，并在整个过程中获得“循序渐进的指导、故障排除和持续的反馈”。
“为了在培训残障学生掌握技术之外，建立一个更具包容性的生态系统，新加坡协助残障人自立局还与雇主合作，通过工作再设计创造以技术为基础的职位。”
新加坡协助残障人自立局还在10月份宣布，将其“行业培训与就业计划” (Sector Train-and-Place programme) 从酒店业扩展到另外五个行业：餐饮业、物流、信息与通信技术、医疗保健以及人力资源与行政管理。
该计划预计到2030年将培训800名残障人士，并为他们对接就业机会。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
If Europe goes to war, the fallout will be felt in East Asia
Indonesia stocks suffer worst plunge in nearly 30 years as MSCI proposes standalone status
Keppel seeks US$1 billion for Vietnam investments as it joins country’s international financial centre
Philippines’ FDI slowdown exposes uneven investment prospects across S-E Asia