Mozza餐厅计划扩大新加坡业务；Fico、Buona Terra、Pun Im背后主厨纷纷开设新店

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在竞争激烈的餐饮行业，主厨们正押注于业务扩张

[新加坡] 美国主厨 Nancy Silverton 旗下的 Mozza 餐饮集团计划在新加坡扩张业务，其旗舰餐厅 Osteria Mozza 将从新加坡希尔顿乌节酒店迁至 Ion Orchard，并由一个全新概念取而代之。

该集团首席运营官 Andrew Ing 表示，通过与房地产集团华联企业有限公司 (OUE Limited) 旗下的餐饮与生活服务产业群部门 OUE Restaurants 的合伙业务，这家以意式披萨为中心的热门餐厅将进行重新定位，以服务于乌节路购物中心更广泛的消费群体，包括购物者、游客和上班族。

接替其酒店位置的将是 Chi Spacca，这是 Silverton 洛杉矶烧烤概念餐厅在亚洲的唯一分店，计划于今年第四季度开业。

新的 Osteria Mozza 将提供更丰富的菜单。 图片来源：MOZZA

Ing 解释说，迁至 Ion “使我们能够将 Osteria Mozza 从一个主要的目的地餐厅，转变为一个能更自然地融入顾客日常生活的场所”。餐厅还计划推出更丰富的菜单，以满足全天候的用餐需求。

Silverton 表示，此举也使 Mozza 脱离了酒店的运营体系，摆脱了“既要满足酒店期望，又要兼顾所有权的雙層管理動態”，为其作为独立场所直接与华联企业合作铺平了道路。

Ing 解释说，迁至 Ion “使我们能够将 Osteria Mozza 从一个主要的目的地餐厅，转变为一个能更自然地融入顾客日常生活的场所”。餐厅还计划推出更丰富的菜单，以满足全天候的用餐需求。

Silverton 表示，此举也使 Mozza 脱离了酒店的运营体系，摆脱了“既要满足酒店期望，又要兼顾所有权的雙層管理動態”，为其作为独立场所直接与华联企业合作铺平了道路。

该餐饮运营商旗下还拥有 Gilmore & Damian D’Silva、Iyasaka by Hashida 和 Chatterbox 等餐厅。

与 Mozza 不同，Chi Spacca 不提供披萨或意大利面，而是专注于用燃木烤炉和烤架烹制的海鲜、肉类和蔬菜。其招牌菜将是 focaccia di recco：一种来自利古里亚的薄如纸张、内夹奶酪的扁面包。

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Silverton 计划定期访问新加坡，她将 Chi Spacca 描述为一个为期一年的主厨驻店项目，由本地人才和 Mozza 代表主导，并由她亲自监督。这种驻店模式旨在使其能够不断发展，以满足本地市场的期望。

Silverton 说：“我们并非带来全新的东西，我们只是用在洛杉矶非常成功的模式，为这里本已充满活力的餐饮界锦上添花。我们不是牛排馆，而是一家以烧烤为主的意大利餐厅。”

Nancy Silverton 是 Mozza 餐饮集团的创始人。 图片来源：MOZZA

这位 72 岁的名厨与新加坡渊源已久，早在 2010 年就在滨海湾金沙开设了 Osteria Mozza 和 Pizzeria Mozza。这两家餐厅因其前合伙人 Mario Batali 卷入性行为不端丑闻而于 2018 年关闭。她于 2022 年携 Osteria Mozza 重返新加坡。

在新加坡经营竞争非常激烈，但 Silverton 表示：“餐饮业在世界任何地方都是艰难的。新加坡的市场与洛杉矶相似，竞争残酷，成功取决于在每个环节都做到完美——服务、设计和食物。”

她补充说，Osteria Mozza 的策略是将其定位为一个平易近人的餐厅，吸引更频繁光顾的食客，而不是一个仅适用于“特殊场合”的场所。

由于 Ion 的新店面无法容纳传统的燃木烤炉，餐厅将提供招牌的桨形罗马长披萨（pizza ala pala），这种披萨在高性能烤箱中烘烤而成。此外，还将提供皮亚迪纳三明治（piadina），这是一种以披萨面团为底，搭配不同补牙的流行街头小吃。

Silverton 表示，随着 Chi Spacca 的开业，Mozza 品牌已准备好“在适当的时机出现时”进行扩张。Ing 指出，华联企业评估每个机会时，依据的是其增长潜力而非目标细分市场，这也解释了其投资组合为何同时包含高端和休闲概念。

他说：“经营环境依然充满挑战，消费者支出谨慎，竞争激烈，运营成本不断上涨。”

“我们未来几年的首要任务是加强和优化现有投资组合，同时在扩张机会上保持选择性。”他以该集团将 Chatterbox 扩展到东京和台北为例，说明了收入多元化的策略。

“我们的目标不是拥有最大的投资组合，而是最具相关性和可持续性的组合。”

Fico 将在丹戎海滩俱乐部开业

从东海岸到圣淘沙，意大利餐厅 Fico 将于 9 月 28 日接管丹戎海滩俱乐部的餐厅运营。目前餐厅正在进行翻新，旨在将主厨合伙人 Mirko Febbrile 的美食带到这个海滨度假胜地。

Mirko Febbrile 的新 Fico 餐厅正在建设中。 图片来源：FICO

Fico 和丹戎海滩俱乐部均隶属于 The Lo & Behold Group。该俱乐部于 2010 年开业，在 2024 年底关闭进行大规模翻新，并于 2025 年初以全新概念重新开放。

将该餐厅改建为第二家 Fico 的决定，源于该集团在思考如何发展这一田园诗般、以目的地为导向的概念。

执行合伙人 Wee Teng Wen 表示：“自 2023 年在东海岸公园开业以来，Fico 已成长为我们集团最强大的概念之一。市场对那种悠闲且能让人仿佛置身异地的用餐体验的需求一直很稳定，我们一直在寻找其他适合它的地方。丹戎海滩俱乐部成为了明确的答案。”

Febbrile 表示，菜单概念将进行调整以适应周围环境。“食物会更清淡，适合在海滩度日，主打新鲜海鲜、海岸风味，并增强开胃酒元素。”

Wee 补充说，Fico “还将吸引一批新的食客，他们可能从未计划在沙滩上度过一天，并带来海滩俱乐部本身可能无法企及的用餐场合，从工作日午餐到庆祝晚宴。”

丹戎海滩俱乐部经过大规模翻新后于 2025 年 3 月重新开放。 图片来源：TANJONG BEACH CLUB

第二家 Fico 的开业，扩充了 Febbrile 日益壮大的业务版图，其中还包括创新的高级餐厅 Somma 和新推出的“体验式烹饪工作室”Verso。

后者是一家以活动为主导的企业，超越了传统餐饮服务，为商业客户设计定制化的用餐体验。Febbrile 看到了这一细分市场的潜力，“品牌和合作伙伴对与 Fico 和 Somma 合作表现出浓厚的兴趣”。

Febbrile 说：“尽管餐饮市场充满挑战，但这并不意味着你要停止寻找增长的机会。对我们来说，这不仅仅是开新餐厅，更是要巩固我们已有的概念。”

Fico 最近在 New Bahru 成功举办了一次快闪活动，虽然目前没有计划在市区开设永久店面，但这次经历表明其业务具有规模化的潜力。

与此同时，仅提供晚餐的 Somma 将首次在周六开放午餐服务。这是一项旨在促进业务的商业决策，使其“对于那些对餐厅感到好奇但尚未准备好投入更长用餐体验的顾客来说，更容易光顾”。

米其林星级餐厅 Buona Terra 进入扩张模式

意大利餐厅的扩张仍在继续。Assaggi 是目前城中最难预订的餐厅之一，由米其林星级餐厅 Buona Terra 的主厨 Denis Lucchi 掌舵。

Assaggi 最近在尼路开业。 图片来源：ASSAGGI

这家位于尼路的餐厅是 Lucchi 自 2024 年以来开设的第二家成功分店。他于 2024 年在罗威尔路推出了休闲意大利小馆 Locanda，至今生意依然兴隆。

虽然 Lucchi 原本打算在 Assaggi 的位置再开一家 Locanda，但空间太小了。于是他选择了一个折衷的概念——类似 Buona Terra，采用套餐形式，但环境更轻松，价格从 58 新元起。

Assaggi 以合理的价格提供品尝菜单。 图片来源：ASSAGGI

尽管现在旗下已有三家餐厅，Lucchi 仍然是 Buona Terra 的主厨，他已在此工作了约 13 年。该餐厅隶属于 The Connoisseur Collection Group，但 Lucchi 接到了扩展其意大利餐厅组合的任务。

开设 Locanda 并非为了应对陷入困境的高级餐饮业——过去两年至少有 10 家米其林星级餐厅倒闭。Lucchi 说：“除了新冠疫情期间，Buona Terra 一直是可持续且盈利的。我们开设 Locanda 不是因为 Buona Terra 陷入困境，而是为了实现业务多元化。”

Denis Lucchi 是 Buona Terra 的主厨。 图片来源：BUONA TERRA

尽管他对 Locanda 位于小印度的位置有所保留，但该分店从第一个月起就开始盈利。

“当然，我们不像开业头几个月那样每天都疯狂爆满，午餐时段仍然是个挑战，但它的生意一直都很好。”

他承认，“最初对 Buona Terra 肯定有一些影响，但这是我们预料之中的。”

虽然开设 Locanda 的目的不是为了支撑 Buona Terra 的利润，但市场反应是双向的。“一些 Buona Terra 的老顾客在想体验更休闲的餐饮时会选择 Locanda，但 Locanda 也为我们带来了全新的客户群体——其中一些人最终也成为了 Buona Terra 的顾客。”

尽管 Assaggi 开业初期生意火爆，Lucchi 仍然保持现实。

“我们都知道新店开业通常会有一阵热潮。这可能持续三、四或五个月。对我来说，一家餐厅的真正考验不在于开业头几个月有多难预订；强大的餐厅是那些多年后依然表现出色的。”

虽然他承担了更多的创业挑战，但 Lucchi 更多地将其视为厨师角色的延伸，而不是偏离。“当我们开设新餐厅时，我特别喜欢给那些和我一起工作过的人机会，而不是引进全新的员工。”

Locanda 和 Assaggi 都是由 Buona Terra 厨房出身的厨师运营的。展望未来，Lucchi 认为 Locanda 是最具扩展性的概念。Assaggi 是因其所在位置而生的，而“Locanda 更容易复制，市场对其所代表的——提供美味、平易近人的食物的经典意大利小馆——有强劲的需求”。

但是，尽管他的抱负是管理一个更大的意大利餐厅和概念集团，他将永远把 Buona Terra 作为他的旗舰。“这是我的第一个孩子，也是我随时可以回去烹饪并感觉像家一样的地方。”

从对冲基金经理到两家泰国餐厅老板

经历快速增长的不仅仅是意大利餐厅。

新加坡人 Vincent Pang 在 2020 年新冠疫情期间开始涉足泰国烹饪，当时他将自己的小公寓改造成了私房菜厨房 Pun Im，同时还保留着分析股票市场的日常工作。

但在 2025 年，他毅然投身于变幻莫测的餐饮业，在丹戎巴葛开设了一家提供全方位服务的餐厅 Im Jai by Pun Im。

Vincent Pang 是 Pun Im 的创始人。 图片来源：PUN IM

尽管餐厅尚未实现收支平衡，Pang 却再次冒险，在淡滨尼广场开设了新店 Im Qalb by Pun Im，主打印有马来烹饪传统的泰南菜。该餐厅目前正在申请清真认证，这也是对他收到的 Im Jai 穆斯林食客询问的回应。

Im Qalb 定于 9 月 2 日开业，其泰式马来菜肴体现在多道菜品中，例如蟹肉豆腐煎蛋（crab tahu kai jeow），它结合了传统泰式炸蛋卷和经典的马来炸豆腐（tahu telur）。炸香蕉采用了马来炸香蕉（goreng pisang）的做法，而秘制烤鸡（ayam percik）则以泰南风味呈现。

Pang 认为，淡滨尼的地理位置有助于他将客户群从丹戎巴葛以办公室人群为主的客流中进行多元化扩展。

Im Qalb 定于 9 月 2 日在淡滨尼广场开业。 插图：PUN IM

Pang 能说会写流利的泰语，尽管在维持经营上举步维艰，但他对泰国美食和文化的热情点燃了他的商业雄心。

他说：“Im Jai 仍在努力稳定运营并实现收支平衡。我们希望专注于几个增长引擎，即企业便当和迷你自助餐外烩服务。”

这位前金融专业人士表示，开设 Im Qalb 来进行扩张“是经过多轮风险评估后做出的商业决策。Im Jai 尚未稳定下来，但如果 Amazon 或淘宝等到实现盈利后才制定扩张计划，它们就不会有今天。”

这两家餐厅都隶属于 Pun Im 集团，该集团还包括泰国小吃品牌 Im Sabaai，产品有自制猪肉松等。集团的宏伟蓝图是发展各个子品牌；如果一切按计划进行，他计划在 2027 年再开一家 Im Jai 分店，并在 Im Sabaai 品牌下开发更多产品。

Pang 补充道：“从长远来看，我希望能为我们的产品组合增加更多的子品牌。我梦想着未来能开办一所泰国烹饪学校。”