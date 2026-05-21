桃红葡萄酒：理应获得更多关注的“遗珠”
这款长期被忽视的葡萄酒值得我们更深入地了解
- 桃红葡萄酒与亚洲美食十分相配。 摄影：NICOLA LEE
本文由AI辅助翻译
与白葡萄酒和红葡萄酒不同，桃红葡萄酒（Rose）很少被认真对待，常被视为一种口感轻盈、难登大雅之堂的酒，在资深鉴赏家的餐桌上没有一席之地。
尽管在葡萄酒与烈酒教育基金会（WSET）的课程中占有相当的篇幅，它仍被看作是一种新奇的点缀。
然而，桃红葡萄酒是一种真正的葡萄酒，有三种公认的酿造方法。最常见的方法是短暂浸皮。黑葡萄被压碎后，果皮与果汁接触的时间足以将酒液染成粉红色而非红色；随后，果汁在不含果皮的情况下继续发酵。
其次是直接压榨法——也称为短期浸渍法——即轻柔地压榨红葡萄，然后将颜色较浅的果汁像白葡萄酒一样进行发酵。最后一种是“放血法”（saignee method），即在酿造红葡萄酒的早期，从发酵罐中“放出”一部分粉色酒液。
桃红葡萄酒口感咸鲜，富含矿物味，质地丰富，且酸度较高，非常适合搭配我们的菜肴。
如果要说哪个法国产区对定义桃红葡萄酒的现代特性贡献最大，那非普罗旺斯莫属。这个法国南部地区已成为其最著名的标杆，其色泽浅、口感干的风格极具出口优势，辨识度很高。
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然而，普罗旺斯的成功也局限了人们对桃红葡萄酒的讨论，加深了它只有一种风格、一种色泽且只适合在一个季节饮用的印象。如今，世界各地的许多葡萄酒生产国都在酿造桃红葡萄酒。
但为何它未能成为焦点？管理着超过5000种酒标的 Marina Bay Sands 葡萄酒总监 Britt Ng 指出，新加坡的葡萄酒市场历来以保费为中心，消费者更倾向于成熟的优质葡萄酒产区。
他表示，尽管他观察到年轻消费者对桃红葡萄酒的接受度日益提高，但鉴于快速增长的无酒精替代品的激烈竞争，其消费量仍然有限。
葡萄酒教育家 Francois Barel 对此表示赞同。“市场对波尔多、勃艮第和香槟的需求依然火热，留给其他酒的空间并不多。”
Ng 表示，讽刺的是，桃红葡萄酒清爽的酸度和果味浓郁的特点，使其与亚洲菜肴堪称绝配。例如，他推荐用普罗旺斯风格的干型桃红葡萄酒搭配叁峇酱烤魔鬼鱼，或娘惹名菜黑果焖鸡。
桃红葡萄酒也很适合搭配中国菜，尤其是咕噜肉或川菜系菜肴。
它可以陈年超过10年，发展出香料风味和复杂性。对于那些偏爱口感清新、酒体适中且易于搭配亚洲美食的人来说，这是一个不错的选择。它填补了白葡萄酒（可能过于清瘦）和红葡萄酒（可能过于厚重）之间的空白。当您想要一款独具风格的替代品时，桃红葡萄酒就是最佳之选。
品酒笔记
Chateau d’Aqueria, 塔维勒, 罗纳河谷特级产区 2022, 14%
色泽呈明亮的蔓越莓色，可能比大多数桃红葡萄酒颜色更深（这是塔维勒桃红葡萄酒的标志）。这款来自罗纳河谷的佳酿口感咸鲜，带有红色水果和混合香料的风味。结构优雅，适合配餐。与鞑靼金枪鱼、维也纳炸牛排和尼斯沙拉是绝配。由歌海娜、西拉、克莱雷特、慕合怀特、布布兰克和神索混合酿制。性价比极高，适合即时享用。
Chateau La Coste, “一夜桃红” 2024, 普罗旺斯艾克斯法定产区, 13%
酒液呈淡三文鱼色，这款来自普罗旺斯 Chateau la Coste 的“一夜桃红”（Rose d’une Nuit）口感清爽，散发着草莓、葡萄柚和柑橘的纯净优雅香气。由歌海娜、西拉、赤霞珠和神索混合酿制，是搭配凤尾鱼或任何地中海风味菜肴的完美池畔饮品。适合即时享用。
Chateau D’Eslans, Garrus 2021, 普罗旺斯丘, 14.5%
这款桃红葡萄酒主要由老藤歌海娜酿造，并在法国橡木桶中发酵和陈年，赋予其非凡的结构。它最富葡萄酒的特质，拥有令人难以置信的质地和层次感，散发着橙皮的香气，结构优雅。这是一款适合配餐的严肃酒款。
Domaines Ott, “星辰” 2022, 13.5%
来自普罗旺斯的著名酒庄 Domaines Ott 呈现了其“特酿珍藏”（cuvee d’exception）——“星辰”（Etoile）。它由 Chateau de Selle、Clos Mireille 和 Chateau Romassan 三个庄园的特酿精心调配而成——因此瓶身有三颗星标志——是一款可爱而又严肃的葡萄酒。酒液呈淡紫色调，带有接骨木花、桃子和一丝柑橘的香气。余味带有宜人的咸鲜和微辣感。这款酒在未来三年左右会发展得很好。
龙亭酒庄“春日桃红”2023，山东蓬莱，13.5%
这款酒由100%品丽珠酿造，酒液呈淡三文鱼色，充满活力。散发着花香和果香；带有覆盆子、红苹果、白桃和樱花的味道。口感上，酒体轻盈，干型，酸度清爽，带有咸鲜的矿物味，余味清脆并带有白垩土气息。
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