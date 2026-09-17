Osteria Mozza：标准意式风味

DINING OUT

餐厅迁至 Ion Orchard，调整菜单以迎合商场顾客

新餐厅

Osteria Mozza 新加坡 #03-14B/15B Ion Orchard 2 Orchard Turn 新加坡 238801 电话：8049-6381 每日营业：上午11:30至晚上10:00

如果你砍掉右臂，身体的其他部分会察觉吗？如果你开一家没有燃木烤炉的披萨店，食客们会在意吗？

嗯，有那么一点儿。特别是当你叫 Osteria Mozza，并且你的事业是建立在香脆而有韧性的酸面包披萨上，这种披萨需要像通过成年礼一样，勇敢地经受杏仁木火焰的烤验。想当初它还在乌节希尔顿酒店 (Hilton Orchard) 时，我们甚至等了好几个月才等到他们把披萨列入菜单。

但如今它新迁至 Ion Orchard，我们曾经渴望的披萨被一种烤扁面包所取代。这感觉就像家电销售员卖给你一个烤箱，却故意忘了给你他承诺的免费烤架一样，让你觉得有点吃亏。

这也不完全是它的错。Ion 商场显然对燃木烤炉的排斥，不亚于航空公司对便携式充电器的排斥，所以 Mozza 不得不将就。

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取而代之的是一种名为“pizza alla palla”的食物，据称它“通过一种轻薄酥脆的长条形披萨，重塑了罗马街头美食文化”。

Pizza alla panna 取代了 Mozza 旧址曾经供应的披萨。 图片：OSTERIA MOZZA

这听起来就像接待员那完美活泼的“Hi guys!”美式腔调一样刻意，让人想起 Mozza 源自加州的背景。但她还算友好，把我们交给她的同事，由同事带我们穿过熙熙攘攘、如同小酒馆般的餐厅，来到我们那张藏在最里面的小桌子。

尽管它采用了全日制菜单，呈现出购物中心的风格，但它仍然保留着一种精致的氛围，与 Ion 商场三楼的高档租户组合相得益彰——这与我们更熟悉的地下 Uniqlo 楼层相去甚远。

菜单不会给你带来太大惊喜；它看起来内容丰富，但实际上只是同一主题的多种不同变体。

一整栏都是各种 pizza alla palla，而不同口味的布拉塔奶酪 (burrata) 几乎占了开胃菜 (antipasti) 部分的一半。再加上沙拉、意面，以及每种肉类的代表菜式，基本上就这些了。

服务是否友好高效，取决于经理级的服务员决定对谁多加关照。我们的服务员人还不错，只是有点健忘，有时还不承认。

我们点了服务员推荐的萨拉米披萨（30新元），并加了辣蜂蜜（3新元）。但当披萨上来时，丝毫没有蜂蜜的踪迹，她却坚称已经淋在披萨上了。

正当我们说服自己可能是新冠后遗症夺走了我们的味觉时，另一位服务员端来了一小碟蜂蜜。

这碟蜂蜜作用很大，平衡了“披萨”上萨拉米的咸味——虽然它不是真正的披萨，但如果你想吃那种有嚼劲的薄底面饼，上面涂满番茄酱和大量融化奶酪，它仍算是一个不错的替代品。

香脆辣椒是菜单上布拉塔奶酪的配料选择之一。 图片：JAIME EE, BT

Mozza 的布拉塔奶酪一直都很好吃——现在也是如此。想象一下，那奶油般柔滑、口感温和、摇摇欲坠的奶酪，上面撒着类似老干妈风味的香脆辣椒，其中还夹杂着蒜末和虾米，最后再淋上辣椒油。

制作这道菜不需要什么烹饪天赋，但配有烤得恰到好处的厚片酸面包，可以用来蘸食盘底的油。

青口贝用酒和黄油蒸制。 图片：JAIME EE, BT

我们点了一杯可乐。不止一次，是两次，但也许是有人得下到地下四层去买，而我们都知道乘那么多扶梯上来需要多长时间。

可乐在甜点前才送来，在此之前，我们已经吃完了一大盘用酒和黄油蒸制的青口贝（34新元），它们足够新鲜，令人满意。我们还把烤面包块浸入那带有酒香的奶白色汤汁中。

粗管面佐以粉红伏特加酱。 图片：JAIME EE, BT

还有一道伏特加酱粗管面（22新元），酱汁呈粉红色，口感奶油般顺滑，但味道平平。

甜点是迎合大众口味的软冰淇淋，即马达加斯加香草冰淇淋。不知为何，Mozza 的菜单设计者似乎认为香草冰淇淋加上多种配料选择就算是有创意了。价格也因此各不相同，我们淋上的一点黑森林蜂蜜就要13新元。

一款布朗尼和曲奇的混合甜点，上面配有软冰淇淋。 图片：JAIME EE, BT

如果你想给厨房一个更复杂的任务，可以点平底锅巧克力曲奇（18新元）。这是一款布朗尼和软曲奇的混合体，所以你得到的是一个有嚼劲的蛋糕，上面同样配有软冰淇淋。

走向大众市场让 Mozza 失去了一些自己的特色，但它仍不失为一个提供尚可的小酒馆菜肴和一些美式意大利风情的地方。这可能不是披萨，但如果你能像它拉伸面团一样伸展你的想象力，那么这点差别也就不重要了。

评分：6