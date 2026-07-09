女性主厨：Louisa Lim 自立门户

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前 Odette 甜点主厨畅谈追逐梦想，以及在餐饮界留下自己的印记

Louisa Lim 在她的甜点工作室 Loulouca。 图片：YEN MENG JIIN, BT

[新加坡] 当 Louisa Lim 品尝着在2023年《亚洲50最佳餐厅》指南中荣获最佳糕点师称号的甜美滋味时，她的脑海中萦绕着一个念头：“努力终有回报。”

这一信念一直指引着她的职业生涯，从一名将翻糖蛋糕装饰作为业余爱好的社会学本科生，到成为备受赞誉的米其林三星餐厅 Odette 的甜点主厨。

如今，她正凭着这一信念，准备在安详山（Ann Siang Hill）开设属于自己的甜点工作室 Loulouca。

“说实话，我感到害怕，”这位谦逊的34岁主厨在谈及离开新加坡顶尖餐厅长达七年的职业生涯，去应对餐饮业动荡的逆风时说道。“但不去尝试，就永远不会知道结果。”

Loulouca 仍在进行最后的装修。 图片：YEN MENG JIIN, BT

她目前正在为 Loulouca 进行最后的收尾工作。这是一个舒适的店屋空间，外墙粉刷成白色，室内采用柔和的灯光和奶油色调的简约设计。

该工作室计划于7月底开业，白天作为咖啡馆运营，晚上则转变为沉浸式甜点体验场所，供应 Lim 的原创盘饰甜点。

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菜单上不会有任何咸味选项，而这正是其核心所在。

“在所有高级餐厅里，甜点（在任何一餐中）都是最后上桌的。所以当你在外用餐时，你只能等待。但如果我反其道而行之，将甜点作为焦点呢？”

所有人的目光都将被吸引到如同艺术画廊般的前厅，当日的蛋糕像珠宝一样陈列在展示柜中，供顾客在选择时欣赏。Lim 解释说，视觉冲击很重要，因为人们“用眼睛吃饭，食物的味道应该和它的外观一样好”。

蛋糕可按片或整个购买，同时提供咖啡和自制冰淇淋。从7月26日起仅提供外带服务；堂食服务将于7月29日在这个拥有20个座位的空间开始。

到了晚上，氛围从休闲咖啡馆转变为私密餐厅，仅提供单点菜单上的盘饰甜点。这里没有无菜单料理（omakase）选项，因为 Lim 表示：“当我品尝一套糕点品鉴菜单时，会感到不知所措。”

“人们喜欢自己选择。所以我们的目标是让食客在一个轻松的环境中享用高品质的盘饰甜点。”

打造自己的身份

通过 Loulouca，在 Odette 成长起来的 Lim 开始真正地展现自我。“没有他，我不会成为今天的主厨，”她指的是主厨兼老板 Julien Royer。

她承认离开是艰难的。Royer 对此表示支持，但这仍然是“我经历过的最艰难的对话之一”。两人至今仍保持着密切的友谊，并定期互发信息。“我仍然视他为导师，”她说。

Louisa Lim 说：“人们用眼睛吃饭，食物的味道应该和它的外观一样好”。 图片：YEN MENG JIIN, BT

尽管她在 Odette 形成的风格依然伴随着她，但不同的是，“我将能够更多地展现自我，”她说。“我将能够讲述我自己的故事。”

她的灵感来源于“怀旧、经历和季节性，以及尊重食材——食材永远是第一位的”。

这就是为什么她不会在品质上妥协，尽管她对所使用的皮埃蒙特榛子（Piedmont hazelnuts）的成本感到咋舌。她用这些榛子亲手榨油，并从零开始制作所有东西，包括坚果酱和果仁糖。

她在 Loulouca 的招牌甜点由 sobacha（日本荞麦茶）、枫糖浆、碧根果和咖啡制成。还有一款全绿色的甜品，以静冈蜜瓜为主角，“搭配薄荷、青柠和抹茶，带来明亮、清新和有深度的口感”。

至于她的蛋糕系列，巧克力蛋糕是必不可少的。“我们的巧克力蛋糕极致奢华，但又融合了轻盈、奶油和酥脆的元素——包括一层皮埃蒙特榛子薄脆（feuilletine）。”

单片蛋糕的价格将在14新元至16新元之间，甜点的价格则在30新元左右。

开启新征程

过去的六个月对 Lim 来说是旋风般的忙碌，尤其是从四月份装修正式开始以来。她的职责范围已经从糕点师扩展到企业主、人力资源经理、厨房设计师，甚至可能还是个操心各种事务的人。

但她对一切都泰然处之，因为她知道这正是她想要的。

因此，Loulouca——这个名字由她的名字和商业伙伴 Candice Teo 的名字组合而成——是自筹资金的，这样她们就可以在做决定时无需对除彼此之外的任何人负责。

除了蛋糕和甜点的核心业务，还计划将空间开放用于私人活动，并为企业赠品或纪念品制作礼品盒。同样在计划中的是由专业 DJ 的 Teo 主持的每月音乐之夜。

Louisa Lim 在她新甜点工作室的厨房里。 图片：YEN MENG JIIN, BT

“我认为在创业时机上，没有人能做到‘万事俱备’，” Lim 说。

她回忆起在新加坡管理大学的日子，当时读社会学专业两年的她告诉母亲，她想去巴黎的蓝带国际厨艺学院（Le Cordon Bleu）学习糕点制作。

“她当时问‘你确定吗？’，尽管她很支持我，”Lim 说。“但就像任何传统的父母一样，她告诉我先拿到学位。”

接下来的故事，就众所周知了。就像她当时改变人生的决定一样，Lim 坚信“如果你完全相信你所做的事情，并投入百分之百的努力，它总会在某个时刻得到回报”。

她对那些励志格言感到有些不好意思，但她认为“你必须不断相信自己”。而且，即使这百分之百的努力还不够，最终失败了，“我也会坦然接受，因为我已经尽了最大的努力”。

但现在，她正勇往直前，带着那份曾让她从法国的厨房一路晋升至 Odette 高位的同样决心。如果她的过往履历可作参考，那么所有这些辛勤工作都将再次获得回报。

Loulouca 地址位于安详山（Ann Siang Hill）6号。可通过 loulouca.com 预订。