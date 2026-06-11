新加坡男士，你们还好吗？

一个新成立的男性团体联盟，希望推动新加坡首次就男性议题展开坦诚对话

MenToo 在 Timbre+ One North 的启动仪式汇集了 12 个男性团体，共同探讨新加坡男性的心理健康和男子气概问题。 版权 : 照片: AMICUS

[新加坡] Benedict Sim 的女友曾对他掌掴、拳打和抓挠。有段时间，他没有还手。后来，当他再也无法忍受殴打时，他推开了她。

她立即报了警。

“我当时在流血，而她安然无恙。她的妆容都完好无损。然而，当警察到达时，他们立即认定我是施暴者，”化名 Sim 的这位男士说。

这段关系结束了。但对 Sim 而言，这件事留下了更难摆脱的阴影：一种当男人说自己陷入困境时，却没人倾听的感觉。

这正是越来越多新加坡男性开始面对的棘手问题。当那个被期望坚强的人无法应对时，会发生什么？当供应者、保护者和养家糊口的人开始崩溃时，又会发生什么？

男人们被教导要有价值、保持冷静、不要抱怨。他们在家庭和学校中吸收了这些信息，并在国民服役期间得到进一步强化。

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混合格斗选手 Amir Khan（左）是 MenToo 活动的特邀演讲者，他曾公开谈论男子气概、脆弱性以及男性面临的压力。 照片：ONE CHAMPIONSHIP

但在新加坡，工作压力巨大，住房昂贵，父母日渐年迈，人际关系紧张，成功的门槛不断提高。对一些男性而言，男子气概开始感觉不像一副盔甲，更像一个重担。

呼吁男士们停止伪装

Sim 是周六（6月6日）聚集在 Timbre+ One North 参加 MenToo 启动仪式的大约80名男性之一。MenToo 是一项新运动，旨在让新加坡男性更坦诚地谈论心理健康、人际关系和他们所承受的压力。

MenToo 由心理法律公司 Amicus 联合男性团体 Bros Before Woes 创立，旨在为新加坡男性建立一个有研究依据的支持网络和集体发声渠道。

12个男性团体的代表签署了 MenToo 宪章，标志着一场关注新加坡男性心理健康和福祉的新运动的开始。 照片：AMICUS

“MenToo”这个名字是刻意为之，借用了 #MeToo 的概念——但组织者坚称，这并非对女性的抵制，也无意将男性重塑为受害者。

相反，它旨在为男性创造一个空间，让他们可以谈论孤独、离婚、为人父的责任、金钱压力、人际关系以及对自身不足的恐惧。

在启动仪式上，12个男性团体签署了宪章，并由主宾——社会及家庭发展部兼律政部高级政务次长 Eric Chua 见证。

Alpha X 是签署 MenToo 宪章的12个男性团体之一，它提供了一个空间，让男士们可以先进行搏击练习，然后畅谈感受。 照片：ALPHA X

这12个团体中包括 Men-Kind，其创始人 Paul Latch 曾是新加坡武装部队的一名营长，他对男性福祉的关注始于在陆军服役期间。

在那里，他看到来自不同背景的年轻人们穿上同样的制服，许多人内心早已怀揣着不知如何表达的疑虑。

“有些人会说：‘我觉得我一个月挣不到1万或2万新元。我觉得我买不起车或公寓。这会让我显得不够男人吗？’” Latch 说。

他的回应是允许男人们停止“表演”。“我告诉他们，想哭就哭。我告诉他们哭泣不是软弱的表现，这只是众多正常人类行为之一。”

“有些男人就是不愿分享”

但即使有支持，许多男性仍然难以迈出第一步。围坐一圈谈论感受的想法似乎既愚蠢又尴尬。

因此，像 Alpha X 和 Fireside Circle 这样的团体并非从倾诉开始，而是从男性更熟悉的方式入手：活动和运动。

Alpha X 创始人 Ghaneswaran Sukumaran（右）正在他的搏击空间与一名参与者一起训练。 照片：ALPHA X

在 Alpha X，男人们不是聚在一起进行正式的心理治疗。创始人 Ghaneswaran Sukumaran 说，他们聚会是为了“在我们的搏击空间里拳打脚踢——然后坐下来聊聊天”。他说：“我们无所不谈，讨论如何互相帮助，建立兄弟情谊，然后继续前进。”

Ghaneswaran 知道男性所背负的重担。他记得父亲曾对他说过：“作为一个男人，你就是家里的驴子——你必须承担所有的重担。”

在 Alpha X，目标不仅仅是让男人变得更强壮，更是帮助他们理解自己所承载的东西，以及如何在重压之下不被压垮并继续前行。“最终，我们学到，重要的不是你的拳头有多重，” Ghaneswaran 说，“而是你跌倒了多少次，又能重新站起来继续前进。”

但要让男性出现并分享他们的情感仍然很困难。几位创始人表示，往往是女性首先说服她们生活中的男性来参加活动。

妻子、女友、母亲和姐妹们成了男性困境的非官方“第一响应者”。她们常常是第一个注意到男人变得沉默、易怒，并开始疏远他们所爱的人。

Amicus 的合伙人 Danny Loong 在 LinkedIn 上发布关于 MenToo 运动的帖子时就看到了这一点：“最大的反响其实来自女性，她们为我们开始着手关心男性的项目而感到欣慰。”

正如专家们常指出的，女性更擅长建立情感安全网：定期的问候、推心置腹的交谈，以及本能地问一句：“你还好吗？” 男性也有社交圈，但通常是围绕活动、工作或玩笑建立的——而不是脆弱的情感交流。

我们培养出了什么样的男人？

但新加坡男性的处境真的那么艰难吗？

Brian Liu 对此不完全确定。作为男性社群 Bros Before Woes 的联合创始人，他花了很多时间思考男性正在经历什么。

新加坡压力很大，但它也安全、有序、富裕且资源异常丰富。由于工作关系经常出差，Liu 认为亚洲其他地方的许多年轻男性的处境要艰难得多。

他说：“在香港、越南和亚洲其他任何地方，作为一名应届毕业生或职场人士要困难得多。而在新加坡，政府、制度——一切都运作良好。在这里很容易获得教育或创业。一切资源都可以为你所用。”

所以，或许更好的问题不是新加坡男性是否受到压迫，而是新加坡培养出了什么样的男性。“我觉得他们带着某些态度，这些态度是他们所经历的体制的产物——而且我觉得他们有很多东西需要重新学习，” Liu 说。

Brian Liu（中）与 Titus Ting（左）和 Toh Zi Kit（右）共同创立了男性团体 Bros Before Woes，为男性提供一个安全、无偏见的空间来讨论个人问题。 照片：BROS BEFORE WOES

Liu 指出，在一些男校，包括精英男校，男孩们可能在四到十年的成长期里，与女孩的日常接触有限。这如何塑造他们对女孩的态度？

对于男女同校的男孩来说，女孩只是日常生活的一部分：同学、朋友、竞争对手、合作者。而对于男校的男孩来说，与女孩轻松社交的能力要到很久以后才会出现，甚至可能永远不会。

他说，接下来是国民服役，这赋予了新加坡男性“一种亚洲多数男性所没有的特殊身份认同”。它将年轻男性带入一个围绕军衔、命令和等级制度组织起来的世界。

这可以培养纪律和团结精神——但它也可能强化与其他男性比较的本能：谁指挥，谁服从？谁更强，谁更弱？

国民服役（NS）结束后，男人们是抛弃了那套等级体系，还是将其带入了工作、友谊和人际关系中——通过自己是否在领导、赚钱和获胜来衡量自身价值？

然后是新加坡本身。Liu 认为，国家的高效可能会影响一些男性对生活应有模式的想象。努力学习，找到工作，步步高升，养家糊口。遵循计划，计划就应该有回报。

但人际关系并不像政策文件那样井然有序。婚姻是复杂的，为人父的经历是不可预测的。生活并不总是会回报那些遵循计划的人。

Liu 说，这正是一些新加坡男性开始感到挣扎的地方——不是因为体制辜负了他们，而是因为体制让他们为一个远比实际生活整洁有序的人生做好了准备。

探寻究竟与缘由

当然，并非所有人都对新加坡男性的现状持相同看法。他们比以前更挣扎了吗？还是他们只是不愿适应变化的环境？他们是孤独、被误解，还是承受着压力？

因此，MenToo 委托 Murdoch University 与 Amicus 展开一项为期五年的研究合作。其目的是将讨论从个人故事层面提升，找出真实情况。

Amicus 的管理合伙人、心理学家 Nicholas Gabriel Lim 说：“在我与男性和家庭的工作过程中，我发现一个反复出现的问题，那就是男性觉得他们不被理解。”

“在一些极端情况下，他们承受着深深的孤独感，即使和家人——无论是配偶还是孩子——在一起时，他们也感到孑然一身。没人理解他们正在经历什么。”

Murdoch University 的 Dr Amy Lim 正在领导一项为期五年的研究，旨在探讨新加坡男性的心理和情感健康状况。 照片：AMY LIM

Murdoch University 心理学学科负责人兼高级讲师 Dr Amy Lim 正是在此时介入。她正与 MenToo 和 Amicus 合作，进行一项为期五年的研究，为迄今为止大多是传闻的说法提供证据支持。

第一阶段是一项关于新加坡男性的福祉、心理健康、社会联系和性别角色的调查。但她对研究目的持谨慎态度：“这项研究的目的不只是简单地询问男性过得好不好……而是为了更好地理解男性在何种条件下能够茁壮成长，又在何种条件下会寻求支持或保持沉默。”

这种框架很重要。关于男性的公开讨论常常陷入二元对立：新加坡男性是享有特权还是承受压力？他们是受压迫还是仅仅拒绝适应？

Dr Lim 的研究采取了一种审慎的方法，转而探讨不同人生阶段的压力有何不同——从初入职场的年轻男性，到管理家庭和财务责任的父亲，再到面临退休和角色失落的老年男性。

工作假设是，新加坡男性的福祉不仅受到压力、焦虑症、孤独感和财务紧张的影响，还受到围绕男子气概的期望所塑造——即要稳定、有韧性，并且能够不靠帮助应对一切。

该研究还将探究当男性最终表现出痛苦时，他们是如何被看待的。这一点很重要，因为如果支持系统不首先理解男性痛苦的表现形式，那么这种支持就无法发挥作用。

Dr Lim 说：“最终，更健康的男性榜样不仅能让男性受益，也能惠及他们的伴侣、家庭、职场和整个社会。”

混合格斗选手 Amir Khan（穿白色短裤者）被一些人视为现代男子气概的典范——他勇于讨论男性的失败和脆弱。 照片：ONE CHAMPIONSHIP

在周六的 MenToo 启动仪式上，知名混合格斗选手 Amir Khan 是一位特邀演讲者。青少年时期，他被诊断出患有妥瑞氏综合症（Tourette syndrome），在学校受人欺凌，并感觉自己像个“怪人”。武术让他学会了纪律、自信和控制。

然而，他说，成为一名职业斗士并没有让他自然而然地具备应对成年生活情感需求的能力。年纪轻轻就为人父、失去自己的父亲以及经历婚姻分离，这些都迫使他面对另一种斗争——不是身体上的，而是坦诚面对恐惧、悲伤和脆弱的困难。

如今，他通过健康和健身与男士们合作，帮助他们在生活失控前，建立起寻求支持的身心基础。

他说：“在新加坡，男人们被教导要坚强，但我们却没有上过如何有效坚强的正规课程。我婚姻失败的部分原因，就是我不知道如何对伴侣展现情感上的脆弱……我现在正在重建自我，并认识到男性力量需要以一种不同的方式来定义。”

欲加入 MenToo 运动，请访问 amicuscuriaepcs.com/mentoo。或联系联盟中的各个团体，包括 Bros Before Woes、Centre For Fathering、Real Men Co、The Ordinary Dad、Forum On The Richness Of Manhood、Men-Kind、The Fireside Circle、Alpha X、Anchored Men、SG Dads 和 The Man Club。