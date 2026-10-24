现代Elexio测评：为中国品味打造的韩国电动车

THE STEERING COLUMN

这款车融合了韩国技术、BYD电池和浓厚的中国风味。它能在新加坡市场脱颖而出吗？

【新加坡】现代Elexio的地板下藏着一个秘密：其电池包充满了BYD刀片电池。在本地，这种电池以不会让汽车起火变成“死亡陷阱”而闻名。不过，我可没说这是个多么激动人心的秘密。

尽管如此，这让Elexio成为一个不同寻常的产物。它由北京现代构思，是一款在中国制造、非常迎合中国品味的韩国电动汽车。

一坐进车里，这种品味就显而易见。仪表盘上横贯着一块27英寸的触控屏（由一整块无缝面板构成，而非两块屏幕拼接而成），看起来十分昂贵，想必会让北京现代负责成本控制的“扫兴者们”感到恼火。

除了方向盘上的按钮，实体按键的数量几乎为零——这与现代其他电动汽车上常见的按键和旋钮所带来的用户友好性背道而驰。

尽管我越来越讨厌触控屏，但Elexio的屏幕至少还带点奇思妙想。你可以将主屏幕设置为一个三维城市景观，其中的建筑代表着各种应用程序。想启动Apple CarPlay？飞入顶部带有相应标志的大楼即可。

一块27英寸的触控屏横贯Elexio的仪表盘。 照片：BIG FISH PUBLISHING

车里还有一些街机游戏，让车主在等待充电时可以消磨时间。我最喜欢的是一款可以用方向盘和踏板玩的赛车游戏，这让我这个成年人乐不可支，远超应有的程度。

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在行驶中调节空调或座椅通风需要太多次点击，但好的一面是，Elexio在挡风玻璃底部有一个纤薄的显示屏，很像新款BMW iX3的设计。它明亮、清晰，并将你的速度等重要信息置于视线范围内。

在其他方面，驾驶舱也尽显用心。材料触感柔软，感觉高档（这又给成本控制先生和他的团队添堵了），整体内饰感觉比马赛地-奔驰GLB等车型更豪华。

后排乘客在B柱上有空调出风口，杯架数量足以满足“霸王茶姬”的重度爱好者，后排座椅靠背的倾斜度足以让一些航空公司的座椅相形见绌（说实话，这并不难做到）。

如果能有一个配套的智能手机应用，可以在上车前预冷车厢，那就更好了，尤其是在这个价位上许多中国电动车都具备此功能。但除此之外，Elexio仍是一款实用的车。

后备箱容量为506升，座椅放倒后可达1540升。车子没有前备箱，考虑到引擎盖下并没有核反应堆之类的东西，这一点令人惊讶。

宽敞的内部空间和巨大的后备箱使Elexio成为一款实用的汽车。 照片：BIG FISH PUBLISHING

Elexio搭载一台136马力的电机，拉动车身还算轻松，但最终表现相当慵懒——零至百公里/小时加速需要整整10.7秒。

在驾驶时，我最不喜欢的一点是，起步时踩下油门和车辆实际响应之间存在延迟，这让想在红绿灯前“一决高下”时感觉像提着裤子赛跑一样尴尬。

然而，它的底盘却是一大亮点。Elexio过弯姿态平稳，车身侧倾极小，转向系统能清晰地传达前轮的动态，这在中国品牌的电动车中并不常见。

事实上，它的操控感甚至比现代自家的Ioniq 5还要敏锐一些。不过说真的，鉴于其平缓的加速性能，最好还是把它设置在经济（Eco）驾驶模式，安然欣赏风景。

我试驾的标准续航版可以行驶长达405公里。长续航版（价格高出2万4000新元）的续航里程延长至546公里，但由于车重增加了近300公斤，其百公里加速需要12.1秒。

在我看来，如果你的大部分驾驶活动都在新加坡境内，那么售价19万1999新元（含拥车证）的标准续航版是更合适的选择。

仔细想想，尽管Elexio的目标市场是中国（现代甚至不在韩国销售这款车），但它似乎也同样迎合了新加坡人的口味。它空间宽敞，内饰舒适豪华，定价像一款中国车，但操控感却比多数中国车更胜一筹。

它还搭载了BYD刀片电池，鉴于BYD在本地买家中已建立起的信任度，这无疑是一个卖点。对于Elexio而言，这与其说是一个秘密，不如说是一个秘密武器。