雷克萨斯 ES 350e 评测：其尺寸增大的背后，原因令人唏嘘

THE STEERING COLUMN

ES 以一种老派的方式——默认继任——晋升为雷克萨斯的旗舰轿车。它能胜任这一角色吗？

[新加坡] 无论您现在处于人生的哪个阶段，乘坐新款雷克萨斯 ES 350e——该品牌这款经过重新雕琢的大型轿车的纯电动版本——都远胜于许多其他选择。

当我说“大”时，我的意思是“巨大”。其车身全长超过5.1米，比 BMW i5 或梅赛德斯 E-Class 更长。它的车身也更高，比上一代 ES 更显高大，而上一代车型本就不算小。

我对于 ES 尺寸的大幅增长有所猜测。庄重的 LS 车型曾在1989年雷克萨斯品牌创立时向梅赛德斯 S-Class 发起挑战，但因销量不佳而悄然停产。这使得 ES 默认晋升为雷克萨斯的旗舰轿车（就像许多职场晋升一样），因此，他们增加了它的尺寸以匹配其新身份。

它的价格不菲（含拥车证为40万2800新元），因此这个尺寸也算相称。其价格比尺寸更小的 i5 便宜约2万8000新元。如果您不喜欢电动车，仍然可以通过购买即将推出的 ES 300h，获得同样的车身尺寸和2.5升的混合动力。

仪表盘看起来没有按钮，直到手靠近时才会显现。 照片：BIG FISH PUBLISHING

这笔钱首先为您带来的是雷克萨斯独有的宁静驾乘体验。ES 驶过破碎路面时如履平地，仿佛颠簸与它无关。即使以电动车的标准来衡量，它也极为安静，其空调的制冷效果足以让一座豪宅降温。坐进车内，能感受到一种深度的宁静，就像我不在家时我妻子所享受的那样。

它的驾驶体验也同样愉悦。您转动着一个手感舒适的标准圆形方向盘，能清晰感受到与前轮的连接，庞大的车身入弯时却有几分敏捷。它的U型转弯半径比 i5 更小，按下运动模式按钮后，悬挂会适度变硬，在减少行车“漂浮感”的同时，不会增加不适感。

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然而，这一切并不意味着它是一辆跑车。其百公里加速需要八秒，动力输出是平顺无声的涌现，而非猛烈的推背感。但这符合该车的特性，224马力的电机输出也使其每年的路税保持在1896新元的可接受水平。

官方续航里程为510公里（此为关闭空调的数据），而在我的试驾中，预计可行驶436公里，能耗经济，为每百公里14.4千瓦时（kWh）。对于大多数人来说，这轻松满足一周以上的驾驶需求。

后排腿部空间之大，会让你怀疑雷克萨斯的设计理念是否就是让司机和老板永远不必碰面。 照片：BIG FISH PUBLISHING

除此之外，有两个细节彻底吸引了我。仪表盘看起来没有按钮，直到手靠近时，控制按键才会在一条皮革饰板下发光显现，按下时还带有令人满意的触感反馈。

大多数汽车制造商为了节省成本而取消实体按钮，让您不得不在菜单中翻找，但雷克萨斯这种在需要时才显现按钮的方式，既保持了整洁，又保留了易用性。

另一个是氛围灯，它能透过3D打印的竹纹饰板发光，在夜间看起来效果非凡。

后排是 ES 真正与众不同之处。那里的空间非常宽敞，腿部空间之大，会让你怀疑雷克萨斯的设计理念是否就是让司机和老板永远不必碰面。

但作为一款新的旗舰车型，其配置却出奇地吝啬。我可以接受没有其他市场享有的全景天窗，但在这里我们只有双区空调，没有可调节的后排座椅，也没有丰田 Camry 那样的后排控制面板。ES 曾经在本地提供过这些功能，为何现在没有了？

您也无法获得手机配套应用，而且其“快速”充电的速率仅为中国和德国竞争对手的一半。

当然，这一切可能都无关紧要。有些人对德系豪华品牌如此忠诚，宁愿走路也不愿被人看到开日本车；而另一些人，一旦拥有过雷克萨斯，就再也不会选择其他品牌。

ES 350e 是带领后一类群体进入电动时代的完美座驾，因为它给人的感觉就是一辆纯正的雷克萨斯。如果我更成功一些，我很可能会开这样的车。而如果我还要更成功，我就会拥有一辆，然后坐在后排。

雷克萨斯 ES 350e