滨海湾金沙通过2026年“金沙回馈新加坡”慈善节筹得700万新元善款，创下历史新高

TAKING HEART

自创办以来，这项年度慈善节已累计为慈善事业捐赠超过5200万新元

包容性艺术团体德教太和观慈善机构勇敢之心合奏团与Wheelsmith在开幕式上表演。 照片：滨海湾金沙

【新加坡】综合度假胜地运营商滨海湾金沙 (Marina Bay Sands, 简称 MBS) 通过其第12届标志性慈善活动“金沙回馈新加坡”慈善节，筹集了创纪录的700万新元。所筹善款将用于支持本地慈善机构。

自2013年创办以来，该年度慈善节已累计为慈善事业捐赠超过5200万新元善款。

2026年的活动于周五（8月28日）至周日举行，到访者欣赏了本地艺人的表演，体验了滨海湾金沙旗下餐厅提供的游戏、美食和饮品，并在“爱心市集”（Giving Marketplace）选购手工艺品。

新加坡歌手Rriley是本次活动的主演嘉宾，本地乐队53A、The Vibes和SuperSonic也登台献艺。此外，包容性艺术团体德教太和观慈善机构勇敢之心合奏团与患有肌肉萎缩症的新加坡说唱歌手Wheelsmith也带来了精彩表演。

在慈善节上，来宾们参与了一款名为“Impact Match”的游戏，玩家需将相同的学习用品以行或列的方式进行匹配。活动共组合了约1,088个数码学习包，滨海湾金沙将进行等量配捐，为北烁学校的学生提供学习包。

除了学习用品和财务援助，滨海湾金沙还为北烁学校的学生提供学习之旅、职场实习和就业机会。该校主要面向那些在主流学术课程中遇到困难并倾向于职业培训的学生。

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滨海湾金沙首席运营官Paul Town表示，公司一直在探索扩大慈善捐赠的新方式，并设法让捐赠变得更加便捷。

到访者正在玩“Impact Match”游戏，玩家需将相同的学习用品以行或列的方式进行匹配。 照片：滨海湾金沙

今年的“爱心市集”采用了一种全新的精品店式概念，供12家本地非营利组织、社会企业和小企业展示其产品。所有销售收入均归这些机构所有。

参与“爱心市集”的小企业之一是Carer，这是一家提供居家护理、医疗护送服务及乐龄活动俱乐部的乐龄关怀公司。该公司销售由毛根制作的本地美食造型钥匙扣，这些手工艺品均由年长者制作。

Carer的创始人Sherlyn Chen表示，作为一名专业看护者，她注意到许多年长者闲坐家中，对生活缺乏期待。

“我们努力为他们在俱乐部的活动注入一些乐趣。手工艺是其中之一，我们不断鼓励他们挑战自我，”她补充道。年长者们还会参加郊游，或参与烘焙和烹饪课程。

“爱心市集”的Carer展位上正在出售的毛根手工艺品。 照片：滨海湾金沙

支持独立生活

在慈善节期间，滨海湾金沙旗下的餐饮机构Black Tap Craft Burgers & Beer、Bread Street Kitchen by Gordon Ramsay和Rise餐厅，以及租户Cafe Nesuto和Roberta’s Pizza，提供了各式美食。

他们的所有销售收入将捐给Awwa的“Enabled Living @ Bedok”项目。这是一个于2025年12月启动的共居试点项目，旨在帮助残障人士在公共租赁住房中更独立地生活。该项目是新加坡五个试点之一。

Awwa家庭服务总监See Toh Huixia说：“‘Enabled Living @ Bedok’项目设在公共租赁组屋区内，提供一个关怀与社会支持的生态系统，包括日常生活和社交技能指导，以及社区参与的机会。”

Town补充说：“这种形式的捐赠对我们而言……很重要，因为它能像滚雪球一样，产生更大的影响。”

自2015年以来，滨海湾金沙一直是Awwa的企业合作伙伴。除了捐款，滨海湾金沙的员工还在Awwa的过渡性收容所做义工，包括重新粉刷居住单位和为受益人组织郊游活动。

“多年来，我们的关系已从筹款支持发展成为更深层次的合伙业务，结合了捐赠、志愿服务以及与我们服务对象的有意义互动，”See Toh说。

与慈善节周末相辅相成的是为期一个月的“美食行善”（Dine for Good）筹款活动。滨海湾金沙的12家招牌餐厅各选一道菜品，其销售收入将捐给Awwa。

自2010年综合度假村开业以来，滨海湾金沙的员工已贡献了超过145,000个志愿服务小时。公司与社区伙伴合作开展多项活动，例如制作卫生用品包、与年长者一同做手工、以及与智障成年人交朋友等。

Town说：“志愿服务是我们……关注的重点，我们仍然看到像食物包制作这样的大多数志愿项目报名都非常踊跃。”