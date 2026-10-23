新加坡有钱也买不到的最美摩托车
Norton Manx R 刚赢得一项重磅设计大奖。如今，它所需要的只是买家，以及在某些国家需要的卖家。
- Norton Motorcycles 设计总监 Simon Skinner 将 Manx R 比作摩托车界的 Aston Martin。 照片：NORTON MOTORCYCLES
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】摩托车爱好者可能会为各种两轮世界的细枝末节争论不休，但关于哪款摩托车是“魔镜”眼中最美的那一辆，如今已有定论。
Norton Manx R 赢得了2026年红点设计概念大奖的“最佳中的最佳”（Best of the Best）奖项，击败了来自两轮和四轮领域的竞争对手。
红点奖在设计界的地位，约等同于米其林在餐饮界的地位。其概念奖项已于2026年10月15日在红点设计博物馆颁发。
Norton 设计总监 Simon Skinner 身穿飞行员夹克和牛仔裤走过红毯，在领取奖杯后的第二天接受了《商业时报》的采访。
对于像 Norton 这样一个历史悠久的品牌而言，这是一个可喜的转折。Norton 于1898年在伯明翰成立，其制造的摩托车曾数十年主宰曼岛TT（Isle of Man TT）赛事（“Manx”一词便源于这座位于爱尔兰海的岛屿）。它的第一款摩托车 Energette，既被宣传为赛车机器，也被古雅地描述为乡村医生快速出诊探望病人的工具。
Norton 还生产过 Commando，这是20世纪70年代英伦酷文化的代名词，但到了1975年，财务困境导致其生产几乎停滞。此后，救援者接踵而至，直到2020年，印度的 TVS Motor Company 以1600万英镑（约合2140万美元）的价格从破产管理中收购了 Norton。TVS Motor Company 是一家在约90个国家销售两轮和三轮车的行业巨头。
TVS 的国际业务在新加坡运营，但在此地并未设立 Norton 的经销商。因此，颇具讽刺意味的是，这款由设计师在“小红点”（The Little Red Dot）领奖的红点奖获奖摩托车，实际上却无法在这个“小红点”买到。一位发言人告诉《商业时报》，该品牌对指定本地零售商持开放态度。
他们将要销售的这款产品，既是美人，也是野兽。Manx R 搭载1200cc V4发动机，可输出206马力，干重为204公斤。就功率重量比而言，它的性能大约是普通家用掀背车的七倍。电子悬挂系统可为公路骑行提供更柔和的体验，也可为赛道驾驶调校得更硬朗。在欧洲，其起售价为23,250欧元（约合26,117美元）。
Manx R 的简洁外观与其他摩托车品牌兜售的“赛车复刻版”截然不同——即那些在赛车基础上增加了转向灯和前灯的运动型摩托车。
Skinner 表示，用汽车来打比方，其他的超级摩托车就像 Porsche 911 GT3 RS，其巨大的尾翼让它看起来像是从赛道上“逃”出来的。而 Manx R 则更像是 Aston Martin。
Skinner 说：“是的，它价格不菲。是的，它依然快得惊人。但你驾驭它抵达时，姿态会非常酷。如果你想追求圈速，那就去买一辆 Ducati。”
这种对摩托车应有形态的清晰认知，能够催生出设计大奖。TVS 主席兼董事总经理 Sudarshan Venu 希望 Norton 成为一个现代且非常保费的品牌，Skinner 将此提炼为四个原则：现代性、整合性、戏剧性和连接性。用 Norton 的话来说，现代意味着简约。
这就是为什么 Manx R 的车身上看不到任何螺栓——车身面板由隐藏式紧固件固定，像拼图一样组合在一起。这给 Norton 的工程师带来了难题，但 Skinner 表示，公司的运作方式与传统的摩托车公司不同，后者通常采用“工程优先，外观其次”的方法。
相反，从设计师用虚拟画笔画下第一笔开始，工程团队就完全认同设计团队设定的愿景。Skinner 说：“他们会不遗余力地实现我们想要的效果。”
Norton 的另一个特别之处在于：Skinner 曾是一名汽车工程师，而 Norton 的工程总监曾领导过一个设计团队。这样的背景让他们能够相互理解。Skinner 说：“没有工程，我们（的设计）只是一个装饰品。但没有我们，它就只是一个功能件。”
最终，目标是激发情感，而非获得认可。Skinner 说：“对我来说，最糟糕的评价就是有人说‘哦，你的摩托车还不错。’我宁愿他们爱它或恨它。当然，最好是爱它！”
红点奖的肯定让他无需担忧。Skinner 轻声说道：“它证明了我们所做的决定是正确的，这不仅是设计部门的决定，也是公司高层的决定，即宣告‘这是我们的愿景，这就是我们希望 Norton 成为的样子’。”
然而，对他来说，还有一位同样重要的“评审”。Skinner 喜欢想象品牌创始人 James “Pa” Norton 俯瞰着公司如今的模样。他说：“我想他会站在那里，竖起两个大拇指，说这正是 Norton 应该有的样子。”
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