The Business Times
business-time-50

“自然的”契合：F1威廉姆斯车队携手Twice成员Tzuyu与动漫《Dandadan》，旨在触达新受众

这位K-pop明星将为此次合作演唱主题曲；歌曲将于2027年初发布

Lindsay Wong

Published Sun, Oct 11, 2026 · 10:00 AM
    • 从左至右：Sector Zero全球合伙业务主管总监Sayako Niimi、威廉姆斯车队商品与授权总监Luke Timmins、Twice成员Tzuyu以及电视动画《Dandadan》经理Tassei Shimoie。
    • 从左至右：Sector Zero全球合伙业务主管总监Sayako Niimi、威廉姆斯车队商品与授权总监Luke Timmins、Twice成员Tzuyu以及电视动画《Dandadan》经理Tassei Shimoie。 图片来源：CMG

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    【新加坡】今年9月底，当Twice成员Tzuyu与一级方程式（F1）威廉姆斯车队及热门动漫《Dandadan》合作的消息首次传出时，许多网民对此感到困惑。毕竟，赛车运动、K-pop和动漫三者之间能有什么共同点呢？

    Atlassian威廉姆斯F1车队的商品与授权总监Luke Timmins表示，答案原来是热情和忠实的粉丝群体。

    此类合作可以触达全球的新受众，F1的车迷可以借此深入了解动漫和K-pop的世界，反之亦然。

    威廉姆斯车队与《Dandadan》的合作于今年4月的日本大奖赛上宣布。在此基础上，现年27岁的Tzuyu将加入并为此次合作演唱主题曲。这首歌曲连同其音乐视频将于2027年初发布。

    Timmins观察到，随着F1在过去八年中经历了“巨大增长”，新一代车迷消费F1内容的方式有所不同，他们更关注其娱乐和生活方式方面，并对此充满“热情”。

    「这些热情同样存在于动漫以及音乐领域。我们为什么不能推出一个系列合作，让粉丝们能够共同庆祝他们所热爱的文化和激情呢？对我们来说，这几乎是水到渠成。一旦我们开始研究并看到粉丝群体的交集时，这一切就变得显而易见了。」他说道。

    The Business Times turns 50

    Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines.

    Explore BT50

    全球拥有数百万粉丝的人气女团Twice九名成员之一的Tzuyu，在周五（10月9日）接受《商业时报》（The Business Times）采访时表示，将K-pop融入此次合作，增添了「创意、热情和勇气」的元素。

    她于周末来到新加坡出席F1大奖赛，并于周四在滨海广场（Marina Square）的威廉姆斯车迷区与粉丝见面。数千名粉丝观看了Tzuyu的现场问答并为她拍照。此后不久，她还与威廉姆斯车队的车手Alex Albon和Carlos Sainz Jr.进行了互动和游戏。

    电视动画《Dandadan》的经理Tassei Shimoie表示，此次合作将「在新加坡获得极大的曝光度」，并有能力触达新的受众群体。

    他补充道：「新加坡不仅是亚洲的商业中心，也是文化中心。对所有合作方来说，能来到这里是一个绝佳的机会和地点。」

    Timmins也指出，威廉姆斯车队与《Dandadan》及Tzuyu的合作，与车队在亚洲不断增长的粉丝市场“高度相关”。

    Sector Zero

    此次合作已推出威廉姆斯车队与《Dandadan》的联名商品，如手表、T恤和托特包。除了威廉姆斯车迷区，这些商品也可以在Sector Zero上购买。Sector Zero是一个集产品、故事叙述、内容、现场活动和粉丝体验于一体的线上粉丝平台。

    Sector Zero表示，Tzuyu的加入也促成了一个以Kokone为主角的新服装产品线的推出，Kokone被描述为「Tzuyu在进入速度与超自然世界旅程中的一个异数」。

    这分别指代F1的速度世界和《Dandadan》的超自然世界。《Dandadan》以鬼魂和外星人等超自然元素为特色。

    Timmins说：「我们为如何通过车迷区和各类活动与全球粉丝互动而感到自豪，并为此付出了巨大努力。商品是最终的产物。

    「如果我们能通过动漫、音乐、生活方式和文化等粉丝热衷的领域来吸引新受众，那么最终的产品就是为了穿戴并颂扬这种粉丝文化。如果能达到这个效果，我认为我们做得很好。」

    Tassei补充说，应该通过此类合作和平台，创造更多与粉丝建立联系的方式。

    Sector Zero全球合伙业务主管总监Sayako Niimi表示，K-pop、动漫和F1的粉丝无需在「不同地方」体验各自的热情，而是可以将Sector Zero作为一个统一的平台。她补充说，该平台仍在「探索」如何为粉丝提供更多体验。

    F1车队也越来越多地寻求更独特的合作，其他K-pop偶像也作为品牌合伙业务的一部分来到新加坡。

    Timmins说：「威廉姆斯车队正踏上一段征程，目标是让车队重返其应有的位置——发车格的前排。在赛道之外，横跨商业、营销和授权领域，我们所面临的征程和挑战也是相同的。」

    「那就是要勇敢、自信、与众不同地做事，这将提升我们在粉丝心目中的地位，提高品牌知名度，并让我们在追求冠军的道路上共同成长。」

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    F1K-popFormula OneJapan

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    Malaysian Chinese bag-maker Liew Bin now sees value in protectionist measures as low-cost competition from China threatens Malaysian small and medium-sized enterprises.

    Once staunchly pro-China, Malaysian Chinese businesses are now distancing themselves from Beijing

    In an interview with Tech in Asia, Li Hongyi spoke on what the public sector can learn from high-performing private firms.

    Inside Singapore’s government team that kills its own products

    How much pressure is yield-driven capital reallocation putting on income-oriented STI counters?

    Singapore’s bank sell-off: A reset in expectations, not fundamentals

    The divergence between stablecoin legislation in the US and Europe is striking, reflecting broader debates about monetary sovereignty and financial stability.

    Could stablecoins be the future of money?

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More