“自然的”契合：F1威廉姆斯车队携手Twice成员Tzuyu与动漫《Dandadan》，旨在触达新受众

这位K-pop明星将为此次合作演唱主题曲；歌曲将于2027年初发布

从左至右：Sector Zero全球合伙业务主管总监Sayako Niimi、威廉姆斯车队商品与授权总监Luke Timmins、Twice成员Tzuyu以及电视动画《Dandadan》经理Tassei Shimoie。 图片来源：CMG

【新加坡】今年9月底，当Twice成员Tzuyu与一级方程式（F1）威廉姆斯车队及热门动漫《Dandadan》合作的消息首次传出时，许多网民对此感到困惑。毕竟，赛车运动、K-pop和动漫三者之间能有什么共同点呢？

Atlassian威廉姆斯F1车队的商品与授权总监Luke Timmins表示，答案原来是热情和忠实的粉丝群体。

此类合作可以触达全球的新受众，F1的车迷可以借此深入了解动漫和K-pop的世界，反之亦然。

威廉姆斯车队与《Dandadan》的合作于今年4月的日本大奖赛上宣布。在此基础上，现年27岁的Tzuyu将加入并为此次合作演唱主题曲。这首歌曲连同其音乐视频将于2027年初发布。

Timmins观察到，随着F1在过去八年中经历了“巨大增长”，新一代车迷消费F1内容的方式有所不同，他们更关注其娱乐和生活方式方面，并对此充满“热情”。

「这些热情同样存在于动漫以及音乐领域。我们为什么不能推出一个系列合作，让粉丝们能够共同庆祝他们所热爱的文化和激情呢？对我们来说，这几乎是水到渠成。一旦我们开始研究并看到粉丝群体的交集时，这一切就变得显而易见了。」他说道。

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全球拥有数百万粉丝的人气女团Twice九名成员之一的Tzuyu，在周五（10月9日）接受《商业时报》（The Business Times）采访时表示，将K-pop融入此次合作，增添了「创意、热情和勇气」的元素。

她于周末来到新加坡出席F1大奖赛，并于周四在滨海广场（Marina Square）的威廉姆斯车迷区与粉丝见面。数千名粉丝观看了Tzuyu的现场问答并为她拍照。此后不久，她还与威廉姆斯车队的车手Alex Albon和Carlos Sainz Jr.进行了互动和游戏。

电视动画《Dandadan》的经理Tassei Shimoie表示，此次合作将「在新加坡获得极大的曝光度」，并有能力触达新的受众群体。

他补充道：「新加坡不仅是亚洲的商业中心，也是文化中心。对所有合作方来说，能来到这里是一个绝佳的机会和地点。」

Timmins也指出，威廉姆斯车队与《Dandadan》及Tzuyu的合作，与车队在亚洲不断增长的粉丝市场“高度相关”。

Sector Zero

此次合作已推出威廉姆斯车队与《Dandadan》的联名商品，如手表、T恤和托特包。除了威廉姆斯车迷区，这些商品也可以在Sector Zero上购买。Sector Zero是一个集产品、故事叙述、内容、现场活动和粉丝体验于一体的线上粉丝平台。

Sector Zero表示，Tzuyu的加入也促成了一个以Kokone为主角的新服装产品线的推出，Kokone被描述为「Tzuyu在进入速度与超自然世界旅程中的一个异数」。

这分别指代F1的速度世界和《Dandadan》的超自然世界。《Dandadan》以鬼魂和外星人等超自然元素为特色。

Timmins说：「我们为如何通过车迷区和各类活动与全球粉丝互动而感到自豪，并为此付出了巨大努力。商品是最终的产物。

「如果我们能通过动漫、音乐、生活方式和文化等粉丝热衷的领域来吸引新受众，那么最终的产品就是为了穿戴并颂扬这种粉丝文化。如果能达到这个效果，我认为我们做得很好。」

Tassei补充说，应该通过此类合作和平台，创造更多与粉丝建立联系的方式。

Sector Zero全球合伙业务主管总监Sayako Niimi表示，K-pop、动漫和F1的粉丝无需在「不同地方」体验各自的热情，而是可以将Sector Zero作为一个统一的平台。她补充说，该平台仍在「探索」如何为粉丝提供更多体验。

F1车队也越来越多地寻求更独特的合作，其他K-pop偶像也作为品牌合伙业务的一部分来到新加坡。

Timmins说：「威廉姆斯车队正踏上一段征程，目标是让车队重返其应有的位置——发车格的前排。在赛道之外，横跨商业、营销和授权领域，我们所面临的征程和挑战也是相同的。」

「那就是要勇敢、自信、与众不同地做事，这将提升我们在粉丝心目中的地位，提高品牌知名度，并让我们在追求冠军的道路上共同成长。」