保时捷Macan GTS Electric评测：只有保时捷车迷才懂的三字母代码

THE STEERING COLUMN

Macan GTS Electric让您省去“点菜”的烦恼，直接体验保时捷工程师的最佳“手艺”。

GTS车型可随时输出509马力，这已相当充沛，但如果您想体验更多激情，还可以启动弹射起步程序。 照片：BIG FISH PUBLISHING

GTS车型可随时输出509马力，这已相当充沛，但如果您想体验更多激情，还可以启动弹射起步程序。 照片：BIG FISH PUBLISHING

GTS车型可随时输出509马力，这已相当充沛，但如果您想体验更多激情，还可以启动弹射起步程序。 照片：BIG FISH PUBLISHING

【新加坡】名字本身或许不那么重要，因为保时捷Macan GTS Electric这辆车就是一个绝佳范例，证明了后缀字母的意义更为深远。“GTS”这个标签自1963年904 Carrera GTS首次将其带上赛道以来，就一直是极致驾驶乐趣的代名词，此后更点缀了 众多卓越的保时捷车型 。

如今，轮到电动版Macan接受GTS的洗礼，这确实能为买家节省不少时间、免去诸多纠结，甚至可能还更省钱。毕竟，保时捷提供了无穷无尽的定制选项，面对特定车型的选配清单，那种感觉就像是解不开费马大定理一样令人头疼。

然而，GTS版本免去了您亲自打造完美保时捷运动型多功能车（SUV）的烦恼。就像一顿主厨定制套餐（omakase）能让厨师尽显其最佳手艺一样，GTS版本也让保时捷的工程师们得以随心所欲地打造出一款恰到好处的汽车。

除了直接的动力升级外，GTS本质上是一系列品味与实用兼具的附加配置的精选组合：黑色外观饰件、降低的悬挂系统、扭矩矢量分配系统（意味着动力可分配至单个车轮以实现更锐利的过弯）、更大面积的Race-Tex内饰，以及此处的合成引擎声浪。

通常情况下，这也更省钱。如果为一台基础版Macan自行选配所有这些配置，花费可能比保时捷为这款现成套装车型开出的365,988新元（不含拥车证）的售价更高。当然，如果您仍想添加其他项目，例如前排头枕上的保时捷盾徽（仅需1,531新元），您依然可以随心所欲地进行选配。

可惜的是，我只有几个小时的驾驶时间，远不足以了解与电动Macan朝夕相处是何种体验，但足以让我享受其中的每一分钟。

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GTS车型可随时输出509马力，这已相当充沛，但如果您想体验更多激情，还可以启动弹射起步程序。该程序能瞬间爆发出563马力，实现3.8秒的百公里加速。这个速度足以带来欢笑与刺激，但又不会猛烈到让您感觉五脏六腑都快要被甩出来。

不过，如今几乎所有双电机电动车都快如闪电。这款车的魅力在于，它的转向手感极佳且厚重，能让驾驶者真实地感受到车与路面的连接。虽然它不像旧款燃油版Macan那样轻盈，但它确实很好地隐藏了其2.4吨的车重。

当然，大部分重量来自于电池，但至少物有所值：总容量为100千瓦时（kWh）的电池组可提供513公里的续航里程（WLTP标准），并且从10%充至80%电量仅需21分钟。

在运动模式下，即使车辆静止，扬声器也会传出低沉的轰鸣声，仿佛来自一台引擎。我个人相当喜欢这一点，尽管我猜想如果同样的设计出自一个中国品牌，或许只会招来嘲笑。

此次的测试车有两项选配值得一提。22英寸的轮毂看起来很有气势，但却让行驶体验变得颠簸，同时并未让转向变得如手术刀般精准，因此我会省下这笔13,239新元的费用。然而，价值3,860新元的盲点监测系统则是一笔非常划算的投资；可以把它看作是避免惨痛碰撞事故的一份保险。

Macan并非一款家庭巴士，但其后排腿部空间相比前代车型有了显著提升，后备箱容积也达到了476升。

此外，车头还有一个84升的前备箱，轻点车钥匙即可打开。这确实比在您的伴侣抱着满怀的杂货且耐心耗尽的时刻，您还在脚踝附近摸索锁扣要方便得多。

车内的主触摸屏尺寸为相对克制的10.9英寸，有些人可能会觉得这有些过时，但我认为这恰到好处。毕竟，这是一台保时捷，唯一值得您关注的屏幕应该是前挡风玻璃。

空调控制和出风口也令人愉悦地保留了实体设计，证明了电动汽车不必非要感觉像一个装上轮子的iPad。同时，内饰材料质感十足，比当今一些德国竞争对手的车型要好。

Macan还具备自动泊车功能，这对于回应那些“我的中国SUV都能自动泊车，你的保时捷行吗？”的无聊提问非常有用。而真正的回应是，你可以说：“我的SUV开起来有保时捷的感觉。你的中国SUV有吗？”

尽管它没有引擎，但这里的转向手感、座舱的坚实质感以及独特的仪式感都向Macan的徽章致敬，这个徽章在懂车的人心中依然分量十足。

有些人可能会觉得它不够新潮，但传统正是您购买它的部分原因。它不是我开过的最激动人心的保时捷，但它是我开过的最令人满意的电动汽车之一。而这一切，仅用三个字母便可概括。

保时捷 Macan GTS Electric

电机功率/扭矩 509马力（超增压模式下563马力）/955牛米

电池类型/总容量 锂离子电池/100千瓦时

充电时间/类型 约10小时（11千瓦交流电），21分钟从10%充至80%（270千瓦直流电）

续航里程 513公里

0-100公里/小时加速时间 3.8秒

最高时速 250公里/小时

能耗 21.2千瓦时/100公里

代理商 Porsche Singapore

价格 365,988新元（不含拥车证）

上市时间 现已上市