2026年总统志愿服务及慈善事业奖增设青年类别，鼓励终身奉献

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第14届奖项表彰了13个类别的17位获奖者

【新加坡】Shoken Tsurumaru的一位朋友过生日时希望以捐款代替礼物，这启发了Tsurumaru。他决定创建一个平台，让任何人都能为个人庆祝场合发起筹款活动。

这位17岁的少年说道：“生日、周年纪念日和节日聚会是人们表达爱意并花费金钱的时刻，周围自然而然地形成了家人和朋友的捐赠圈。随着人们寻求更有意义的庆祝方式，这些场合可以成为简单、低门槛的回馈机会，而无需额外开销。”

他创办了Giveinstead.sg，这是一个免费平台，旨在帮助人们将个人庆祝活动转化为慈善捐赠的机会。该平台将授权人与慈善机构联系起来，并为他们创建定制化的筹款活动。

他补充道：“我们只与经过审核的公益机构（Institution of a Public Character）合作，捐款通过Giving.sg等安全平台直接汇给这些机构……我们不经手资金，因此捐赠过程既简单又值得信赖。”

自2023年以来，Giveinstead.sg已通过99场活动从超过2100名授权人处筹集了32.5万新元，并与36个慈善伙伴合作。这些活动支持的事业包括关怀乐龄人士、残障人士以及动物福利等。

Tsurumaru说：“奉献可以从我们的时间、想法、精力开始，或者仅仅是注意到一项需求并决定为此做些什么。我们不必等到长大后才能做出有意义的贡献。”

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Tsurumaru是2026年总统志愿服务及慈善事业奖（PVPA）新增设的青年类别的首届获奖者之一。

PVPA的主办方全国志愿服务与慈善中心 (NVPC)于今年增设了该类别，旨在鼓励17至25岁的年轻人参与终身奉献。

全国志愿服务与慈善中心总裁Tony Soh表示：“这个新增的类别反映了青年贡献的多样性及其日益增长的影响力，同时也为他们在不同人生阶段所做的贡献提供了专门的表彰途径。

“通过像PVPA这样的国家级顶峰奖来提高青年捐赠的知名度，有助于激励更多年轻人认识到他们也能做出有影响力的贡献，并鼓励他们挺身而出，以对自己有意义的方式进行奉献。”

表彰企业的奉献努力

第14届总统志愿服务及慈善事业奖于周三（10月7日）在莱佛士酒店举行，共表彰了13个类别的17位获奖者。除了青年类别，其他类别还表彰了在奉献方面做出努力的个人、企业和慈善机构。

2026年的总统志愿服务及慈善事业奖共收到了455份提名，创下历史新高。

Soh说：“在商界，我们看到越来越多的合作案例，合作伙伴们利用各自独特的优势和网络进行协作。”

其中一个例子是荣获“向善组织（公共机构）”奖的淡马锡理工学院 (TP)。

淡马锡理工学院院长兼首席执行官Patrice Choong表示：“社区参与以多种方式融入到淡马锡理工学院的体验中——包括我们课程中的服务学习、学生主导的倡议、教职员通过我们的标志性‘TP关怀’（TP Cares）运动参与志愿服务，以及与社区组织的合伙业务。”

每年有超过4000名学生参与服务学习，各个学院（如设计学院或信息技术学院）都通过其各自的专业领域做出贡献。

淡马锡理工学院的教职员参与了房屋翻新项目、食品和玩具捐赠活动、乐龄友伴活动以及海滩清理等志愿服务。在2025财年，学院与七个社区伙伴合作，惠及超过2600名受益人。

零售商Abry荣获“向善组织（中小型及社会企业）”奖。该公司在新加坡通过六个渠道运营，并为边缘化社群提供就业机会。

Abry创始人Adriana Lim Escano说：“我们直接雇佣并帮助三个被新加坡传统零售业长期忽视的群体融入经济：单身母亲、残障人士和老年人。零售店就是他们的课堂、他们的收入来源，也是他们的社区。”

这家社会企业设有一个“导师加速器”项目，分为销售和手工艺技能两个方向。在六个月的时间里，受训者通过生产商品来培养技能并赚取收入。迄今为止，该项目已培训和雇佣了40人。

与此同时，“向善社区（大型慈善机构）”奖的获得者Shine儿童与青少年服务中心，通过辅导、社工服务和家庭治疗等多种项目，为儿童和青少年提供早期干预和协调支持。

该中心执行董事Lee Meng Seng表示：“我们的工作旨在支持儿童和青少年加强心理健康和韧性；在学习、语言和读写方面建立信心和技能；获得支持社会流动性的机会；以及培养做出积极选择所需的技能和人际关系。”

该慈善机构与家庭、学校和合作伙伴共同努力，以确保支持能够持续。