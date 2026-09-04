路虎揽胜纯电版：抵御中国科技攻势的利器

THE STEERING COLUMN

该品牌的首款电动汽车并未彻底革新，但潜在买家却对此欣喜不已

[盖登] 我在路虎（Range Rover）品牌总部第一次见到其首款纯电动汽车时，不禁感到困惑，尽管这个英国老牌车企的汽车架构总工程师 Lynfel Owen 已经让我做好了心理准备。

他带着一丝得意的口吻说：“你会好奇，为什么大老远跑来，看的却是一辆（和燃油版路虎揽胜）长得一模一样的车。”

果不其然，路虎揽胜纯电版（Range Rover Electric）与其燃油版车型如出一辙，而后者自2022年就已面市。根据我在其母公司 Jaguar Land Rover 位于伦敦西北约两小时车程的盖登（Gaydon）私人试验场的短暂试驾体验，这款车的驾驶感受也惊人地相似。

路虎揽胜纯电版与其燃油版车型如出一辙，后者自2022年便已问世。 照片：JAGUAR LAND ROVER

驾驶路虎揽胜纯电版攀爬巨石山坡，感觉就像是拿着激光枪参加一场械斗。它的双电机以极其精准的方式输出扭矩，而空气悬架则将车身抬高，使其轻松越过那些我若要攀爬就得化身为半只山羊的崎岖岩石地带。

Owen 说：“从地毯以上的部分来看，感觉是一样的。” 但我认为，或许不完全相同。电动机实际上进一步提升了路虎揽胜的精致感和优雅气质。

路虎揽胜纯电版于9月2日亮相，历经五年研发后，将于今年上市销售。当传统汽车公司纷纷仓促投身电动化，且成败不一之时，路虎却选择了从容不迫。Owen 表示，公司本可以通过与供应商合作来更快地将产品推向市场，但最终选择了自主研发电动汽车硬件。

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在申请了三百项专利、并完成了足以环绕地球38圈的实体测试之后，该品牌如今打造出一款能够涉水90厘米深、在4.5秒内加速至时速100公里、单次充电续航里程号称可达600公里的电动汽车。

研发过程中也遭遇了痛苦的挫折，其中包括在后期决定放弃一款前置电机设计，并从头再来，以更换为性能更稳定的新方案。

如果你仔细观察，会发现两个为适应电动动力总成而做出的细微调整。经过风塑设计的轮毂，其中心盖上标有“EV”字样，以及封闭式的前格栅，都让车辆能更平顺地划破空气——尽管改进微小，却足以在高速公路上增加整整16公里的续航里程。

路虎揽胜纯电版于9月2日亮相，历经五年研发，将于今年上市销售。 照片：JAGUAR LAND ROVER

面对来自中国汽车公司的挑战者，这无疑是一种深思熟虑的策略。这些中国品牌的豪华运动型多功能车（SUV）能够实现惊人的工程壮举。例如，比亚迪（BYD）旗下高端品牌仰望（Yangwang）的U8车型，可以在水上漂浮半小时，并能原地掉头，以摆脱最狭窄的困境。

该品牌的全球董事总经理 Martin Limpert 告诉我，路虎并不在意这些花哨的展示。公司宁愿专注于保留车辆的标志性设计等要素——其轮廓线极具辨识度，仅用六笔画便可勾勒出来。他说：“客户希望一辆电动的路虎揽胜首先看起来像一辆路虎揽胜，其次才是一辆电动汽车。”

Limpert 有充分的理由迎合客户的品味。路虎的客户保留率徘徊在70%左右，远高于行业平均水平。路虎揽胜纯电版对现有车型的忠实传承似乎也取得了回报。截至今年8月，该品牌已收到8万人的购买意向，其中70%是路虎的新客户。对于一个上一财年售出19.6万辆汽车的品牌而言，这是一个巨大的数字。

此外，当中国汽车公司经常吹捧其车辆的超快充电和自动驾驶能力时，路虎团队却选择突出其电动汽车更“接地气”的能力。一位工程师告诉我，它可以拖动一个装有四匹马的运马拖车。

这种对路虎揽胜作为“绅士农场主”豪华座驾根源的致敬，也让人领略到它在汽车界占据独特地位的原因。Limpert 说：“我们善用我们的英伦特质。将英伦风情注入汽车是客户所喜爱的。”