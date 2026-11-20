TAKING HEART

专题小组成员强调，在建立合伙业务方面，信任至关重要

参与专题讨论的高管来自 Meta、国家福利理事会 (福理会) 和社会企业 Citysprouts，讨论由 raiSE 主持。 图片来源：RAISE

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】在新加坡社会企业中心 (raiSE) 举办的旗舰会议 The PurpoSE Agenda 2026 上，专题讨论小组成员表示，社会企业、企业和多个社会服务组织 (SSA) 之间建立更强大、更长期的合伙业务可以扩大社会影响力。

这场名为“准备好合作——能力如何释放协作”的专题讨论，邀请了来自 Meta、国家福利理事会 (福理会) 和社会企业 Citysprouts 的高管，并由 raiSE 主持。

专题小组成员指出，虽然企业和多个社会服务组织在合作方面不乏善意，但在推动社会企业生态系统的发展方面仍有更多工作可做。

raiSE 助理总裁 Subashini Balakrishnan 在接受《商业时报》采访时表示：“我认为目前的合作在很大程度上仍是交易性的。例如，我想做一个项目并进行一些测试，我就会去找一家社会企业来执行。

“但我们希望看到的是长期的社会采购，从而建立真正的商业关系。在这种关系中，社会企业提供产品或服务，而企业则承诺在较长时期内进行采购。”

专题小组成员补充说，企业可以通过多种方式与社会企业合作，例如帮助提高其产品和服务的认知度与知名度，以及为企业家进行能力建设。

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社会企业也可以与多个社会服务组织密切合作，因为它们通常面向相似的受益群体和社会事业。这将有助于减少成本和资源消耗。

通过“社会企业—社会服务组织乘数效应”（Sessame）计划，社会服务组织、影响力企业和社会企业可以在由 raiSE、国家福利理事会 (福理会) 和新加坡社科大学支持的沙盒环境中，共同创建、试行和推广以受益人为中心的解决方案。

Balakrishnan 说：“社会企业拥有产品和服务，并且知道如何推广。但社会服务组织掌握了所有关于受益人的知识、了解谁将使用这些产品，并拥有大量数据。这其中有很大的潜力可以探索。”

通过合作，企业家可以获得反馈并相应地调整其产品和服务，以更好地满足受益人的需求。

她补充道：“社会企业家希望利用可持续的模式来解决问题，这背后体现了他们的韧性。他们是完全不同的一类人——非常有毅力。”

信任、数据和影响力衡量

专题小组成员强调了在建立合伙业务时信任的重要性。在建立合伙业务之前，企业和社会企业可以明确各自的优势，并了解彼此如何互补。

他们还表示，承认失败是诚实的表现，并能提高合作的透明度。

在专题讨论中，小组成员指出，各种框架有助于为该领域带来一定程度的“信心”。

例如，raiSE 的“认证领先社会企业” (VLSE) 是授予那些通过了 raiSE 社会影响力认证机构的最高级别会员类别。

Balakrishnan 说：“我们希望我们的社会企业不仅仅是说‘我很有影响力’。你的影响力体现在哪里？你在衡量什么？最起码，我们需要衡量产出。

“下一步是衡量成果。从长远来看，这个人的生活质量是否有所改善？社会流动性是否有所提升？”

她补充说，出资方会“乐于看到”有形的数据和影响力衡量结果，因为这为合伙业务提供了一定程度的信心和可信度。

作为一家“认证领先社会企业”，Hatch 的联合创始人兼首席执行官 Yeoh Wan Qing 表示，与企业合作开展试点项目有助于建立信任。

该社会企业为受益人（主要面向来自弱势背景的青年和残障人士）运营一项“培训与就业”计划，帮助他们在中小企业 (SME) 获得学徒、实习或全职工作。

其工作坊和项目侧重于技术技能和职场准备。Hatch 经常与中小企业在包容性招聘方面进行合作。

Yeoh 说：“对于许多与我们合作的企业，我们理解他们在与不同群体合作时的犹豫和保留，所以我们通常会提议一个试点项目。这有助于他们管理风险。我们也会坦诚地与公司分享学员的背景资料。”

她补充说，最好的合伙业务是与那些诚实且思想开放的企业建立的。

raiSE 的长期目标是推出一个信任标志，以促进合作。

Balakrishnan 说：“不乏有潜在合作伙伴主动前来。我们发现的问题是他们需要信任，因为企业经常打电话给我们，索要一份值得信赖的社会企业名单。

“对于那些影响力得到验证的社会企业，出资方肯定会感到更放心。”