球迷们可以购买从球衣到毛绒玩具等各式商品来表达支持。

【新加坡】四年一度的国际足联世界杯将于周四（6月11日）拉开帷幕，新加坡的球迷们将需要想办法观看比赛，因为比赛时间不是在深夜凌晨，就是在工作时段。

由于本届世界杯由美国、墨西哥和加拿大联合主办，共有48支球队参与，比赛场次达到创纪录的104场。要追完这五个半星期的赛程，球迷们将不得不牺牲睡眠或耽误工作。

但无论如何，铁杆球迷们都可以通过国际足联授权的商品来营造世界杯的氛围。除了球衣，市面上还有值得收藏的乐高套装，以及包袋、鞋履、马克杯、开瓶器和各种配饰。

随着世界杯赛季的到来，以下是一些值得您消费的周边商品：

乐高

这家玩具公司为庆祝这一盛事，推出了一系列以足球为灵感的拼搭模型。

Cristiano Ronaldo——足球高光时刻套装。 图片来源：LEGO

全新的乐高特别版套装包含了四位球场传奇人物——Cristiano Ronaldo、Kylian Mbappe、Lionel Messi和Vini Jr（售价从45.90新元到259.90新元不等），每一款都定格了他们在球场上的英雄瞬间。部分套装的拼搭设计中还隐藏着彩蛋，球迷们正乐此不疲地探索这些向球员生活和职业生涯高光时刻致敬的巧思。

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国际足联世界杯官方奖杯套装打开后，可以看到一个手持迷你奖杯的小人偶。 图片来源：LEGO

此外，还有以国际足联世界杯官方奖杯、会徽和足球为灵感的套装。这款复刻版奖杯（售价259.90新元）底部有一块铭牌，刻有历届世界杯冠军的名字，打开后还能看到一个手持奖杯的小人偶。

这款由1498个颗粒组成的乐高足球模型内部隐藏着一个精细的迷你体育场庆祝场景。 图片来源：LEGO

更酷的是复刻版足球模型（售价179.90新元），其内部藏有一个精细的迷你体育场庆祝场景，按下按钮即可燃放烟花。足球和乐高收藏品的爱好者们能抵挡住这款产品的诱惑吗？

Pop Mart

没错，Pop Mart也参与其中，推出了The Monsters x 国际足联“Catch the Win”系列商品。

国际足联与Pop Mart的联名款中，有一款搪胶毛绒Labubu，身穿全套世界杯装备。 图片来源：POP MART

例如，搪胶毛绒Labubu（售价129.90新元）身穿一套可脱卸的世界杯队服和球鞋。它还手持一个细节忠实还原的复刻版奖杯。此外，还有毛绒挂件、吊灯、马克杯、开瓶器和挂绳。

Pop Mart推出的世界杯商品包括吊灯、马克杯和挂绳。 图片来源：POP MART

仅限The Monsters系列的粉丝。

可在Pop Mart门店以及Lazada和Shopee上的Pop Mart官方商店购买

Weston Corporation

众多的参赛队伍和物流方面的挑战，对于这家专注足球产品的零售商来说是巨大的障碍。但他们还是成功引进了2026年世界杯48个参赛国中40个国家的球衣（售价115新元至199新元）。

Weston Corp在樟宜机场星耀樟宜举办的26年世界杯快闪店，拥有世界上最齐全的国家队球衣系列之一。 图片来源：WESTON CORPORATION

尽管如此，Weston仍希望引进至少43支球队的商品。为此，他们在樟宜机场星耀樟宜开设了一家首创的足球主题快闪店，销售世界上最齐全的国家队球衣系列之一。

Adidas的Trionda是2026年国际足联世界杯的官方比赛用球。 图片来源：WESTON CORPORATION

除了阿根廷、巴西、英格兰、法国、德国和西班牙等热门球队的队服外，还有Weston独家销售的哥伦比亚、卡塔尔、沙特阿拉伯、苏格兰、南非和瑞典等球队的商品。

此外还有其他世界杯周边产品可供选购，从官方比赛用球到包袋、帽子、鞋履、水瓶和钥匙扣，应有尽有。

Weston Corp 26年世界杯快闪店营业至7月31日，地点位于樟宜机场星耀樟宜#02-212/213。