新加坡家长如何利用人工智能为孩子创造优势

TECHNOLOGY

家长们正利用人工智能制作练习题和游戏，这或将重塑补习行业

Durgasena Thanabalan 为她18个月大的儿子用人工智能制作了具有新加坡特色的闪卡，因为市面上的闪卡多是草莓、薄饼等无法反映他生活环境的图像。 图片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

【新加坡讯】当 Maggie Chan 看到小女儿的数学练习册上满是红叉时，她没有去寻找新的练习册或补习老师。

她将错题拍照并上传到ChatGPT，但没有要求它直接给出答案。

Chan说：“我让ChatGPT为我女儿设计一系列互动有趣的游戏，让她能在玩乐中学习。”

她回忆说，最初生成的是一系列“基础问答题”。但Chan不断优化她的指令：“多加一些视觉元素，让它更有趣。”

很快，她八岁的女儿就开始玩一款色彩缤纷的糖果主题游戏，这款游戏旨在帮助她学习分数——这是她最薄弱的科目之一。

Chan对此着了迷。作为一名拥有自己鞋履品牌Jaedals的企业家，她也希望大女儿能从人工智能中受益。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

Maggie Chan 使用生成式人工智能帮助女儿们提升学业和创业技能。 图片：TAY CHU YI, 《商业时报》

于是，她让13岁的大女儿用人工智能来制定一份销售“软软”（squishies）的商业计划书。“软软”是她女儿收藏的一种柔软的感官玩具。

她的女儿需要研究在哪里采购和生产这些玩具，计算成本和零售价，并找出销售的方式和渠道。

她说：“对于大女儿，我不仅仅希望人工智能教她学校的科目——我是在为她学习学校没教的东西做准备。”

“毕竟，人工智能将变得越来越强大，所以我们需要教育孩子如何明智地使用它，而不是害怕它。”

面向最年幼的学习者的人工智能

Chan并非个例。对于许多新加坡家长来说，像ChatGPT、Claude和Gemini这样的工具正在成为他们的全能助手，集额外补习老师、讲故事伙伴、研究助理和编程导师于一身。

Microsoft最新的“人工智能普及指数”显示，新加坡在人工智能应用方面位居全球第二，仅次于阿拉伯联合酋长国。紧随其后的是挪威、爱尔兰和法国。

该指数估计，在2026年第一季度，新加坡有63.4%的劳动年龄人口在使用人工智能，而美国为31.3%，全球平均水平为17.8%。

与此同时，新加坡教育部于今年3月宣布，计划将人工智能素养纳入学校课程。

新加坡科技研究局和新加坡国立大学（国大）的研究人员最近的一项研究发现，超过半数的新加坡儿童在八岁前就已使用过人工智能。

事实上，有些孩子接触人工智能的时间更早。

例如，Vela只有18个月大，但他已经开始通过ChatGPT生成的图卡学习新词汇。

Durgasena Thanabalan 希望通过闪卡，向儿子介绍新加坡周遭的地点、人物和日常事物的英语和淡米尔语单词。 图片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

他的母亲 Durgasena Thanabalan 之所以开始自己制作闪卡，是因为市面上大众化的闪卡通常过于西化。

她说：“那些卡片上画的是黄色校车、薄饼和草莓。但我的儿子在生活中看到的是dosa（印度薄饼）、榴莲、nasi goreng（印尼炒饭）和鸡饭。我希望闪卡能反映他所处的世界。”

Thanabalan 还在卡片上添加了淡米尔语单词，希望让 Vela 熟悉这种文字，同时自己也重新学习。

“我每天都说淡米尔语，”她说，“但离开学校多年后，我已经不太会读淡米尔文了。”

人工智能帮助她创造了专为儿子的世界和他们的语言量身定制的双语学习材料——这些材料在市面上很难找到。

“数码爸爸”自制工具

不久前，在朋友介绍之前，Thanabalan 对人工智能知之甚少。

但如果本身就在科技行业工作的父母开始在家里应用这项技术，又会发生什么呢？

Ethan Ow 的例子让我们得以一窥其可能性。

Ow 联合创立了服务于建筑行业的人工智能初创公司 Wenti Labs。在家里，这位两个孩子的父亲一直用同样的技术为他七岁的儿子和五岁的女儿创造学习工具。

有一天，当他的孩子们需要找点事做时，他用ChatGPT编写了一个简单的数学程序。

Ow 说：“我没有让ChatGPT生成数学题，而是用它编写了一个可以不断生成新题目的程序。我可以根据孩子们的表现，调整题目的难易度。”

Ethan Ow 花了五分钟，使用ChatGPT的编程功能创建了一个能为孩子生成无限数学题的程序，并将其分享在了LinkedIn上。 截图：ETHAN OW

实际上，Ow 几乎是免费为他的孩子们制作了一款个性化的教育软件。

还有一次，他的孩子们在网上看到一款益智游戏想下载。Ow 有了不同的想法：“我用ChatGPT摆弄了一下，三四十分钟内，我就做出了一个他们可以安全玩的无广告版本。”

他还使用ChatGPT为儿子的可编程Makeblock机器人生成难度递增的挑战。他不是用人工智能来提供答案，而是让它来出题：让机器人直行、绕过障碍物等等。

他说：“实验的速度变得快多了。你可以想到什么，然后把它变成现实。”

另一位“数码爸爸” Brandon Lim 也采取了类似亲力亲为的方式。今年早些时候，在学会了人工智能辅助编程后，他告诉他四岁的女儿：“我可以为你做一个游戏。你想要什么样的？”

她的要求非常具体：她想要一个以她和表姐骑着自行车去组屋区为主题的游戏。他的妻子建议把游戏做得有教育意义。

Brandon Lim 利用他新学的人工智能辅助编程技能，为女儿制作了个性化游戏，游戏的主角就是她和她的表姐。 图片：由 BRANDON LIM 提供

Lim 开始将女儿在学校学到的东西——数字、自然拼读、字母表和健康饮食——融入游戏中，同时保持角色和场景对她来说是熟悉的。

“游戏里是她和她的表姐在做她想做的事情，同时学习我想要强化的知识。”

尽管如此，这位科技行业的专业人士对过度的屏幕时间保持警惕。“每次她看屏幕时，我都会尽量确保那是一个教育或亲子互动的时刻，”他说。“我称之为‘有益的屏幕时间’（screen time for good）。”

家中的另一位导师

大多数接受《商业时报》采访的家长表示，ChatGPT是他们主要使用的人工智能工具，因为这是他们最熟悉的平台。Similarweb估计，2026年5月，ChatGPT的访问量为56亿次，而Gemini为29亿次，Claude为9.53亿次。

但一些家长正在尝试其他选择。

例如，家居设计师 Bryan Soh 使用Claude来整理演示文稿笔记，推荐材料和颜色组合，并快速构建初步的成本信息。

他说：“我更喜欢Claude，因为它与PowerPoint的兼容性很好。”

然而，在家里，他也用它来辅导两个儿子的功课。

对于10岁的小儿子，Soh 先用Claude解决数学难题，这样他就能在向儿子解释之前先理解解题方法。

对于13岁的大儿子，他会上传作文的照片，让Claude对文章的结构、清晰度和论点进行评论。

两个男孩都上补习班，但 Soh 表示这并不意味着他可以不参与其中。他说：“我仍然想了解他们在学什么，这样当他们需要帮助时，我也能帮上忙。”

这种付费补习与人工智能工具并存的现象，给新加坡的教育经济提出了一个更大的问题。

价值18亿新元的问题

在新加坡，家庭在校外教育上的花费巨大。

根据新加坡统计局的数据，2023年家庭在私人补习上的支出估计为18亿新元，高于2018年的14亿新元和2013年的11亿新元。

在最小孩子年龄在7到15岁之间的已婚夫妇家庭中，2023年平均每月教育支出达到1058新元，其中私人补习一项就占了548新元。

人工智能不太可能让补习行业消失。例如，Chan的孩子们仍在为特定科目接受补习。她的小女儿在上华文补习班，因为家里几乎不说华语。

Maggie Chan 发现人工智能工具在抚养和教育女儿的过程中不可或缺。 图片：TAY CHU YI, 《商业时报》

而数学补习则是“没得商量”的。“有时候我看到一道小六会考（PSLE）的题目，连我自己都答不出来，”Chan承认道。

但是，人工智能正越来越多地让家长能够获得一些他们曾经需要付费才能得到的东西：练习册、解题说明、反馈以及为单个孩子量身定制的学习材料。

那些以提供教育内容为核心价值的企业可能会面临压力。其影响可能不仅限于补习中心，还会延伸到练习册出版商、增益课程提供者和教育软件生产商。

与此同时，没有一位受访家长能明确表示人工智能提高了他们孩子的成绩。但他们能肯定的是，人工智能让他们更容易地参与到孩子的学习中——而无需自己成为老师。

知道何时关闭人工智能

尽管人工智能带来了种种可能性，但它也引发了一些长期存在的问题。多长的屏幕时间算过长？在孩子的成长关键期，持续的数字刺激会对他们产生什么影响？

孩子们应该如何看待人工智能生成的想法——考虑到它借鉴了大量现有材料，包括受版权保护的作品？

Lim 说，他将与人工智能相关的活动限制在与女儿共度时间的10%到15%。她仍然会看书、玩乐高，并且有一个被家人称为“平静角”的地方，在那里她可以独自坐着，尽情地发呆。

Brandon Lim 对女儿的屏幕时间设定了上限。 图片：BRANDON LIM

Soh 认为，人工智能越是强大，教导孩子们何时不使用它可能就越重要。“我经常和儿子们聊天，讨论什么时候该停止使用它，什么时候该靠自己解决问题，不借助任何电子设备。”

这似乎是第一代在生成式人工智能陪伴下抚养孩子的父母所面临的悖论。

这项技术现在可以制作闪卡、解释数学问题、批改作文和开发游戏。

但它仍然无法判断孩子何时需要帮助，何时需要让他们再挣扎一会儿，何时应该让他们独自发呆，或者他们如何应对模棱两可和不确定性。

这种判断力仍然属于父母和老师。

正如 Soh 所说：“人工智能可以非常快速和廉价地创造教育内容。但是学习的动力和纪律，以及判断何时使用和不使用的能力——这仍然是为人父母的责任中非常重要的一部分。”