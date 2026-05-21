为学校假期探索精彩户外活动

随着年中假期的临近，家长们纷纷带孩子走向户外，重新点燃他们的冒险精神。

如果您对家庭假期的构想还停留在预订一家拥有顶级儿童俱乐部的酒店或度假村，然后把孩子“寄存”在那里，那么是时候改变想法了。

精品旅游公司 Blue Sky Escapes 的创始人兼总监 Krystal Tan 表示，如今有越来越多的家长选择带孩子走向户外，在规划旅行时，他们会优先考虑野生动物和自然风光。

她说：“我们有一种强烈的渴望，想让孩子们远离电子屏幕和空调房的舒适圈，带他们去一个能以最佳方式激发感官的地方，因为最珍贵的回忆正是在那里诞生的。”

“让孩子有机会在坦桑尼亚的越野车上平视大象饮水，或是在沙巴的雨林中与猩猩不期而遇，这样的礼物远比最新款的玩具要珍贵得多。”

Blue Sky Escapes 曾为许多家庭安排过充满异国情调的旅程——从在中国云南的壮丽景色中骑牦牛，到在不丹采摘水果、挤牛奶，以及在土石农舍中过夜。

她的大多数客户都游历甚广，早已厌倦了东京迪士尼乐园和马尔代夫这类“显而易见的亲子游路线”。

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在实践中学习

作为一名九个月大女儿和三岁儿子的母亲，Tan 认为，尽管孩子们可能会忘记这些活动的具体细节，但“亲身经历”无疑会在他们的心灵和认知中留下深刻的印记。

Krystal Tan 与她的儿子在土耳其卡帕多奇亚。 图片来源：KRYSTAL TAN

最近，她为儿子报名参加了巴厘岛一所自然学校的短期课程。在那里，儿子每天骑摩托车去上学，并与同学们一起赤脚在丛林中奔跑。

同样，精品公关公司 Loop PR 的负责人、四个十几岁男孩的母亲 Lynn Yeow-De Vito 也在为孩子们寻找能够激发好奇心、充满冒险精神的实践性、动态和刺激的活动。

最近，她为儿子报名参加了巴厘岛一所自然学校的短期课程。在那里，儿子每天骑摩托车去上学，并与同学们一起赤脚在丛林中奔跑。

同样，精品公关公司 Loop PR 的负责人、四个十几岁男孩的母亲 Lynn Yeow-De Vito 也在为孩子们寻找能够激发好奇心、充满冒险精神的实践性、动态和刺激的活动。

他们曾到访意大利的洞穴，也体验过农场生活，包括在日本的一次“从农场到餐桌”的经历。

Lynn Yeow-De Vito 的孩子们曾体验过洞穴探访和农场生活。 图片来源：LYNN YEOW-DE VITO

她说：“这帮助他们理解了食物的来源、种植方式以及准备一顿饭所付出的努力——这些都是他们在日常生活中不常见的。”

这也与她的家庭息息相关，因为她的丈夫 Beppe De Vito 是 ilLido 餐饮集团的拥有者。

开阔眼界

Booking.com 东南亚及大中华区区域总监 Anthony Lu 证实，自然主题的假期与城市旅行同样受欢迎。

他分享道：“Booking.com 的《2026年旅游趋势》研究报告显示，2025年有47%的家庭旅客进行了一次主要城市旅行，而46%的旅客选择了一次自然之旅，2026年的情况也大致相似。”

对于自然和乡村目的地，越南的美奈、澳大利亚昆士兰的道格拉斯港以及巴西的马瑙斯正成为新兴的热门地点，这些地方提供了海滩、雨林和户外探险的机会。

“我们也看到人们对混合型目的地的兴趣日益浓厚——例如日本四国岛的高知——这些地方将城市文化与附近的自然风光融为一体。”

万豪国际集团亚太区（不含中国）区域副总裁 Oriol Montal 分享道，除了帮助放松身心，这类活动还能通过美食、文化、自然和健康来开阔孩子们的眼界。

他强调：“万豪酒店的数据显示，28% 的高净值 (HNW) 旅客正在计划乡村度假，30% 的旅客正在预订野生动物探险，这表明自然正成为豪华家庭旅游组合中越来越重要的一部分。”

他补充说，酒店业也对此作出了回应，推出了更多以自然为基础的项目、精心策划的短途旅行和体验，让家庭在不牺牲服务标准的情况下参与户外活动。他指的是高净值旅客的习惯。

“探索与舒适之间的平衡点很受欢迎。”

赤足奢华——家庭版

鉴于其自然环境，度假村在这方面具有优势。

除了 Anantara Desaru Coast Resort & Villa 提供的水上运动项目外，家庭旅客还可以参加夜间巡游，穿过双溪乐班（Sungai Lebam）红树林，观赏萤火虫如繁星般飞舞。在附近占地180英亩的迪沙鲁果园，孩子们可以品尝新鲜的天然蜂蜜，同时了解蜂箱的知识。

Anantara Desaru Coast Resort & Villa 的红树林萤火虫巡游。 图片来源：ANANTARA DESARU COAST

家庭旅客们也十分享受尼科伊岛（Nikoi Island）所谓的“赤足奢华”海岛生活。

孩子们可以浮潜和划桨板，而父母则可以悠闲地享用午餐，无需匆忙赶往任何地方。

Cempedak and Nikoi Private Islands 的市场与传播经理 Leanna Crowley 说：“在这里，家庭可以放慢节奏，重新建立联系，在自然中共同度过真正的优质时光。”

这类假期反映了人们对奢侈观念的转变。

她补充道：“对许多人而言，如今的奢侈不再关乎繁文缛节和铺张浪费，而更多地关乎空间、时间、自然和人与人之间的联系。”

“奢侈就是时间——共度的时光、户外的时光、不受干扰的时光。父母们喜欢孩子们可以赤脚奔跑、安全探索，并享受一种在今天其他地方难以寻觅的自由感。”

沉浸式体验

Capella Singapore 利用其海岛位置的优势，推出了全新的“海岛探索者”配套，旨在让孩子们更深入地沉浸在周围的环境中，并能带回有形的纪念品。

特别设计的“探索者工具包”内含一本日志和一台宝丽来相机，孩子们可以用它来记录日志页面中建议的景点。

Capella Singapore 的“海岛探索者”配套让孩子们更深入地沉浸在周围的环境中。 图片来源：CAPELLA SINGAPORE

Capella Singapore 的酒店经理 Johanna Dlugosch 观察到：“当给予孩子们自由，让他们以互动的方式探索和接触周围环境时，他们自然会变得更善于观察、更好奇、更自信。”

她指出，这类活动也有助于培养创造力和独立性。

让孩子们参与假期规划也是学习的一部分。

国家美术馆市场与发展部助理总裁 Aun Koh 在一次与他长子的难忘旅行中就是这么做的。他长子现年15岁，当时只有7岁。

他们前往了直岛、丰岛、犬岛和又被称为“兔子岛”的大久野岛。

Aun Koh 的儿子在直岛。 图片来源：AUN KOH

他说：“我让他参与了行程规划，这意味着我们要乘坐渡轮、巴士、火车，还要走很多路。这让这次旅行感觉像是我们共同探索的一场冒险。”他还有另外两个孩子，现在分别是8岁和12岁。

全家总动员

学习一项新技能是很好的家庭联谊活动，对 Koh 来说，这项活动就是滑雪。他们最初参加了 Yamayama Travel 组织的滑雪团，这让整个体验变得非常顺畅。从那以后，滑雪就成了他们每年必做的活动。

下一次计划是参加 Walk Japan 的徒步旅行。Koh 说：“我的朋友们都说这个项目非常有意义。”

Walk Japan 的北海道东部徒步之旅适合12岁以上的儿童。 图片来源：WALK JAPAN

Walk Japan 允许12岁以上的旅客与成人同行。

其部分较为平缓的徒步路线也适合年龄较小的步行者，例如“北海道东部徒步之旅”——这是一个为期一周、全程有向导陪同的体验，让参与者领略日本北部岛屿丰富的野生动物景观。

这条路线会经过多个地标，如钏路湿原国立公园、阿寒湖、阿斗佐登火山和被联合国教科文组织列为世界遗产的知床半岛。

这些行程吸引了那些希望带孩子看世界时赋予旅行更多意义的旅客。

Montal 说：“后疫情时代的奢华旅游更注重重新建立联系、身心健康和创造回忆——追求的是一种情感上的满足感，而不仅仅是预订最奢华的酒店或安排最长的行程。”

“我们看到家庭比以往任何时候都更有目的地规划旅行，他们不再强调‘更多’，而是更关注一次旅行是否能为整个家庭带来真正的意义。”

Dlugosch 观察到，对许多父母来说，一起做新鲜事是关键。

她强调，许多家庭已经超越了通过度假村的儿童俱乐部来单独安排孩子活动的传统观念。

她说：“今天的父母希望与孩子一起参与体验，共同创造回忆。”