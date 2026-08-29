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30亿新元洗钱案拍卖：Hotlotz如何赢得其史上最大笔委托业务

这家成立12年的拍卖行一直在新加坡稳步建立其声誉。

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Helmi Yusof

Helmi Yusof

Published Sat, Aug 29, 2026 · 12:00 PM
    • Matthew Elton是Hotlotz的创始人兼首席执行官。该公司将在九个月内举办15场定时在线拍卖会，出售此案中被充公的物品。
    • Matthew Elton是Hotlotz的创始人兼首席执行官。该公司将在九个月内举办15场定时在线拍卖会，出售此案中被充公的物品。 图片来源：HOTLOTZ

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】当Deloitte Singapore邀请各拍卖行就出售新加坡30亿新元洗钱案中被充公的奢侈品表达竞标意向时，新加坡拍卖行Hotlotz也参与其中。

    随后是一个漫长而正式的接洽过程。大约三个月前，Hotlotz获悉自己已成功获得这项委托

    对于这家近12年前从一家小型新加坡拍卖业务起步的公司而言，这是一项重大的胜利。

    一款白金爱马仕（Hermes）Kelly钻石手镯，镶有263颗总重30.31克拉的钻石，估价在15万至20万新元之间。 图片来源：HOTLOTZ

    “我们感到非常高兴，”创始人兼首席执行官Matthew Elton在接受《商业时报》（The Business Times）采访时表示。“这是一个新加坡的故事，我认为应该由一家新加坡拍卖行来讲述。”

    Hotlotz将在九个月内举办15场定时在线拍卖会，涵盖与此案相关的珠宝、腕表、手袋、爱马仕（Hermes）精品以及其他被充公的藏品。 

    首两场拍卖会将于9月7日开始竞标，拍品包括338件手袋及配饰，以及286件高级珠宝。这些物品的拍前总估价在290万至390万新元之间。

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    未来的一场腕表拍卖会将包括这款百达翡丽（Patek Philippe）Nautilus系列白金万年历腕表。 图片来源：HOTLOTZ

    Elton认为，这次委托反映了Hotlotz多年来默默建立的基础设施实力。

    他说道：“我们是通过传统、踏实的方式一步步建立起声誉的。新加坡是个小地方，人与人之间会相互交流，所以我们依靠口碑来发展业务。” 

    与那些传统上在香港举行大型拍卖的国际拍卖行不同，Hotlotz的业务模式是以新加坡为基地举办拍卖会，同时触达海外买家。

    今年三月，音乐人Dick Lee通过Hotlotz拍卖了他的一部分服饰。 图片来源：商业时报资料

    Elton表示，科技是这一演变过程的核心。

    在冠病疫情爆发前大约六个月，他决定放弃传统的拍卖台和拍卖槌竞价系统，将Hotlotz的业务完全转移到线上——他现在称这个决定是他“最出色的商业判断”。

    随后冠病疫情来袭。“当时每个人都在家上网购物，每个人都在清理自己的房子……我们的业务也因此迎来了爆发式增长。”

    对于这次的充公资产拍卖，Hotlotz将其数字化模式又推进了一步。新加坡的竞拍者在注册时将能够使用SingPass，而海外买家则需要通过护照、面部识别和地址证明等核查程序。 

    一款2021年的Christian Dior迷你Lady Dior手袋，采用哑光白色喜马拉雅尼罗鳄鱼皮制成，估价在1万至1.5万新元之间，也将参与此次拍卖。 图片来源：HOTLOTZ

    海外买家通常占Hotlotz销售额的20%左右，不过Elton拒绝对他们在即将举行的拍卖会中所占的份额进行预测。 

    由于拍卖行现在处理的物品，其前物主并非公司的客户，因此Hotlotz正格外谨慎地对这些物品进行真伪鉴定。 

    Elton表示：“我们在真伪问题上采取非常、非常强硬的立场。如果我们对任何待售产品的真伪有任何疑虑……我们绝对不会出售它。”

    考虑到这批藏品的来源，他认为透明度尤为重要。“这些是犯罪所得，因此处理过程应该做到最大程度的透明。”

    话虽如此，他表示，大部分物品的状况“良好”，有些物品显然从未使用过，甚至还保留着原始的包装薄纸。 

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