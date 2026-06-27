特斯拉Model Y L评测：这款特斯拉在一个重要方面颠覆了人们的预期
作为一款三排座电动SUV，Model Y L并未改变游戏规则。但它或许会改变你的一些看法
- Model Y L增加的尺寸并未使其显得臃肿，从多数角度看，这款车依然线条流畅。 图片来源：BIG FISH PUBLISHING
本文由AI辅助翻译
【新加坡】驾驶特斯拉Model Y L让我开始质疑自己一贯的坚持，即我宁愿被骡子踢中要害，也不愿开一辆三排座运动型多用途车（SUV）。
毕竟，汽车界有一条普遍原则：座位越少的车，驾驶乐趣越多——你会选择开一级方程式赛车，还是Toyota Alphard？
但这个想法被颠覆了。每次坐进这辆特斯拉的驾驶座时，我都跃跃欲试，因为它虽然有六个座位，但驾驶体验真的非常棒。
为了容纳额外的座椅，特斯拉首款三排座SUV比普通版Model Y长了186毫米。不知何故，增加的尺寸并未使其显得臃肿，从多数角度看，它依然线条流畅。
凭借特斯拉产品线中最佳的风阻表现（风阻系数为0.216），它比同系列其他车型的空气动力学性能更优越。
目前，该车只有一个版本可选。其售价为14万4264新元（不含拥车证），配备双电机以实现全轮驱动，马力高达514匹。
不久前，这还是法拉利级别的动力水平，足以让这辆六座车在5秒内完成百公里加速。显然，在Elon Musk的商业帝国中，不只有SpaceX会制造“火箭”。
但其底盘才是真正令人惊艳之处。尽管车身较高，Model Y L却能出色地抑制车身侧倾。转向系统反应迅速且精准，能让你真实地感受到前轮的状态。
这正是小心翼翼地过弯与酣畅淋漓地冲过弯道之间的天壤之别。
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缺点方面，12.5米的转弯直径在一些狭窄的停车场和掉头时会考验你的神经，因此如果特斯拉能提供后轮转向系统，那将是明智之举。
除此之外，这款车的工程设计令人印象深刻。Model Y L重约2.1吨，比新款BMW iX3轻了200多公斤，而后者只有五个座位。
这种轻量化也体现在能效数据上，其官方宣称的能耗为每百公里14.6千瓦时。这使得相对小巧的88千瓦时电池组能够提供681公里的续航里程。
它的空间效率也很高。第二排的独立船长椅提供了宽敞的空间，并配有USB充电口、空调出风口和一个8英寸的娱乐屏幕，让这一排的乘客拥有车内最佳座位。
对于第三排座椅需要放平期待，主要是因为进入该排需要从中间排的座椅之间挤过去。坐定之后，你会发现头部和横向空间都很宽裕，但你的膝盖几乎要碰到耳朵了。
同样值得注意的是，第三排座位正对着后挡风玻璃，所以在晴天时，你会感觉自己像在被炙烤。
考虑到其流畅的车身造型，后备箱空间比预想的要好，而116升的前备箱也绝非摆设。
更难忽视的是其做工质量。我们试驾的媒体用车车身面板和内饰件的接缝并不完全对齐，挡风玻璃也存在微小的光学畸变。
配置清单也同样不尽如人意。自动泊车是付费选装项，并且没有360度全景影像、没有抬头显示、没有Apple CarPlay或Android Auto、没有车载冰箱，也没有座椅按摩功能。所有这些都可以在更便宜的车型上找到。
考虑到Model Y L的行驶性能如此出色，这实在令人惋惜。六座布局也感觉像是一个错失的机会。
一个可向前翻折的常规三座式中排座椅，虽然会牺牲一些舒适性，但能增加多功能性，并增强其与那些已在座椅布局上更进一步的竞争对手抗衡的实力。
例如，Hyundai Santa Fe或新款Mercedes-Benz GLB的驾驶乐趣可能稍逊一筹，但它们的功能性要强得多。
说到这里，希望特斯拉正在开发单电机版本；其路税账单将会低于当前版本的5400新元。
尽管如此，这款车的操控性和能效遥遥领先，以至于Model Y L动摇了我的世界观：我来时是一个坚定的六座车怀疑论者，离开时却想再多拥有一辆。
如果说有什么车注定会颠覆一个人的原则，那一定是特斯拉。
特斯拉 Model Y L 保费 全轮驱动 电机功率/扭矩 521马力/590牛·米 电池类型/容量 镍钴锰酸锂/88千瓦时 充电时间/类型 约10小时（11千瓦交流）/约30分钟 10%至80%（250千瓦直流） 续航里程 681公里 0-100公里/小时加速 5.0秒 最高时速 201公里/小时 能效 14.6千瓦时/100公里 代理商 特斯拉新加坡 价格 14万4264新元（不含拥车证） 上市时间 在售
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