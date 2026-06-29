抖音商店、电子竞技与负重健行：企业如何鼓励乐龄人士参与活跃乐龄生活

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随着新加坡今年迈入超高龄社会，各大企业正积极为年长者提供支持

在心缘社区关怀（Xin Yuan Comcare）于2026年首届举办的全国乐龄宾果日活动中，乐龄人士一边玩宾果游戏赢取奖品，一边进行社交。 图片来源：XIN YUAN COMCARE

【新加坡】抖音商店（TikTok Shop）、电子竞技和负重健行，是各机构为帮助乐龄人士保持身心活跃而采用的一些创新方式。

新加坡将在今年迈入超高龄社会，届时每五人中就有一人年龄在65岁或以上。根据新加坡统计局的数据，65岁及以上独居家庭的数量已从2014年的42,100户增加到2024年的87,200户，翻了一倍多。

因此，企业和慈善机构正积极为乐龄人士的活跃乐龄生活提供支持，其中许多机构也着力解决社会隔离问题。

以下是一些例子。

通过社交活动和健康习惯鼓励乐龄人士参与

心缘社区关怀（Xin Yuan Comcare）：周六（6月27日），超过300名乐龄人士聚集在大巴窑，参加由心缘社区关怀于2026年首届举办的全国乐龄宾果日活动。

该慈善机构主席 Randy Ang 指出，“社交元素”是此次活动的主要动机——让乐龄人士在玩宾果游戏和赢取食品杂货等奖品的同时进行社交。这对独居的乐龄人士尤其重要，因为社交有助于他们“优雅地老去”。

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丰隆基金会（Hong Leong Foundation）：该基金会组织乐龄人士前往动物园和新加坡环球影城游览，并举办烘焙工作坊、健康运动课程和指导舞蹈课程。

丰隆基金会为乐龄人士组织健康运动课程和指导舞蹈课程。 图片来源：HONG LEONG FOUNDATION

丰隆基金会理事 Kingston Kwek 表示：“活跃乐龄生活对于提升（乐龄人士的）整体福祉、缓解医疗保健和社会体系的压力以及增强我们的社会韧性至关重要。”

该基金会与狮子社区之友（Lions Befrienders）和触爱社会服务等组织合作，提供与终身学习和代际互动相关的项目。

他补充道：“我们设计的活动旨在让他们保持身体活跃和社交联系。反馈非常积极……参与活动也减少了他们的孤独感，增强了他们的信心，从而带来了更充实的老年体验。”

Allium Care Suites：在这家位于新加坡的豪华疗养院，活动围绕着社交联系、全民共庆和共同兴趣展开。

Allium Care Suites 的首席职业治疗师 Chalene Goh 表示：“当年长者在身体、认知和社交方面保持活跃时，他们将体验到清晰且可衡量的益处，包括更高的独立性、延缓功能衰退以及维持生活质量。”

例如，该疗养院开设了防跌倒与平衡训练项目、每月举办旨在促进社交的“咖啡店”聚会，以及每周一次的园艺活动。

“参与有意义的社交活动的人往往更长寿，情绪更好，有更强的目标感，认知功能也得到改善。社交联系不仅仅是生活质量的附加品，它对健康至关重要。”

通过更健康的生活习惯鼓励乐龄人士参与

汇丰银行（HSBC）：6月26日，新加坡汇丰银行宣布与新加坡乐龄义工组织（RSVP Singapore）建立为期一年的合伙业务，旨在帮助乐龄人士培养理财技能、提高防诈骗意识、学习预防性健康知识以及进行家居改善。

新加坡乐龄义工组织主席 Genevieve Chua 表示：“这种综合性方法认识到，活跃乐龄生活是多维度的，涵盖了数字信心、提升理财知识和意识以及社会联系。”

这项名为“HSBC-RSVP Lit Up Initiative”的计划旨在帮助来自四个社区合作伙伴的250名受益人。

一位汇丰银行发言人补充道：“两个组织都抱有共同的信念，即应该赋予乐龄人士自信步入老年的能力，让他们在社区中保持活跃，并能获得所需的知识、资源和支持，以应对日常挑战。”

关怀角落（Care Corner）：今年三月，创纪录的550名乐龄人士参加了一场负重健行活动。他们背着重达5公斤的大背包，围绕滨海湾花园行走了5公里。

这场由非营利组织新加坡关怀角落（Care Corner Singapore）举办的负重健行活动，为解决贫困、体弱、社会隔离和心理健康问题的预防性项目筹集了100万新元。

新加坡关怀角落总裁 Christian Chao 表示：“这550名乐龄人士与约1700名企业合作伙伴、志愿者和公众人士并肩前行……这是一个象征性且具体的例子，展示了我们作为一个社区如何能够互相减轻彼此的负担。”

为做准备，许多乐龄人士都接受了力量训练。80岁的 Lim Wah Hing 就是其中之一，他表示：“负重健行对我来说是个新概念，但我想挑战自己……我注意到自己开始出现力量和耐力下降等衰老迹象，所以我选择在情况恶化前采取行动。”

Lim 是关怀角落“体弱管理计划”的受益者，每周参加培训课程。该计划由能源公用事业公司新加坡能源集团（SP Group）资助，于今年一月启动，资金为70万新元。

新加坡能源集团通讯主管 Amelia Champion 表示：“为了让乐龄人士能够保持独立并享有良好的生活质量，我们与社区伙伴合作，识别实际的预防性健康需求，并提供解决方案。”

Lim Wah Hing 是关怀角落“体弱管理计划”的受益者。 图片来源：CARE CORNER SINGAPORE

通过科技鼓励乐龄人士参与

华侨银行（OCBC）：周六，该银行宣布与狮子社区之友合作，将在两年内投入10万新元，提供2400次电子竞技辅导课程。

华侨银行集团首席执行官 Tan Teck Long 表示：“像《反恐精英2》（Counter Strike 2）或任天堂的健身类游戏，将游戏技术、体育活动、认知参与和社交互动融合成一个富有吸引力的整体。”

乐龄人士将玩一系列精心挑选的任天堂Switch和PC游戏。第一年，首批100名乐龄人士将接受为期12周的培训课程，其中多达40%的人将在第二年作为同伴导师回归，指导第二批100名乐龄人士。今年11月，狮子社区之友将组织电子竞技比赛。

狮子社区之友执行理事 Karen Wee 表示：“电子竞技提供了一座不可思议的桥梁——它不仅能促进认知和身体健康，还能接触到更年轻、即将步入乐龄且精通科技、寻求有意义参与的新一代乐龄人士。”

新加坡银行（Bank of Singapore）的风险专员 Darren Fong 正在指导狮子社区之友的受益人 Chui Wing Yeen 玩《街头霸王6》（Street Fighter 6）游戏。 图片来源：OCBC

Gex Academy：该公司通过与抖音营销、创业和电子商务相关的项目，培训受益人成为企业家。其客户中超过一半的年龄在40岁及以上。

Gex Academy 创始人 Dr Patrick Liew 指出，这个年龄段的人群“最有可能”在就业市场中遇到障碍，例如技术带来的冲击，以及“一定程度的偏见”。

“我们教授理财知识和创业技能，以便受益人能改善自身的财务状况。”

他们可以参加每周的辅导课程，学习如何利用人工智能和数字工具创业，以及学习建立网店（如抖音商店）和数字营销等基本技能。

Gex Academy 创始人 Dr Patrick Liew 说：“我们教授理财知识和创业技能，以便受益人能改善自身的财务状况。”

笑傲（Xiohoo）：这家社会企业开办实用的信息技术课程，涵盖从智能手机使用、防诈骗意识到人工智能工具等主题。

笑傲联合创始人 Adrian Teo 指出，许多成年人为年迈的父母报名参加课程，帮助他们学习数字技能并建立自信。“持续学习和社交互动有助于保持思维活跃。”

Teo 补充说，参加笑傲的课程帮助一些乐龄人士找到了兼职工作。“由于当今许多工作都需要基本的数字技能，例如使用智能手机、即时通讯应用或在线系统，学习这些技能帮助一些乐龄人士感到自己更具就业能力和独立性。”