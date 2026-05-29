为何茅台与高尔夫新加坡女子大师赛是天作之合

这个备受欢迎的中国白酒品牌渴望在赛事中提供高端生活服务产业群体验

【新加坡】美国前国务卿 Henry Kissinger 在1974年北京的一场国宴上开玩笑说：“我想只要我们喝足够多的茅台，就能解决任何问题。”这句玩笑话让中国白酒贵州茅台在地缘政治中声名鹊起。

当茅台品牌同意赞助今年6月在拉古娜国家高尔夫度假村举行的赛事时，确实为LLD Sports创始人及2026年新加坡女子高尔夫锦标赛的组织者 Lyn Yeo 解决了一个大难题。

Yeo 表示：“当与茅台合作的机会出现时，我立刻觉得这是天作之合。过去几年里，我个人开始喜欢上喝茅台，它已经成为我和朋友们打完一轮高尔夫后的一种习惯。”

这个迄今为止中国最著名的蒸馏白酒品牌，已确定赞助第三届新加坡女子大师赛。该赛事将于6月12日至14日在拉古娜大师赛场举行。

在今年的这届54洞赛事中，总奖金将增加20%，达到12万美元。

新加坡华商酒业董事 Shi Yunding 表示，该白酒品牌准备将其定位从传统的宴会文化扩展到更广泛的生活服务产业群和体育领域。

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新加坡华商酒业是茅台在该城市国家最大的授权经销商。

这项合伙业务将包括茅台在指定的锦标赛招待活动和赛事接触点上亮相。此举旨在提升这项由中国女子职业高尔夫球巡回赛（CLPG Tour）认证的赛事的高端体验。

Yeo 表示，此次合作反映了女子高尔夫在亚洲日益增长的吸引力，因为这项运动吸引了更多的企业合作伙伴和生活服务产业群品牌，这些品牌寻求在体验式和款待驱动的环境中进行互动。

Shi 指出，茅台传统上“被认为是男性主导的消费文化的一部分”。

他表示：“但如今，女性也日益成为强有力的支持者和消费者。支持新加坡女子大师赛反映了这种演变，并让我们能够通过体育和生活服务产业群体验来接触更广泛的受众。”

领衔新加坡队出战新加坡女子大师赛的是 Anne Fernandez，她是美国奥本大学的一名本科生。 图片来源：LLD SPORTS

顶尖选手齐聚

今年参赛的108名选手中，主要人物包括三届女子中巡赛（CLPG Association Tour）冠军、16岁的 Ying Xu。

与她一同参赛的还有新晋职业新秀、17岁的 Ren Yijia，她刚刚在成都赢得了“李宁1990中国高尔夫传承赛”的冠军；此外还有奖金榜领先者、18岁的 Wang Zixuan。

领衔新加坡队的是美国奥本大学的本科生 Anne Fernandez。她在美国大学体育协会（NCAA）一级巡回赛的第二年表现出色。这将是她第二次亮相新加坡女子大师赛。

与这位20岁选手一同参赛的还有18岁的 Athena Ni（在华盛顿州立大学打大学高尔夫），以及17岁的 Guo Junxi 和19岁的 Tatiana Ang，后两人即将前往波士顿求学。

首届新加坡女子大师赛于2023年举办，当时22岁的业余选手 Shannon Tan 赢得了当年的冠军。

来自中国的19岁选手 Pang Runzhi 在2024年夺冠，她将重返新加坡卫冕。

由于难以找到合适的日期，该赛事在2025年没有举行。