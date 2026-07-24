小鹏Mona L03：或将开启机器人助手时代的A组电动车
小鹏汽车董事长预见到一个飞行汽车和家用机器人普及的未来。但要实现这一愿景，他首先需要售出大量的轿跑SUV。
- Mona L03（左）于同日在65个市场上市，而名为“Iron”的人形机器人将于2027年面向企业发售。 照片来源：小鹏集团
- Mona L03（左）于同日在65个市场上市，而名为“Iron”的人形机器人将于2027年面向企业发售。 照片来源：小鹏集团
本文由AI辅助翻译
【慕尼黑讯】7月16日，在前往德国慕尼黑参加小鹏L03全球发布会的途中，董事长He Xiaopeng给他的公关团队出了一道难题。他决定首次在未经排练的情况下，用他自称的“湖北口音”英语，对自己同名的公司及其最新款汽车进行一贯详尽的介绍。
媒体连同数百名支持者、欧洲经销商和客户为他的演讲报以热烈掌声，但He Xiaopeng对发布会地点的选择也颇具深意。他表示，之所以选择在慕尼黑为L03揭幕，是因为他认为德国是“整个汽车工业的起源地和故乡”。
这款新车在中国市场更为人知的名称是Mona L03，它于发布会当天在65个市场同步上市。这对小鹏公司而言是首次，对于通常先在国内推出新车型再发布国际版的中国汽车制造商来说，也是一个罕见的举动。
这款时尚的轿跑运动型多用途车（SUV）在德国的起售价为35,600欧元（约合47,595美元），低于大众ID.4和特斯拉Model Y等电动汽车，而车身尺寸则介于两者之间。
该品牌在新加坡的进口商XPremium BEV计划在2026年底前推出单电机和双电机配置的L03。《商业时报》估计，根据目前的拥车证（Certificate of Entitlement）保费，前者若搭配A组拥车证，售价将在20万新元左右。
这个价格所购得的汽车，其流畅的车身造型出自小鹏设计副总裁、前法拉利首席外观设计师JuanMa Lopez之手。它拥有宽大的车身姿态、溜背式车顶线条、无框车门，以及由超过400个独立LED组成、被小鹏称为“星舰”的大灯。
小鹏汽车表示，经过不懈的风洞测试，该车的续航里程最多增加了47.5公里，其中单电机版本在满电状态下，官方宣称的续航里程可达520公里。
一款不会在新加坡上市的增程式版本，可纯电行驶215公里，之后汽油发电机将启动，为其增加约800公里的续航能力。
小鹏为L03配备了诸多豪华功能，如通风按摩座椅、能理解对话式语音指令的新用户界面、抬头显示器以及256色氛围灯。该车拥有一个539升的后备箱，全车共有37处储物空间。
尽管L03具备传统汽车的吸引力，He Xiaopeng仍将其定位为小鹏最新的“实体AI”产品。这类产品还包括一款飞行汽车，以及将于2027年面向企业发售、名为“Iron”的人形机器人。他表示，未来消费者将能购买到可以打扫房屋的机器人。
He Xiaopeng也把L03视为一个“移动的机器人”；其顶配车型具备自动驾驶能力，由三颗小鹏自研的图灵（Turing）AI芯片提供支持。他说：“我认为人工智能将把你从枯燥的驾驶中解放出来，让你的出行更轻松、更安全。”
他补充说，公司自研的芯片、基础模型、电机、电池和操作系统为其提供了一个技术平台，使人工智能能为旗下所有产品赋能，无论这些产品是带轮子、有四肢还是有翼面。今年4月，公司名称已从“小鹏汽车”变更为“小鹏集团”，以反映其从汽车制造商向人工智能机器公司的战略转型。
然而，由于国内销售放缓，小鹏的销量正在下滑，因此迫切需要这款新车大获成功以扭转颓势。根据行业监测第三方网站China EV DataTracker的数据，2026年上半年，小鹏的全球销量为165,977辆，同比下降15.8%。
同一消息来源报道称，小鹏在L03发布后一小时内就收到了46,859份订单。它或许不是人形机器人，但已然取得了成功的开局。
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