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年轻财富与本土自豪感：重塑亚洲艺术市场的力量

《BTLuxe Edit – Future:Legacy》研讨会的与会嘉宾探讨了该地区艺术的未来

Deon Loke

Deon Loke

Published Wed, Nov 4, 2026 · 04:00 PM
    • 从左至右：Sotheby’s 东南亚董事总经理 Jasmine Prasetio、艺术收藏家 Audrey Koh 及主持人 Helmi Yusof 共同探讨代际转变与文化传承。
    • 从左至右：Sotheby’s 东南亚董事总经理 Jasmine Prasetio、艺术收藏家 Audrey Koh 及主持人 Helmi Yusof 共同探讨代际转变与文化传承。 图片：CAROLINE CHIA

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】在探讨亚洲艺术的未来时，话题往往围绕着屡创新高的拍卖价格展开——例如拍出1000万美元、5000万美元甚至1亿美元高价的作品——以及新加坡、香港和首尔等艺术中心的迅速崛起。

    但随着该地区艺术品交易日益频繁，一个更深层次的问题浮出水面：亚洲日益增长的经济实力能否转化为更强大的文化影响力，从而决定哪些艺术家能在全球舞台上占据一席之地？

    这些问题由《商业时报》(The Business Times) 副生活服务产业群编辑、主持人 Helmi Yusof 提出，为在 《BTLuxe Edit – Future:Legacy》研讨会上举行的一场关于亚洲艺术未来的小组讨论奠定了基调。该活动由 Schroders Wealth Management 协办。

    亚洲能否塑造全球艺术声誉，答案部分在于一场巨大的人口结构转变。

    根据最新的 Art Basel 和 UBS 调查，2025年，20多岁的富裕收藏家在艺术精品上的平均花费超过30万美元，是其他任何年龄段收藏家花费的两倍以上。此外，Sotheby’s 报告称，2025年每三位竞标者中就有一位是该拍卖行的新客户。

    Sotheby’s 东南亚董事总经理 Jasmine Prasetio 表示：“有越来越多的年轻收藏家正在购买重要的艺术品。一个典型的例子是，今年五月初，一位40岁以下的亚洲收藏家以约650万美元的价格购入了一件 Degas 的作品。

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    “我们正在见证一场代际转变，同时我们也在观察这些年轻、充满热情的新艺术爱好者是如何参与进来的。”

    这些参与方式的转变之一，是国际上对新生代艺术家和长期被忽视的女性艺术家（如 Kim Lim、Pacita Abad 和 Christine Ay Tjoe）的需求日益增长。Prasetio 将此称为一条“开拓性的道路”，并确认这场市场调整“绝对会持续下去”。

    然而，要让亚洲艺术市场保持这一势头，企业投资必须与强有力的本土支持相匹配。

    艺术收藏家 Audrey Koh 在分享她独特的收藏经历时，正体现了这种文化传承的精神。

    她的收藏之旅始于购买了位于 5 Kingsmead Road 的一处房产，这里是新加坡先驱艺术家 Chen Wen Hsi 的故居。该房产的一面砖墙上保留着他创作的两幅原始壁画。为了保护这些作品，她请人将这面重达八吨的墙体完整切割下来，并安装到她的新家中，现在这里会举办公共展览和艺术导览。

    对 Koh 而言，本土支持是获得全球影响力的一个不可或缺的前提。

    她说道：“如果我们新加坡人不支持自己的艺术家，无论是过去的还是现在的，那还会有谁来支持呢？”

    Prasetio 对此表示赞同，她指出，一个强大的本土生态系统正是国际市场信心的来源。

    她表示：“我认为必须首先在国内建立一个完善的生态系统，然后扩展到区域，这样才能赢得国际观众的信心。”

    她补充道：“我们现在已经看到新加坡国家美术馆（National Gallery）与其他机构之间非常好的交流。”她引用了最近与 Boston Museum of Fine Arts 合作举办的“走进现代：印象派”（Into the Modern: Impressionism）展览为例。

    这种信心也为 Sotheby’s 深化其区域投资提供了依据，其中包括在香港设立永久性的 Maison 旗舰空间，以及在新加坡引入奢侈品周活动。

    Prasetio 说道：“亚洲就是未来。”

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