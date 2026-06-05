The Business Times
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ESG Insights
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第197期：新加坡推出中小企业可持续发展举措；自然灾害保障缺口扩大

本周ESG动态：气候转型理事会宣布“绿色100”行动；瑞士再保险公司研究发现，2025年未受保的自然灾害损失升至4240亿美元

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Kenneth Lim

Kenneth Lim

Published Fri, Jun 5, 2026 · 07:00 PM
    • 一项对新加坡企业的调查显示，伊朗战争正加剧中小企业对业务韧性的担忧。
    • 一项对新加坡企业的调查显示，伊朗战争正加剧中小企业对业务韧性的担忧。 插图：KENNETH LIM

    本文由AI辅助翻译

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    可持续发展报告

    中小企业的绿色竞赛

    新加坡正希望通过借助大客户的力量并降低准入门槛，来提升中小企业（SMEs）的可持续发展水平。

    新加坡中小型企业协会（Asme）可持续发展行动小组主席Tan Ching Hwee表示，中小企业日益认识到，可持续发展不仅是获得绿色供应链资格的垫脚石，更是建立业务韧性的必要方法。

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    ESG InsightsSustainability reportingSMEsSupply chainssustainable financeInsuranceNatural disastersClimate changeESG

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