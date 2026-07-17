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ESG Insights

第203期：新加坡国库采取多元化气候策略；业界呼吁区域能源协调

本周ESG动态：新加坡金融管理局 (金管局) 股票投资组合的脱碳进程步入正轨；Siemens Energy高管呼吁就能源安全问题统一监管框架

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Kenneth Lim

Kenneth Lim

Published Fri, Jul 17, 2026 · 07:00 PM
    • 在发达市场投资组合的引领下，新加坡金融管理局 (金管局) 正稳步推进其目标，即到2030年将股票投资组合的排放量减半。
    • 在发达市场投资组合的引领下，新加坡金融管理局 (金管局) 正稳步推进其目标，即到2030年将股票投资组合的排放量减半。 插图：KENNETH LIM

    本文由AI辅助翻译

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    可持续投资

    新加坡投资国库内部的差异化气候策略

    新加坡金融管理局 (金管局) 最新发布的可持续发展报告，让我们得以一窥该国投资国库的管理者们如何以不同方式应对气候变化。

    关键在于，金管局、GIC和淡马锡所采用的多元化策略，使得新加坡的国库在整体投资组合层面对气候变化风险敞口实现了多元化。在全球气候行动轨迹充满不确定性和碎片化的情况下，这种多元化可能成为一种重要的风险管理形式。

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