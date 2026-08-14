第207期：Al Gore的可持续投资论断；仟湖的水产养殖扩张

ESG Insights

本周ESG动态：美国前副总统认为绿色投资并未退潮；鱼类及水族设备公司在东帝汶开展龙虾养殖业务

Morningstar数据显示，2026年第二季度，除欧洲和美国市场外，大多数市场的可持续基金都面临资金外流。 插图：KENNETH LIM

可持续投资

绿色配置的潮汐转变并非普惠之舟

美国前副总统兼气候倡导者Al Gore宣称“投资者正在从可持续投资中撤退”是一个迷思，这种说法或许对错参半。

这种模棱两可的根源在于，有迹象表明可持续资本的部署方式正在发生转变。由于广义的绿色投资整体面临挑战，谨慎的投资者更加重视经济回报。因此，能源基础设施、适应与韧力等领域的商业模式和投资回报更具韧性且更可预测，吸引了越来越多的兴趣。