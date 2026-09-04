第210期：胜科工业印度子公司提交IPO招股说明书；全球升温将突破1.5摄氏度

ESG Insights

本周ESG动态：Sembcorp Green Infra拟募资高达375亿卢比；里程碑式报告称全球变暖将突破关键阈值

Sembcorp Green Infra计划利用其首次公开募股的收益偿还约四分之一的借款。 插图：KENNETH LIM

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

可持续投资

胜科工业分拆上市旨在优化资产负债表

即使这家新加坡能源公司不出售任何股权以换取现金，其印度可再生能源子公司的成功上市仍有望增强胜科工业 (Sembcorp Industries) 的市值和优化其资产负债表。

分析师认为，Sembcorp Green Infra (SGI) 的首次公开募股 (IPO) 有可能催化这家分拆出的子公司获得更高估值，同时将上市收益用于偿还债务将为两家公司去杠杆化。