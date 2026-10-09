第215期：煤炭在东南亚能源安全中的作用；新加坡的电力进口困境

ESG Insights

本周ESG要闻：国际能源署预测区域煤炭需求年增4.4%；Wood Mackenzie预计新加坡将无法实现进口目标

国际能源署表示，到2030年，东南亚的煤炭需求将以每年约4.4%的速度增长。 插图：KENNETH LIM

能源转型

警惕对能源安全的狭隘看法

将可再生能源转型重新定义为安全问题而非气候优先事项，这对气候行动而言是把双刃剑。

一方面，安全考量促使许多国家希望摆脱对石油和天然气的依赖，转向更多可再生能源。然而，对能源安全的追求也延长了煤炭的使用寿命，尤其是在印尼或越南等拥有国内煤炭资源的国家。