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ESG Insights

第215期：煤炭在东南亚能源安全中的作用；新加坡的电力进口困境

本周ESG要闻：国际能源署预测区域煤炭需求年增4.4%；Wood Mackenzie预计新加坡将无法实现进口目标

Kenneth Lim

Kenneth Lim

Published Fri, Oct 9, 2026 · 07:00 PM
    • 国际能源署表示，到2030年，东南亚的煤炭需求将以每年约4.4%的速度增长。
    • 国际能源署表示，到2030年，东南亚的煤炭需求将以每年约4.4%的速度增长。 插图：KENNETH LIM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    能源转型

    警惕对能源安全的狭隘看法

    将可再生能源转型重新定义为安全问题而非气候优先事项，这对气候行动而言是把双刃剑。

    一方面，安全考量促使许多国家希望摆脱对石油和天然气的依赖，转向更多可再生能源。然而，对能源安全的追求也延长了煤炭的使用寿命，尤其是在印尼或越南等拥有国内煤炭资源的国家。

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    ESG InsightsEnergy transitionCoalInternational Energy AgencyElectricityClimate policyESG

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