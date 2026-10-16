第216期：新加坡押注多燃料加注；上市公司对烟霾风险认知模糊

ESG Insights

本周ESG要闻：新加坡将进行乙醇燃料加注试点；上市公司气候风险披露中不见烟霾踪影

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

能源转型

管理向多燃料加注未来的转型

随着新加坡为海事领域规划多燃料的未来，其挑战在于如何兼具灵活性与高效率，以在未来几十年捍卫其燃料加注中心的地位。

这意味着新加坡需要在发展不同燃料供应能力的同时，进行战略性投资，以确保供需紧密匹配。