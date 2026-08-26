人工智能将对就业产生不均衡影响，新加坡的对策也须同样精准
生成式人工智能或将削弱职业晋升阶梯，但实体化人工智能可解决劳动力短缺问题。我们必须为两者做好准备。
- 采用人工智能对保持竞争力至关重要，但其对员工的影响不能完全交由市场来决定。 照片来源：路透社
查看原文
本文由AI辅助翻译
人工智能会抢走我们的饭碗吗？
Elon Musk曾将人工智能形容为一场“超音速海啸”，可能迅速取代以电脑为基础的工作，而人工智能和机器人最终将使就业成为一种可选项。
因此，新加坡国会于今年5月就避免“无就业增长”展开的辩论恰逢其时。采用人工智能对保持竞争力至关重要，但其对员工的影响不能完全交由市场来决定。
TRENDING NOW
Deal brewing for portfolio of 50 conservation shophouses at about S$500 million
Family offices cheer MAS’ lifting of precious metals cap, but do not expect a gold rush
Shipbuilder Penguin International wins first prime contract with Singapore Navy
New Woodlands Gateway industrial hub takes shape as RTS Link nears completion