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人工智能将对就业产生不均衡影响，新加坡的对策也须同样精准

生成式人工智能或将削弱职业晋升阶梯，但实体化人工智能可解决劳动力短缺问题。我们必须为两者做好准备。

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    • 采用人工智能对保持竞争力至关重要，但其对员工的影响不能完全交由市场来决定。
    • 采用人工智能对保持竞争力至关重要，但其对员工的影响不能完全交由市场来决定。 照片来源：路透社

    Kok Ping Soon

    Published Wed, Aug 26, 2026 · 12:00 PM

    本文由AI辅助翻译

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    人工智能会抢走我们的饭碗吗？

    Elon Musk曾将人工智能形容为一场“超音速海啸”，可能迅速取代以电脑为基础的工作，而人工智能和机器人最终将使就业成为一种可选项。

    因此，新加坡国会于今年5月就避免“无就业增长”展开的辩论恰逢其时。采用人工智能对保持竞争力至关重要，但其对员工的影响不能完全交由市场来决定。

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    Job redesignJobsArtificial Intelligence

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