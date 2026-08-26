人工智能将对就业产生不均衡影响，新加坡的对策也须同样精准

生成式人工智能或将削弱职业晋升阶梯，但实体化人工智能可解决劳动力短缺问题。我们必须为两者做好准备。

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采用人工智能对保持竞争力至关重要，但其对员工的影响不能完全交由市场来决定。 照片来源：路透社