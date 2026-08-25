阿里巴巴百亿美元售股，震惊的远不止Michael Burry

THE BOTTOM LINE

该交易正在香港金融圈引发不安

8月21日，阿里巴巴的美国存托凭证大跌8.6%，创下一年多以来的最大单日跌幅，而同期在美上市的中概股则普遍上涨。 图片来源：路透社

【香港】阿里巴巴价值800亿港元（约合102亿美元）的股票出售是香港有记录以来规模最大的后续发行。但此举正遭遇市场的质疑。

因电影《大空头》而闻名的Michael Burry便是批评者之一。他表示，自己不久前已将所持有的阿里巴巴仓位全部转至其竞争对手京东，并称这家电商巨头的股价需要再下跌一半，他才会重新产生兴趣。

「我无法为增发股票的行为背书，」这位美国投资者在X上写道。