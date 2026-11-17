投资者应清楚自己买的是什么

Anthropic的增长已经放缓，第二季度环比增长144%，第三季度降至47%，而同期计算成本则上升了78%。 图：彭博社

2026年3月，五角大楼宣布Anthropic构成供应链风险，此标签通常用于与敌对国家政府有关联的公司。

8月，加州一名法官称政府的此项行为是非法报复；9月，一个意见不一的上诉法院维持了一项单独的认定。其招股说明书警告，Anthropic对安全的承诺可能会使其在与对手的竞争中放慢脚步。

无论谁在11月19日购买其股票，都将继承这场斗争，且无权决定是否要发起这场斗争。

公众股东的投票权在各方面都显得微不足道。由七位联合创始人共同成立的一家有限责任公司持有的一股股票，拥有50.1%的股东投票权。

无论Anthropic发行多少股票，该投票权都不会被稀释。只有当在90天内创始人少于三位，且经过450天的过渡期后，或者当绝大多数创始人赎回该投票权时，它才会失效。

一个不持有任何股权且无到期日的信托机构选举七名董事中的四名。即使在创始人的股权消失后，收回这些董事席位也需要所有A类股85%的赞成票。A类股的购买者分享剩余的49.9%投票权，而招股文件警告称，这种安排可能会损害他们的股票价值。

纽约大学教授Aswath Damodaran对Anthropic的估值接近1.48万亿美元，他称这种设计“狡猾且自私自利”，并希望获得“更大的折扣”。在牛市中，这或许算得上聪明。

据彭博社报道，订单量是发售股数的数倍，但这些股票仅占公司总股本的约6%，如此小的流通股足以让稀缺性而非信念来推高股价。

上市首日最多可出售3.16亿股，而预期获得大额配股的持股人正以3%至5%的溢价转售部分股票。

Meta也同样集中了投票权。Mark Zuckerberg拥有公司约14%的股份，却掌握着约61%的投票权；2026年5月，所有10项股东提案均未获通过。但Meta缺乏制衡的背后，是646亿美元的季度收入作为支撑，即便如此，这家巨头第三季度的资本支出也超过了其运营现金流。

Anthropic已承诺约9000亿美元的支出，这是其第三季度年化收入的13倍，几乎全部用于计算资源，部分合同将持续到2045年。其中约700亿美元在一年内到期。

1320亿美元的现金和投资，加上此次募资，大约能覆盖总承诺支出的四分之一。Meta的支出是一项可以重新考虑的决策，而Anthropic的大部分支出是基于牛市情景下签订的合同。

贷款人虽不持有股份，却能协商触发条款、报告义务和否决权。而A类股的购买者拥有股权，得到的却只是一段风险因素的说明。创始人们为保护使命而选择控制权，而购买者们也已被告知这一点。

Warren Buffett也保持着对伯克希尔哈撒韦的控制权，但他的持股人有数十年的业绩可供参考。而Anthropic的持股人只有几个季度的数据，且身处一个商业模式可能比合同变化更快的行业。

看涨者有其理由。上季度收入达到了168亿美元。年支付超过10万美元的客户数量从950家增至超过11900家，且没有单一客户的收入贡献超过10%。

控制权使得首席执行官Dario Amodei能够对五角大楼说不。如果Anthropic能保持复合增长，没有人会怀念那缺失的投票权。

但增长已经放缓，从第二季度144%的环比增长降至第三季度的47%，而计算成本则上升了78%。

9.74亿美元的运营利润变成了5.67亿美元的运营亏损，原因被归咎于更昂贵的短期计算资源和一笔非现金捐赠费用。调整后的运营收入仍增至约25亿美元，但其利润率从19%降至15%。

关于2万亿美元上市估值的说法已经减少；按已发行股票计算，发行价中点对应的估值为9680亿美元，与5月份的私募轮持平。路透Breakingviews的Karen Kwok在11月10日的专栏中，通过对Microsoft、SpaceX和CoreWeave的估值取平均，得出了1万亿美元的估值。值得注意的是，这三家公司都没有背负Anthropic那样的合同。

到2030年，德克萨斯州计划拥有美国超过四分之一的数据中心容量，但该州刚刚选出一位承诺暂停新建数据中心的州长。Jefferies的分析师估计，约有13千兆瓦的已宣布项目面临风险。

数据中心

Anthropic已经签署了价值4510亿美元但尚未启动的数据中心租约；一旦租约开始，无论届时其收入如何，租金都将到期。

Amodei自己也算过这笔账。2026年2月，他告诉播客主Dwarkesh Patel，如果增长率是5倍而不是10倍，或者晚了一年才实现，“你就会破产”。

如果那一天到来，决定削减哪些开支的人将由首席执行官的妹妹Daniela Amodei担任董事会主席。没有一个席位需要对那些为经济利益而投资的持股人负责。

首尔曾见证过赌注失利时的情景。大宇集团在1997年底时，债务接近其股本的五倍，随后在1998年当竞争对手纷纷收缩时，它却继续扩张。

到1999年7月，Kim Woo-choong告诉监管机构，自1998年底以来，债权人已撤资6万亿韩元（当时近50亿美元）。该集团于同年8月进入由债权人主导的庭外债务重组，并最终被分拆。

那些最终收拾残局的人，并非当初下注的决策者。

在Anthropic，其计算资源合同的交易对手方可能拥有同样的制衡力。其中一些对手方也在买入股票：一项针对供应商的260亿美元私募配售独立于公开募股之外，其中Google和Nvidia各认购100亿美元。

路透社指出，Google和Amazon同时是投资者、供应商、分销合作伙伴和竞争对手；招股文件称，这种混合关系“可能引发利益冲突”。

Nvidia并非计算资源合同的缔约方，但它面临三方面的风险：它向多家公司销售GPU（图形处理器），它购买了Anthropic的股份，并且，正如《The Information》报道的那样，它曾考虑为Nscale的债务提供担保，而Nscale与Anthropic签订的446亿美元合同至今仍缺乏有约束力的融资。

如果Nscale违约，Nvidia最终可能接手一个它从未打算运营的数据中心。在经济下行周期，收取租金可能会以牺牲其所持股权的利益为代价。

11月12日，彭博社报道称Anthropic的IPO已获得约六倍的超额认购。这是出于信念，还是害怕错过（FOMO）？基金经理们做出了决定。

但那些拿自己的钱冒险的人，是否清楚自己买的是什么？