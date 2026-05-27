英国与海湾国家达成突破性贸易协定，亚细安将从中受益

英国和中东国家在亚洲地区拥有共同利益

一艘货船停靠在沙特阿拉伯的达曼港。中东国家一直在加大与亚细安及更广泛亚洲大陆的贸易往来。 照片：路透社

在全球关注美国与伊朗为结束战争而进行的谈判之际，中东地区一项可能对亚细安和亚洲产生重大影响的截然不同的突破，却未引起人们的注意。

英国于上周四（5月21日）宣布，与海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）达成一项贸易协定。该组织由沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、巴林、科威特、阿曼和卡塔尔组成。

世界银行表示，这些中东经济体2022年的国内生产总值合计约为2万亿美元，预计到2050年，这一数字将增至6万亿美元。