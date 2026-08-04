亚洲正成为自成一体的人工智能生态系统，西方企业正错失良机
资本、实体制造业产业群、电力和算力正在该地区融合
- 根据市场资讯公司Mergermarket的数据，2025年亚太地区的并购总额同比增长33%，突破1万亿美元。 图片来源：PEXELS
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从整体上看，这场由基础设施支持的前沿模型构成的人工智能竞赛，通常被认为是一场美国不容有失的竞赛。
但亚洲市场在资本、实体制造业产业群、电力和算力方面的融合，正赋予该地区在人工智能经济中构建一个真正自给自足生态系统的实力。
这一趋势改变了西方企业的策略。这些企业过去习惯于收购具有可持续增长的成熟公司，而非在早期阶段支持初创企业。同时，这也改变了人工智能竞赛的格局。
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