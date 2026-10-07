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自动驾驶汽车的未来也必须惠及司机

科技在改善交通系统的同时，不应抛下那些建立并维持该系统的劳动者

    • 当司机们听说无人驾驶电召载客服务即将到来时，脑海中浮现的第一个念头可能是：我的工作会怎么样？
    • 当司机们听说无人驾驶电召载客服务即将到来时，脑海中浮现的第一个念头可能是：我的工作会怎么样？ 照片：YEN MENG JIIN, BT

    Yeo Wan Ling

    Published Wed, Oct 7, 2026 · 09:00 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    自动驾驶汽车（AV）登陆新加坡已不再是遥不可及的未来

    对于多年来以开车为生的德士和私召车（PHV）司机而言，近期的发展无疑引发了他们的焦虑症。

    当司机们听说无人驾驶电召载客服务即将到来时，他们首先想到的不太可能是自动驾驶汽车会创造哪些新就业机会。相反，他们可能会问：我的工作会怎么样？我还能赚到体面的收入吗？

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    Autonomous Vehiclesdriverless carsPublic transportTaxisSingaporeJobs and skills

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