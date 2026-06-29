演唱会与赌场之外：展示游客在别处找不到的新加坡另一面

大型景点固然很好，但新加坡也应利用其独特的公园和脚踏车道网络来吸引游客

作者表示，世界上很少有城市能像新加坡一样，拥有如此完善的公园和步道网络，让人们可以在如此安全的环境中，从清晨到深夜步行、跑步和骑行。 照片：海峡时报

新加坡在吸引游客方面已变得非常出色。

从Taylor Swift和Lady Gaga的演唱会，到F1赛车和大型商业活动，新加坡投入巨资，将自己定位为首屈一指的盛事之都。

与此同时，新加坡也投资数十亿元扩建圣淘沙名胜世界、滨海湾金沙、圣淘沙岛和万态野生动物世界等项目，以确保在其他城市积极招揽游客之际，新加坡仍能保持竞争力。

这些努力已见成效。2025年的国际游客到访量达到1690万人次，比2024年增长2.3%，而旅游收入则创下328亿新元的纪录。政府也承诺再投入7.4亿新元，作为其“旅游2040”战略的一部分，目标是到2040年将旅游收入增至470亿至500亿新元之间。

但新加坡能持续通过投入资金来吸引人们前来吗？

我们的许多旅游策略都围绕着“一次性爆款景点”——即那些能带来短期游客潮的人造体验，但未必能给游客再次到访和延长逗留时间的理由。

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下一个超级巨星总可以选择在另一个城市演出，而大型体育赛事也总能找到愿意出更高价钱的其他主办方。今天的大型景点终将成为明日黄花。

正如曼谷的购物、巴厘岛的别墅、吉隆坡的美食和东京的文化，新加坡应专注于竞争对手难以轻易复制的特色：其自身的日常体验。

目标不应是再建一个景点，而是要鼓励创造那些充满个性、独具新加坡风情的回忆与体验。要让旅客在离开时，感觉自己发现了一个可以称之为“属于自己的”新加坡。

平心而论，新加坡旅游局已经开始探索营销国家的新方式。

除了传统的广告宣传，旅游局还与国际艺人和娱乐制作人合作，在音乐视频、电影和电视剧中展示新加坡。Blackpink成员Jisoo的音乐视频《Your Love》部分场景在万态野生动物世界拍摄，而BTS成员Jin的《Don’t Say You Love Me》则展示了从滨海湾花园到高地中心（Goldhill Plaza）等多个地点。

但营销或许只能说服人们来新加坡一两次。他们是否会再次光顾，取决于他们所获得的体验。

这未必需要数十亿美元的投资，只需提升和展示我们已有的东西。

善用新加坡的最大资产

以新加坡的公园和连道计划为例。

虽然其他城市也可能绿意盎然，但很少有城市能让人们在天亮前或深夜，通过一个相互连接的公园网络跑步、散步或骑行。能在如此安全的环境中进行这些活动的城市更是少之又少。这本身就是一个不小的吸引力。

游客可以加入跑步俱乐部，或沿着风景优美的海岸线和邻里社区慢跑，以一种全新的方式在保持活力的同时，体验新加坡的日常生活。他们也可以骑行于精心规划的路线上，例如连接东海岸和滨海湾，或西海岸和万态的路线。

作为一名公路自行车爱好者，我很乐意为了一天与当地人同游风景路线，而延长在异国城市的假期。

游客可以加入跑步俱乐部，或沿着风景优美的海岸线和邻里社区慢跑，以一种全新的方式在保持活力的同时，体验新加坡的日常生活。他们也可以骑行于精心规划的路线上，例如连接东海岸和滨海湾，或西海岸和万态的路线。

作为一名公路自行车爱好者，我很乐意为了一天与当地人同游风景路线，而延长在异国城市的假期。

事实上，一些到访新加坡的旅客已经在这么做了。

社交媒体上就有过境乘客分享他们的经历：从本地自行车团体租借脚踏车，加入穿越万态、林厝港和新加坡西部的骑行活动，沿途还在小贩中心停下，享用咖椰吐司早餐和喝咖啡（kopi）。

新加坡无需花费数十亿来实现这一点。大部分基础设施已经存在，并有计划在2030年前将连道计划扩展至500公里的目标，同时建设1300公里的自行车基础设施。只需保持道路没有建筑垃圾即可。

重振夜间活力

新加坡在恢复夜间活力方面也可以做得更多。

对于一个热带国家来说，一天中最惬意的时光始于日落之后。然而，尽管夜晚较为凉爽，入夜后的娱乐选择仍然相对较少。

诚然，我们斥巨资引进了明星DJ和高端俱乐部，但许多游客并不想花40新元或更多钱去喝一杯威士忌。

所缺乏的是平易近人、充满活力的本地夜生活。

最近我哥哥从槟城来访，他想重游十多年前非常喜欢的克拉码头。

结果，他对该地区巨大的变化感到失望。

许多曾赋予克拉码头特色的小场所都已消失。以现场乐队表演闻名的The Pump Room已不复存在。旁边的老Highlander威士忌酒吧和以前的Attica夜店也都不见了。就连7-Eleven便利店附近那座曾是夜生活前热门聚集点的大桥也空无一人。

虽然Zouk的扩建值得欢迎——这家位于克拉码头的夜店最近经过了耗资数百万元的翻新后重新开业——但仅靠大型运营商无法创建一个夜生活生态系统。

我们需要在克拉码头、荷兰村和莫哈末苏丹路等曾经夜生活繁荣的地区，增设更多的现场音乐场所、酒吧和地下酒吧（speakeasy）。

定期的、热闹的夜市也可以扮演更重要的角色，让本地食品摊贩、精酿啤酒生产商、音乐家和表演者汇聚一堂。在这里，游客可以放松身心，与居民交流，甚至可能与他们一起下棋或打麻将。

宵夜文化也可以成为旅游体验的一部分。

新加坡一个被低估的优势是，不同背景的人们仍会在深夜聚在一起享用美食。无论是印度煎饼（prata）、点心、沙爹和啤酒，还是一晚尽兴后的一碗肉脞面（bak chor mee），这些都是游客回家后久久难忘的体验。

或许值得适当延长售酒时间，让游客能像本地人过去那样享受新加坡——吃着宵夜，与朋友和陌生人分享食物和啤酒，并发现这座城市一些最精彩的对话发生在午夜之后。

超越精心策划的体验

也许最重要的是，新加坡应鼓励游客走出常规的旅游区。

虽然我最近去河内旅行时很享受探索老城区，但最让我对这座城市心生喜爱的是，清晨在竹帛湖（Truc Bach Lake）边散步，然后与当地人一起，在路边的小凳子和临时桌子上享用新鲜的越南河粉（pho）和冰咖啡。

游客旅行不是为了看那些感觉像是人造的东西。他们旅行是为了发现新事物，沉浸在别处无法找到的体验中。

因此，即使新加坡投资于振兴牛车水史密斯街、老巴刹和乌节路等地，我们也应小心，不要磨掉那些让它们之所以真实而特别的奇特之处、个性和自发性。

新加坡一些最有趣的地方在旅游手册上是找不到的。它们存在于像马里士他（Balestier）和小印度这样的地方，新旧新加坡在这里自然地共存。

例如在大巴窑（Toa Payoh），像Wang Lee这样的新式咖啡馆与有数十年历史的杂货店和邻里美食中心并存，年长的居民早上会聚集在那里吃点心、喝咖啡（kopi）。附近，传统的饼干店仍然用大金属罐装着蛋卷（love letters）、巧克力威化饼和鱼形饼干，就和几十年前一样。

不远处，遛鸟爱好者带着他们珍爱的鸣禽聚集在组屋楼下，延续着一个历经几代城市再发展而幸存下来的怀旧传统。

一位旅客可能会记得偶然发现一家隐蔽的面包店。另一位可能会在喝咖啡（kopi）时与一位退休人士闲聊起来。第三位则可能花半小时观看鸟主们比较他们珍爱鸣禽的歌声。

我的父母来新加坡看我时，他们很少去碧山（Bishan）以外的地方。他们把时间花在逛杂货店和市场，看居民在民众俱乐部打太极，在组屋咖啡店里喝咖啡（kopi）、吃肉脞面（bak chor mee），并享受这一切带来的便利。

对许多新加坡人来说，这些场景可能平淡无奇。但对游客而言，它们提供了一个了解新加坡人真实生活的窗口，以及一个体验和欣赏我们生活方式的机会。

我们的人民、公园和文化，以及我们的安全与洁净，都是任何竞争对手都无法匹敌的旅游资产。

我们的大型景点固然很好，但在游客眼中，正是那些我们习以为常的小事，才可能让我们变得与众不同。海峡时报