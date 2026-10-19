新交所出台新规，董事会应准备好解释“为什么”

阐明决策理由，或可提升其背后的判断力

新交所监管公司 (SGX RegCo) 的新披露规则要求董事会更清晰地解释重要决策背后的理由，同时保留商业判断的空间。 摄影：TAY CHU YI, BT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

一份董事会文件可以经过精心起草、彻底审查和正式批准。然而，在此过程中，有一个问题可能仍未得到解答，且值得更多关注：为什么这对公司而言是正确的决定？

预见到股东会提出这个问题，有助于在任何人投票前改善讨论的质量。

这正是新加坡交易所监管公司 (SGX RegCo) 于9月23日宣布的新披露规则所要实现的目标。