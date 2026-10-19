The Business Times
business-time-50

新交所出台新规，董事会应准备好解释“为什么”

阐明决策理由，或可提升其背后的判断力

    • 新交所监管公司 (SGX RegCo) 的新披露规则要求董事会更清晰地解释重要决策背后的理由，同时保留商业判断的空间。
    • 新交所监管公司 (SGX RegCo) 的新披露规则要求董事会更清晰地解释重要决策背后的理由，同时保留商业判断的空间。 摄影：TAY CHU YI, BT

    Jeffery Tan

    Published Mon, Oct 19, 2026 · 07:00 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    一份董事会文件可以经过精心起草、彻底审查和正式批准。然而，在此过程中，有一个问题可能仍未得到解答，且值得更多关注：为什么这对公司而言是正确的决定？

    预见到股东会提出这个问题，有助于在任何人投票前改善讨论的质量。

    这正是新加坡交易所监管公司 (SGX RegCo) 于9月23日宣布的新披露规则所要实现的目标。

    此翻译对您是否有帮助？

    Board of DirectorsSGX RegcoSGXCorporate boards

    TRENDING NOW

    The Serra Residences is on the former site of Pastoral View and adjoining land at Bassein Road, which Far East Organization acquired 16 years ago.

    Far East Organization’s The Serra Residences sells less than a quarter of units released at average S$3,460 psf

    Malaysian Chinese bag-maker Liew Bin now sees value in protectionist measures as low-cost competition from China threatens Malaysian small and medium-sized enterprises.

    Once staunchly pro-China, Malaysian Chinese businesses are now distancing themselves from Beijing

    Many older adults earn too much to qualify for subsidised care but cannot sustain the private-pay tiers, especially over the long term.

    Ageing in Asia: Huge potential for the consumer economy

    OCBC is still the best performing constituent of the STI this year; DBS and UOB are in third and eighth place respectively.

    DBS, OCBC, UOB face rate hike reality check

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More