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债券收益率可能终于开始反映人工智能世界的影响

投资公司正在重新评估人工智能的长期宏观经济影响

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    • 人形机器人对整体经济生产力的提升可能超过其他人工智能预测的水平，但它也将影响更多的就业岗位。
    • 人形机器人对整体经济生产力的提升可能超过其他人工智能预测的水平，但它也将影响更多的就业岗位。 图片来源：路透社

    Mike Dolan

    Published Thu, May 21, 2026 · 06:30 AM

    本文由AI辅助翻译

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    尽管有些人对人工智能热潮与借贷成本上升同时出现感到困惑，但这两者其实密切相关。

    除了人工智能投资狂潮带来的短期热度，长期的生产力飙升也正在推高中性利率的预估值，即便劳动者在国内生产总值（GDP）这块蛋糕中所占的份额正在下降。

    与伊朗相关的石油冲击及其直接导致的通胀后果，解释了本月债券市场部分紧张情绪的来源。但在能源危机期间，股市创下历史新高则更难解释。

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    BondsArtificial IntelligenceInflationGlobal economyWages

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