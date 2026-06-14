加州选举凸显民主党内部分歧

共和党候选人在该州的成功表现，对民主党构成了生存性拷问。

在民主党的治理下，住房危机、野火、无家可归问题和财政压力并未得到缓解。 图片：BLOOMBERG

加利福尼亚州6月2日的初选，为该州近代史上两场影响最深远的政治角逐拉开了序幕：一场是竞争激烈的州长竞选，另一场是洛杉矶激烈紧张的市长争夺战。

这两场竞选目前都将进入11月的决选，它们揭示了加州的选民正处于躁动不安、意识形态分裂的状态，并且在与任何一届政府都未能解决的危机作斗争。

分裂的民主党阵营

由于现任民主党州长Gavin Newsom没有资格寻求第三个任期，多达61名候选人加入了这场角逐。