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加州选举凸显民主党内部分歧

共和党候选人在该州的成功表现，对民主党构成了生存性拷问。

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    • 在民主党的治理下，住房危机、野火、无家可归问题和财政压力并未得到缓解。
    • 在民主党的治理下，住房危机、野火、无家可归问题和财政压力并未得到缓解。 图片：BLOOMBERG

    Leon Hadar

    Published Sun, Jun 14, 2026 · 06:00 PM

    本文由AI辅助翻译

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    加利福尼亚州6月2日的初选，为该州近代史上两场影响最深远的政治角逐拉开了序幕：一场是竞争激烈的州长竞选，另一场是洛杉矶激烈紧张的市长争夺战。

    这两场竞选目前都将进入11月的决选，它们揭示了加州的选民正处于躁动不安、意识形态分裂的状态，并且在与任何一届政府都未能解决的危机作斗争。

    分裂的民主党阵营

    由于现任民主党州长Gavin Newsom没有资格寻求第三个任期，多达61名候选人加入了这场角逐。

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    US electionsUS politicsDemocratsRepublicansUnited States

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