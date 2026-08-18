资本能否再次信任缅甸？

POLITICS THAT MATTER

投资者需要相信，政治失序正在让位于可执行的规则

尽管Min Aung Hlaing政府控制着主要城市和国家中央机构，但这反映的是稳定，而非僵局。 图片来源：EPA

前沿市场带来了更快增长的前景，在目前欠发达的领域中蕴藏着机遇。

然而，薄弱的基础设施、不够成熟的制度和更大的不确定性并非仅有的担忧。政治风险的定价和管理可能要困难得多。

缅甸就是一个鲜明的例子。

它曾被誉为亚洲最后一个前沿市场，并享受了近十年的开放与增长。

2021年的军事政变及随后的暴力事件粉碎了这些希望。如今，缅甸主要面临的是政治不稳定和人道主义问题。

在此背景下，前军事领导人、现任总统Min Aung Hlaing最近对曼谷的访问传递了重要信号。

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通过正式接待他，泰国政府表明了其愿意与邻国进行更深入接触的意愿。

他还借此机会向商界领袖发表演讲，鼓励投资。这两者相互关联：西方的制裁以及与邻国之间的紧张关系，使该国在经济和政治上都陷于孤立。

在访问泰国之前，他会见了中国、印度和俄罗斯以及老挝的领导人。

投资者应该跟进吗？

遥不可及的前沿市场

投资像缅甸这样的前沿经济体，绝不意味着要等待完美条件的出现。

基础设施差距、更高的融资成本和货币波动都在意料之中。官僚主义和腐败问题也必须设法应对。

预期的超额回报正反映了这些挑战。

治理和政策也可能改善，即使短期内会有起伏。越南的发展轨迹就反映了这种长期改革的潜力。

但有些风险无法轻易定价。

即使在政变之前，缅甸也存在问题，尤其是引发国际批评的若开邦或罗兴亚危机。

然而，当时的发展方向总体上是积极的，并且有许多关于“民主路线图”的保证。

这一方向不仅停滞不前，甚至出现了逆转。

军事政变并未带来稳定。相反，随之而来的是即时且广泛的抗议活动，冲突至今仍在持续。

该国还遭受了大规模的人口外流，并且易受贩毒和诈骗中心的影响。

尽管如此，该国部分地区还是在2025年底举行了选举，前将军Min Aung Hlaing正式从军队退役，成为总统。

然而，经济政策依然难以预测，国家部分地区不受这个由军方支持的新政府控制。抵抗组织和少数民族武装团体控制或争夺领土，但无法取得决定性的全国胜利。

在政变前赢得选举的全国民主联盟已被取缔，其标志性领袖Aung San Suu Kyi仍被拘留。

Min Aung Hlaing政府控制着主要城市和国家中央机构。然而，这并非稳定，而是一种僵局。

有些人能够并且将会与缅甸打交道。

中国公司在当地有业务，北京方面在缅甸北部的边境安全、贸易路线、基础设施和战略资源获取方面拥有特别强大的利益。

曼谷同样有充分的理由进行接触。

两国共享超过2000公里的边界。冲突导致难民越境，扰乱了贸易，并助长了毒品贩运、诈骗网络和其他形式的跨国犯罪。

泰国无法使自己免受不稳定的影响，必须务实地与边境另一侧的掌权者打交道。

在政变前的几年里，泰国公司相当活跃，他们也懂得如何保持低调。

但其他方面的考量则有所不同，尤其是上市公司和跨国公司。

政变之后，公司不仅要考虑投资是否仍然有利可图，还要考虑是否要与军方支持的当局扯上关系。

即便是出售一项资产，也可能引发关于收购方身份的疑问。外国公司花费了大量时间和精力来解除他们的头寸。

要想开始考虑回归，投资者需要相信执照将得到遵守，合同将得到执行，规则将以合理的连贯性得到应用。

在其开放的十年里，缅甸确实赢得了一定程度的信任。但信任一旦被摧毁，就难以重建。

即使对于那些习惯了高风险新兴市场的人来说，这里也可能是一个遥不可及的前沿市场。

进展可能是什么样的

这并不意味着企业应该避开所有政治上困难的国家，或者说缅甸是一个永久的投资禁区。然而，回归之路需要政治和经济改善的证据，而不仅仅是邀请和承诺。

这就是亚细安的重要性所在。

缅甸是成员国之一，但其领导人目前不出席峰会和高层会议，不过非政治性的职业外交官代表获准参加。

这些限制源于2021年4月在雅加达举行的亚细安领导人会议上达成的“五点共识”。Min Aung Hlaing亲自出席了那次会议，但此后并未得到任何有意义的执行，他现在还批评亚细安的做法。

如果亚细安就此放弃共识，接受缅甸当前的政治局势为既成事实，将严重损害该组织的信誉。

相反，这项共识可以作为判断该国进展的基础。

这并非要求各方立即达成一个雄心勃勃的政治解决方案。更现实的指标包括持续减少针对平民的暴力、改善人道主义准入、释放政治犯以及重新开放部分政治空间。

亚细安也应在贩毒和诈骗等跨境问题上寻求更广泛的合作。

这些不仅是外交目标，对于试图判断营商环境是否变得更可预测的企业来说也至关重要。

缅甸当局辩称，他们无法单方面结束冲突，因为其他武装团体仍在继续战斗。这种说法有一定道理。

但政府仍可以根据其控制范围内的行为受到评判，包括对平民的袭击、任意拘留、强征入伍和人道主义准入。

亚细安也应明确表示，经核实的进展可以带来代表性、参与度的相应增加，并随着时间的推移实现经济正常化。这些步骤虽不能证明缅甸已安全，但可以标志着积极变化的开始。

在前沿市场，机遇的存在往往正是因为条件依然困难。但可控的风险与无序状态有着根本的不同。

投资者需要一些依据来相信，未来的规则将与今天的规则保持合理联系，并且政治当局能够自我克制，这样才可能有真正的进步。

缅甸曾一度似乎正朝着这个方向发展。而政变则显示了进展会如何被突然逆转。

Min Aung Hlaing可以邀请投资者回归，一些人——尤其是来自邻国的投资者——可能会看到值得把握的机会。但资本应该有更长远的记性。

作者是新加坡国际事务研究所主席。他著有2020年出版的《Shadows Across the Golden Land: Myanmar’s Opening, Foreign Influence and Investment》一书。