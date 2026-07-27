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THE BOTTOM LINE

华盛顿将盟友视作对手，还能留住他们吗？

特朗普为美国关税政策提出的多变理由，正引发其与合作伙伴之间的摩擦

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    • 最新一轮的关税行动是在经历了混乱的一年半之后展开的，此前美国政府最初的“解放日”关税已于2026年2月被最高法院驳回。
    • 最新一轮的关税行动是在经历了混乱的一年半之后展开的，此前美国政府最初的“解放日”关税已于2026年2月被最高法院驳回。 照片：BLOOMBERG

    Leon Hadar

    Published Mon, Jul 27, 2026 · 11:41 AM

    本文由AI辅助翻译

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    美国总统 Donald Trump 的关税行动已进入一个更为根深蒂固的新阶段。在10%的临时全球关税到期后，美国于7月24日对包括加拿大、英国和印度等盟友在内的60个贸易伙伴加征了10%至12.5%的新关税

    在此之前的一年半中，形势颇为混乱：美国政府最初的“解放日”关税于2026年2月被最高法院驳回。最高法院裁定，《国际紧急经济权力法》并未授权政府采取全面的单边关税措施。

    Trump 通过转向其他法律工具，基本上绕开了这项裁决，其中包括关于国家安全的232条款、关于不公平贸易行为调查的301条款以及关于反歧视的338条款。

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    Trump tariffsCanadaMexicoEuropean UnionGeopoliticsgeoeconomics

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