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THE LEVEL GROUND

凯德投资裁员：警惕盈利企业裁员的负面影响

没有哪个雇主能提供铁饭碗，但公司忠于员工是有价值的

Leslie Yee

Leslie Yee

Published Mon, Sep 14, 2026 · 04:33 PM
    • 凯德投资是新加坡领先的企业之一，拥有众多机构和散户股东。
    • 凯德投资是新加坡领先的企业之一，拥有众多机构和散户股东。 照片：商业时报资料

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】全球实物资产管理公司 凯德投资 (CapitaLand Investment, 简称CLI) 公布了上半年强劲的业绩

    在其上市和私募基金管理平台的费用收入增长带动下，税后及少数股东权益后营运利润同比增长13%，达到2.93亿新元。

    加上资产再循环带来的投资组合收益，归属于股东的净利润同比增长14%，攀升至3.27亿新元。

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