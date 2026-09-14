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凯德投资裁员：警惕盈利企业裁员的负面影响

没有哪个雇主能提供铁饭碗，但公司忠于员工是有价值的

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凯德投资是新加坡领先的企业之一，拥有众多机构和散户股东。 照片：商业时报资料

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。 查看原文