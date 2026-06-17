中国掌握了强大的油价新武器

THE BOTTOM LINE

中东冲突揭示了这个亚洲巨头如何成为大宗商品价格的稳定力量

中国的一家炼油厂。截至2025年底，中国拥有全球最大的战略石油储备，储备量达14亿桶。 图片来源：NYTIMES

沙特阿拉伯在石油市场上被称为“摇摆出口国”，因为它能够通过增产或减产来应对市场冲击。

历史上，在需求端方面，没有哪个国家能与该王国匹敌。

除非发生重大经济危机，否则消费国通常会保持稳定的购买量。但现在情况不同了。伊朗战争之后，中国已成为全球首个石油“摇摆进口国”。