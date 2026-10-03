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中国城市需要年轻人。但年轻人想要什么？

中国政府希望城市能吸引人才、消费者和未来的父母。但如果没有经济适用房和好工作，这些激励措施将收效甚微。

    • 中国正面临人口危机，2025年人口减少339万，当年新生儿仅792万。
    • 中国正面临人口危机，2025年人口减少339万，当年新生儿仅792万。 照片：路透社

    Tan Dawn Wei

    Published Sat, Oct 3, 2026 · 12:27 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    中国的城市正在争夺一种这个国家曾经十分丰富的资源：年轻人。

    长期以来，这种“追求”多是单向的。中国的年轻人为了大学、工作、住房、户口以及随之而来的公共服务，争相挤入最热门的城市。

    如今，城市反倒越来越需要为他们展开竞争。

    中国正在全国范围内推动建设所谓的“青年发展型城市”——这些城市旨在让年轻人能够找到工作、住得起房、创办企业，并越来越多地结识伴侣、结婚生子，以帮助挽救不断减少的人口。

    这个想法并非全新。2022年，中国选取了45个城市和99个县级地区进行为期两年的试点，旨在让城市更利于年轻人学习、生活和工作。

    然而在今年4月，15个中央政府部门发布了一项更广泛的指令，要求深化该计划，呼吁各城市创造条件，让年轻人能够“来得了、留得下、住得安、立得业”。中国政府希望到2030年，这一理念能在全国范围内广泛建立。

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    这个时机并非偶然。中国正试图推动地方经济摆脱对房地产开发和基础设施的旧有依赖，转向人工智能、机器人、半导体和生物技术等产业。而这些产业需要熟练的年轻工人。

    与此同时，中国正面临人口危机，2025年人口减少339万，当年新生儿仅792万。中国最新的“五年规划”用整个章节来阐述建设“生育友好型社会”，旨在通过相关政策降低生育和抚养子女的成本。

    此外，还有迫在眉睫的就业问题。2026年将有创纪录的1270万大学毕业生，而8月份不含在校生的16至24岁城镇青年失业率达到了18.9%。

    从总量上看，中国并不缺少毕业生，但城市越来越需要的是那些具备城市新兴产业所需技能、并愿意在此扎根的年轻人。

    因此，新一轮的城市间竞争已经开始——只是这一次，吸引人才的“甜头”远不止工作机会。

    例如，深圳为前来面试或实习的应届毕业生提供长达15天的免费住宿。符合条件的青年人才可以以市场价六折左右租住过渡性住房，最长可租三年；或者每月领取1250元人民币（约合186美元）的住房补贴，最长可领两年。

    成都为符合条件的求职者提供临时住所，而武汉则将留住毕业生作为其核心战略。其2025至2027年青年城市计划旨在新增约100万名在汉就业创业的大学毕业生，以及1000家由青年创办的高新技术企业和27万套（间）保障性租赁住房。

    户口制度的逆转

    户口制度——中国的强制性户籍登记制度——角色的转变，显示了这一趋势的发展程度。

    对于几代流动人口来说，城市户口是他们努力争取的一项特权。如今，在限制最严格的特大城市之外，户口已日益成为地方政府吸引受过教育的年轻人的工具。

    武汉允许45岁以下、拥有大专及以上学历的毕业生凭学历落户；硕士和博士毕业生则没有年龄顶限。

    杭州允许35岁以下已落实工作单位的大专毕业生落户，而45岁以下的硕士毕业生则可以先落户后就业。

    换言之，问题已经从“年轻人能为城市带来什么”根本上转变为“城市能为年轻人提供什么”。

    与此同时，上海则将这一理念推向了更远。

    上海于9月公布的新的青年发展计划，不仅承诺提供就业和住房，还试图干预年轻人几乎整个成年生活周期。

    该市希望将其青年旅舍擴展至5000多间客房，并在工作场所、公共交通和工业园区附近提供更多经济适用性租赁住房。

    上海还希望建立更多24小时“青年活力”空间、安行街道和青年友好型社区、政府支持的婚恋交友平台和活动，甚至集体婚礼。

    对于有子女的家庭，上海承诺提供托育支持、“生育友好型”工作岗位，以及为多子女家庭提供额外的住房和教育支持。

    上海的计划还专门用一个章节阐述其所谓的“青年经济”。

    该市希望打造面向青年的购物区、沉浸式体验和基于兴趣的社交活动。它还希望培育原创知识产权和青年品牌，同时支持青年企业家。该计划甚至提议为青年经济专门开发一个统计监测系统。

    换句话说：扩大青年消费。因此，年轻居民的价值不仅在于他们是工程师、企业家或未来的父母，还在于他们是消费者。

    将如此巨大的政策雄心寄托于一代人身上，是异乎寻常的。但这些政策是否准确地诊断了中国年轻人真正想要什么？

    一场相亲活动或许能帮助一些人相识。但如果年轻人推迟结婚是因为就业不稳定、工作时间过长、住房昂贵以及抚养孩子在经济上令人望而却步，那么仅仅创造更多结识未来伴侣的机会，作用是有限的。

    “青年友好型”公共空间、时尚购物区和24小时“青年活力”区也是如此。它们或许能让城市更宜人，但无法弥补糟糕的职业前景或难以负担的住房。

    年轻人想要什么？

    调查和网络讨论显示，中国年轻人在选择居住地时，会进行更为实际的考量。他们关注的焦点问题是：工作机会在哪里、房租多少、通勤时间多长、最终能否买得起房，以及生活中会有多少“班味”——这个词字面意思是工作的气味或气息，但现在越来越多地被用作工作给人留下疲惫感的简称。

    这些考量为不同城市带来了截然不同的竞争优势。

    深圳和杭州可以提供职业机会和蓬勃发展的科技产业，但生活成本更高。

    成都和武汉则能提供更便宜的住房和不同的生活品质。武汉还有一个巨大优势：已有大量大学生群体在此生活。它的挑战不在于如何让年轻人在18岁时来到这里，而在于如何说服他们在22岁时不要离开。

    这场青年城市实验代表了中国城市化政治经济学的重大转变。

    在中国经济高速发展的大部分时间里，城市可以依赖源源不断、积极肯干的年轻劳动力。地方政府专注于建设实体城市——工业园区、道路、地铁系统、公寓楼——人们便会随之而来。

    但这种模式正在减弱。房地产已无法再扮演其昔日的经济角色，人口正在萎缩，而且几乎每个有雄心的城市现在都想拥有自己的人工智能、机器人、生物技术和半导体产业。

    再建一个工业园相对容易，但培养出能够填补其中所需的工程师、企业家和消费者——并说服他们留下来——可能要困难得多。

    这正是中国宏大设计可能遇到的最大制约。许多地方政府已经债台高筑，并且由于房地产市场低迷导致土地出售锐减，他们失去了一个主要收入来源。但是，要让一个城市对年轻人真正具有吸引力，成本是高昂的：需要有经济适用房、托儿服务、教育、医疗保健、交通和体面的公共服务。

    最终的赢家，不一定是那些提供最高一次性人才奖金或最少“班味”的城市，而是那些能回答这个问题的城市：我为什么要在这里建立我的人生？ 《海峡时报》

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