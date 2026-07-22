THINKING ALOUD
中国汽车配置亮眼，但恐暗藏隐忧
内容为王，直至风光不再
- 面对竞争残酷的国内市场和在海外尚不知名的品牌，中国品牌将丰富的配置作为其产品吸引关注的最快途径。 图片来源：NYTIMES
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本文由AI辅助翻译
汽车行业善于创造语言，尽管这些语言有时晦涩难懂。在这个行业里，车身有“腰线”和“肩线”的说法，但不知为何，腰线的位置却比肩线要高。
这要么是汽车设计师对解剖学的理解堪比毕加索，要么是这个行业认为可以随意玩弄文字游戏。
那么，像“减配 (decontenting)”这样的词又该如何理解呢？该术语指的是为了节省成本而减少汽车配置的做法，并希望消费者不会注意到。
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