Nvidia首席执行官Jensen Huang的涉华言论已成过眼云烟

重建信任并非易事

在主张向中国出售人工智能芯片一事上，恐怕没有哪个美国人比Nvidia首席执行官Jensen Huang更为卖力了。他此前反复倡导此事，很容易被解释为是出于普通的自身利益考量，毕竟这背后牵涉到数十亿美元的利益。

如今，这一解释突然之间变得扑朔迷离。

不论他过去的信念是对是错，在有报道称他与一名被美国情报官员怀疑是中国间谍的女性有染之后，Jensen Huang近年来在几乎每一次公开露面中所宣传的一切，都已化为泡影。

Nvidia董事会表示，他们没有理由相信国家安全或公司机密已遭到泄露。

Jensen Huang只承认对妻子不忠，并承诺将全力配合董事会的独立调查。但无论调查结果如何，也无论调查需要多长时间，想要轻易重建信任恐怕都非易事。

在整个亚洲，Jensen Huang认为人工智能不应是另一场零和博弈的技术乐观主义精神，极具感染力。

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我记得去年在他的出生地台北曾瞥见他的身影，他每一次出人意料的亮相，似乎都能引发如Taylor Swift般的欢迎热潮。即便在当时，我就曾写道，随着他的角色从一个痴迷于视频游戏的技术专家，演变为全球人工智能领域的领军人物，很难不为他可能轻易跌落神坛而担忧。

然而，自上周末以来，他戏剧性的声誉扫地之所以如此令人震惊，部分原因在于这个美人计的故事听起来是如此令人沮丧的低技术含量。

尽管身为全球市值最高的芯片制造商的掌门人，个人净资产超过1500亿美元，Jensen Huang却一直营造出一种与众不同的形象，将自己与其他亿万富翁科技精英区分开来。

当他在亚洲各地的夜市和当地酒吧驻足，喝杯啤酒或吃碗面时，他显得异常真诚；他也仍然会谈起自己十几岁时在美国Denny’s餐厅洗盘子的经历。

现年63岁的Jensen Huang经常深情地谈论他结婚41年的妻子，两人相识时，她是他电子工程实验室的搭档。据说，他最终是在一家Denny’s餐厅构思出了Nvidia的创业想法，并最终将其发展成为今天市值超过4万亿美元的庞然大物。

现在却发生了这样的事，仿佛是在再次提醒那些对人工智能心存戒备的美国公众，永远不要将任何科技高管捧上神坛。

对于那些早已对一个脱离现实、由男性主导的精英圈子积累巨额财富和政治影响力而感到愤怒的民众来说——他们在上周的中期选举中对此做出了惊人的评判——这位科技行业最后仅存的几位魅力大使之一，突然之间看起来也和其他人没什么两样了。

然而，这桩个人丑闻或许并非问题的关键。多年来，Jensen Huang一直警告称，中国可能会赢得人工智能竞赛，或者说仅仅“落后几纳秒”，并且对尖端芯片的出口管制已经适得其反。

由此，他传递出一个信息：要通过合作来保持领先，或者说，要与竞争对手走得更近。他还曾称赞中国的突破性成果DeepSeek是献给世界的礼物。

他最常挂在嘴边的一句话是，如果美国不能向中国出售芯片，那么本土领军企业华为（Huawei Technologies）——或许是Nvidia在中国市场唯一真正的长期竞争对手——将被赋能以填补这一空白，并侵蚀美国的主导地位。

这一论点会随着他的信誉崩塌而站不住脚吗？或者从长远来看，一个被削弱的Nvidia反而会证明他是对的？

在中国狂热的人工智能市场中，华为仍无法填补Nvidia留下的空白。中国的科技巨头们显然渴望得到Nvidia的产品。

字节跳动、阿里巴巴集团和腾讯控股最近下了价值超过350亿美元的订单，采购符合美国出口限制的Nvidia处理器，尽管北京方面希望转向国内替代品。而且，即便是华为也承认，尽管近期取得了进展，但仍无法满足市场需求。

Jensen Huang或许曾有机会让Nvidia的更多产品重返中国市场。

市场需求是存在的，而特朗普政府似乎也愿意听取他惯用的论点和放松监管的呼吁。但新当选的民主党国会很可能不那么容易接受。现在Nvidia任何想要争取更大中国市场准入的尝试，都将面临显而易见的新审查，甚至可能招致公然的嘲笑。

华盛顿对Nvidia芯片输华的进一步打压，无疑将造成短期痛苦。然而，华为领导层和北京方面也已明确表示，长期目标是实现自给自足，而这一决心很可能没有改变。

最残酷的讽刺或许在于，正当中国开始证明Jensen Huang的观点之时，他却在华盛顿失去了影响力。彭博社