投资者可通过新加坡存托凭证把握台湾人工智能发展热潮

市场已有数种此类产品，为投资者提供了进入火热股市的渠道

若推出台湾股票的新加坡存托凭证，新加坡投资者的投资便利性将得到提升。 图片来源：路透社

[新加坡] 今年4月，台湾以4.7万亿美元的市值，超越加拿大、英国和法国，成为全球第六大股票市场。而在周一（5月25日），它又将印度挤下，跃升至第五位。

回顾2004年，当时台湾市场在全球仅排名第12位，市值约为5000亿美元。

JPMorgan近期上调了对台湾股票的目标，这已是不到一个月内的第二次。该行推荐台湾市场为“全球人工智能建设中最纯粹的投资标的”。