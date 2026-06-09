HOCK LOCK SIEW · SUBSCRIBERS

新交所全球上市板需以强劲的“开门红”首秀

若表现不佳，该上市通道恐被拿来与Spac计划相提并论

Share Add BT as a preferred source

Benjamin Cher Published Tue, Jun 9, 2026 · 04:53 PM

对于全球上市板，新交所责任重大，必须确保首批上市公司表现良好。 图片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》