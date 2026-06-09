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新交所全球上市板需以强劲的“开门红”首秀

若表现不佳，该上市通道恐被拿来与Spac计划相提并论

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Benjamin Cher

Benjamin Cher

Published Tue, Jun 9, 2026 · 04:53 PM
    • 对于全球上市板，新交所责任重大，必须确保首批上市公司表现良好。
    • 对于全球上市板，新交所责任重大，必须确保首批上市公司表现良好。 图片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】在新加坡交易所（SGX）投入大量精力打造与纳斯达克的双重上市通道后，首批通过全球上市板（GLB）亮相的公司将面临巨大压力，必须取得强劲表现。

    这些公司上市后若表现不佳，不仅对股东是坏消息，对新交所而言更是如此。因为这可能导致全球上市板被拿来与上一项旨在吸引优质新股来新上市的重大举措——特殊目的收购公司（Spac）——相提并论。

    新交所于2021年批准Spac上市，旨在抓住热门公司利用此类工具寻求快速、确定性更高上市的热潮。在美国，通过这种方式上市的公司包括Richard Branson的Virgin Galactic以及新加坡本土公司Grab。

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